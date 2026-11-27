Októberben több mint negyedével zsugorodott a kínai autópiac, egyes külföldi gyártók eladásai azonban ennél is jóval nagyobb mértékben estek vissza. A japán és a német járműipar egykor meghatározó szereplői egyre nehezebben tartják a lépést a kínai versenytársakkal, és már üzleti stratégiájuk átalakítására kényszerülnek.

A kínai járműipar letarolja a globális piacot, zuhanórepülésben a japán és az európai autógyártók eladásai is. / Fotó: Trends-Tendances

Hat év alatt gyökeresen átalakította a kínai járműipar a világ legnagyobb autópiacát

Drámai mértékben zuhantak a japán autógyártók kínai eladásai októberben. A Nissan pénteken közölte, hogy az előző hónapban mindössze 22 295 autót értékesített az ázsiai országban, 67 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A koronavírus-járvány 2020. februári kitörése óta nem adott el ilyen kevés autót egyetlen hónap alatt a vállalat – számolt be a Financial Times.

A Honda eladásai 52 százalékkal zuhantak októberben, immár a 33. egymást követő hónapban maradtak el az egy évvel korábbitól a japán MarkLines autóipari adatszolgáltató szerint. A társaság kínai üzemeiben 37 568 jármű készült, 37 százalékkal kevesebb, mint tavaly októberben.

Valamivel kedvezőbben alakultak a világ legnagyobb autógyártójának értékesítési mutatói: a Toyota kínai eladásai 25 százalékkal estek vissza, így a vállalatot az átlagosnál kisebb mértékben érintette a piac 27 százalékos zsugorodása.

A külföldi autógyártók térvesztésében meghatározó szerepet játszik az elektromos hajtásra való átállás, amelynek újabb lendületet adott a közel-keleti konfliktus következtében megugró benzinár.

A kínai gyártók, köztük a BYD és a Geely, néhány év leforgása alatt átvették a vezető szerepet hazai piacukon.

Az Automobility tanácsadó cég adatai szerint a külföldi autógyártók részesedése a kínai piacon a 2020-as 64 százalékról mára mintegy 25 százalékra zsugorodott.

A japán autógyártók már Európában is egyre nehezebben állják a kínai versenyt: mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az idei harmadik negyedévben első alkalommal értékesítettek több autót a kínai márkák az európai piacon, mint japán riválisaik. A Dataforce piackutató adatai szerint a kínai márkájú autók európai forgalomba helyezéseinek száma egy év alatt csaknem megduplázódott.