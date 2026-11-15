Szeptember 11. óta nem volt ilyen hosszú országos repülési leállás Amerikában – kiderült, mikorra állhat helyre a légiközlekedés
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) pénteken ritkán alkalmazott, országos földi leállást rendelt el az Egyesült Államok valamennyi repülőterén. A több mint négy órán át tartó fennakadás komoly káoszt okozott a légiközlekedésben: országszerte járatokat töröltek, utasok ezrei pedig a repülőtereken rekedtek – írja az ABC News.
Több mint 14 ezer járatot töröltek
A pénteki leállást egy meghibásodott berendezés okozta – közölte sajtótájékoztatóján az FAA vezetője, Bryan Bedford.
„Semmilyen bizonyítékot nem látunk arra, hogy szándékos vagy rosszhiszemű beavatkozás történt volna, és arra sincs semmilyen bizonyíték, hogy az esetnek köze lenne a mesterséges intelligenciához”
– mondta Bedford.
Pénteken és szombaton összesen több mint 14 ezer járatot töröltek. Bedford arra számít, hogy a rendszer a hétvége végére teljesen helyreáll.
„A légitársasági partnereinktől kapott információk alapján úgy véljük, hogy vasárnap, a munkanap végére ismét teljesen helyreállhat a menetrend szerinti működés”
– fogalmazott.
Összeomlott a teljes légiforgalom
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, hatalmas volt a káosz Amerikában, összeomlott a teljes légiforgalom a légiforgalmi irányító központokban kitört kommunikációs hiba miatt. Sean Duffy közlekedési miniszter bejelentette, hogy az amerikai légtér keleti idő szerint este 8:15-kor nyílt meg újra, de figyelmeztetett, hogy az indulások fokozatosan folytatódnak, és időbe telik, amíg a légitársaságok helyreállítják a normál működést.
A FlightRadar24 szerint több mint 6600 járatot töröltek és 8600-at késtek, további 1500 járatot pedig már töröltek vasárnapra. Légiközlekedési elemzők szerint a négyórás, országos leszállás akár napokra megzavarhatja a légitársaságok menetrendjét.
Duffy elmondta, hogy több tízezer utas rekedt az ország repülőterein. A miniszter és Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter találkozott Donald Trump elnökkel az Ovális Irodában, hogy megvitassák a leállást.
Duffy szerint a problémák péntek délután kezdődtek, amikor a légiforgalmi irányító központok instabilitást tapasztaltak a radar- és kommunikációs rendszerekben.
Duffy azt nyilatkozta, hogy a közvetlen problémát megoldották, és a repülés biztonságos, de figyelmeztetett, hogy a hasonló hibák megelőzése érdekében az elavult légiforgalmi irányító rendszer szélesebb körű átalakítására van szükség.