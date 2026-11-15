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Szeptember 11. óta nem volt ilyen hosszú országos repülési leállás Amerikában – kiderült, mikorra állhat helyre a légiközlekedés

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Napokra megzavarta az amerikai légiközlekedést az a pénteki, több mint négyórás országos leállás, amely utasok tízezreit hagyta a repülőtereken, és hatalmas káoszt okozott országszerte. Több mint 14 ezer járatot töröltek, az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal szerint a fennakadást egy meghibásodott berendezés okozta. Bár a légiforgalom fokozatosan újraindult, a normál menetrend még nem állt helyre.
VG
2026.11.15, 18:13
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Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) pénteken ritkán alkalmazott, országos földi leállást rendelt el az Egyesült Államok valamennyi repülőterén. A több mint négy órán át tartó fennakadás komoly káoszt okozott a légiközlekedésben: országszerte járatokat töröltek, utasok ezrei pedig a repülőtereken rekedtek – írja az ABC News.

Országszerte járatokat töröltek Amerikában
Országszerte járatokat töröltek Amerikában/Fotó: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock

Több mint 14 ezer járatot töröltek

A pénteki leállást egy meghibásodott berendezés okozta – közölte sajtótájékoztatóján az FAA vezetője, Bryan Bedford.

„Semmilyen bizonyítékot nem látunk arra, hogy szándékos vagy rosszhiszemű beavatkozás történt volna, és arra sincs semmilyen bizonyíték, hogy az esetnek köze lenne a mesterséges intelligenciához” 

– mondta Bedford.

Pénteken és szombaton összesen több mint 14 ezer járatot töröltek. Bedford arra számít, hogy a rendszer a hétvége végére teljesen helyreáll. 

„A légitársasági partnereinktől kapott információk alapján úgy véljük, hogy vasárnap, a munkanap végére ismét teljesen helyreállhat a menetrend szerinti működés” 

– fogalmazott.

Összeomlott a teljes légiforgalom

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, hatalmas volt a káosz Amerikában, összeomlott a teljes légiforgalom a légiforgalmi irányító központokban kitört kommunikációs hiba miatt. Sean Duffy közlekedési miniszter bejelentette, hogy az amerikai légtér keleti idő szerint este 8:15-kor nyílt meg újra, de figyelmeztetett, hogy az indulások fokozatosan folytatódnak, és időbe telik, amíg a légitársaságok helyreállítják a normál működést.

A FlightRadar24 szerint több mint 6600 járatot töröltek és 8600-at késtek, további 1500 járatot pedig már töröltek vasárnapra. Légiközlekedési elemzők szerint a négyórás, országos leszállás akár napokra megzavarhatja a légitársaságok menetrendjét.

Duffy elmondta, hogy több tízezer utas rekedt az ország repülőterein. A miniszter és Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter találkozott Donald Trump elnökkel az Ovális Irodában, hogy megvitassák a leállást.

Duffy szerint a problémák péntek délután kezdődtek, amikor a légiforgalmi irányító központok instabilitást tapasztaltak a radar- és kommunikációs rendszerekben.

Duffy azt nyilatkozta, hogy a közvetlen problémát megoldották, és a repülés biztonságos, de figyelmeztetett, hogy a hasonló hibák megelőzése érdekében az elavult légiforgalmi irányító rendszer szélesebb körű átalakítására van szükség.

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