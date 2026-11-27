Kína bedarálja a japán járműipar óriásait, összeomlottak a Nissan, a Honda és a Toyota eladásai – a németek sem menekülnek
Októberben több mint negyedével zsugorodott a kínai autópiac, egyes külföldi gyártók eladásai azonban ennél is jóval nagyobb mértékben estek vissza. A japán és a német járműipar egykor meghatározó szereplői egyre nehezebben tartják a lépést a kínai versenytársakkal, és már üzleti stratégiájuk átalakítására kényszerülnek.
Hat év alatt gyökeresen átalakította a kínai járműipar a világ legnagyobb autópiacát
Drámai mértékben zuhantak a japán autógyártók kínai eladásai októberben. A Nissan pénteken közölte, hogy az előző hónapban mindössze 22 295 autót értékesített az ázsiai országban, 67 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A koronavírus-járvány 2020. februári kitörése óta nem adott el ilyen kevés autót egyetlen hónap alatt a vállalat – számolt be a Financial Times.
- A Honda eladásai 52 százalékkal zuhantak októberben, immár a 33. egymást követő hónapban maradtak el az egy évvel korábbitól a japán MarkLines autóipari adatszolgáltató szerint. A társaság kínai üzemeiben 37 568 jármű készült, 37 százalékkal kevesebb, mint tavaly októberben.
- Valamivel kedvezőbben alakultak a világ legnagyobb autógyártójának értékesítési mutatói: a Toyota kínai eladásai 25 százalékkal estek vissza, így a vállalatot az átlagosnál kisebb mértékben érintette a piac 27 százalékos zsugorodása.
A külföldi autógyártók térvesztésében meghatározó szerepet játszik az elektromos hajtásra való átállás, amelynek újabb lendületet adott a közel-keleti konfliktus következtében megugró benzinár.
A kínai gyártók, köztük a BYD és a Geely, néhány év leforgása alatt átvették a vezető szerepet hazai piacukon.
Az Automobility tanácsadó cég adatai szerint a külföldi autógyártók részesedése a kínai piacon a 2020-as 64 százalékról mára mintegy 25 százalékra zsugorodott.
A japán autógyártók már Európában is egyre nehezebben állják a kínai versenyt: mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az idei harmadik negyedévben első alkalommal értékesítettek több autót a kínai márkák az európai piacon, mint japán riválisaik. A Dataforce piackutató adatai szerint a kínai márkájú autók európai forgalomba helyezéseinek száma egy év alatt csaknem megduplázódott.
A német autógyártók is sorra veszítik el kínai vásárlóikat
Az európai autóipar legnagyobb szereplőit is súlyosan érinti a kínai piac átrendeződése. A Volkswagen-csoport értékesítési jelentése szerint a harmadik negyedévben már csak 405 800 járművet adtak át kínai vásárlóiknak, szemben az egy évvel korábbi 660 300-zal, ami 38,5 százalékos visszaesés. A német konszern az idei első kilenc hónapban 30,2 százalékkal kevesebb autót értékesített az ázsiai országban, mint 2025 azonos időszakában.
A prémiumkategóriában is egyre nehezebben boldogulnak a német márkák. A Mercedes-Benz kínai eladásai 31 százalékkal, a BMW-csoporté 24,8 százalékkal estek vissza július és szeptember között. Az év első kilenc hónapjában előbbi 29, utóbbi 21,8 százalékkal kevesebb járművet értékesített az ázsiai országban.
A kínai kereslet visszaesése miatt a BMW és a Mercedes-Benz egyaránt rontotta eredményvárakozásait. A Volkswagen októberi adatai pedig azt mutatják, hogy a negyedik negyedévben sem enyhültek a német autógyártó értékesítési gondjai.
A Volkswagen márka októberben 109 634 személyautót értékesített Kínában, 34,2 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
A hagyományos hajtású modellek iránti kereslet visszaesését az elektromos autók és a hálózatról tölthető hibridek növekvő népszerűsége sem tudta ellensúlyozni. E két kategóriában összesen több mint 28 ezer autó talált gazdára októberben, ami éves összevetésben 347 százalékos növekedés – írta a CarNewsChina.
A Volkswagen ezzel a harmincadik helyről az első tizenöt közé lépett elő az alternatív hajtású autók kínai értékesítési rangsorában. A társaság tervei szerint 2027-ben már az első tíz között szerepelne, 2030-ra pedig kínai eladásainak háromnegyedét elektromos és hálózatról tölthető hibrid járművek adnák.
Külföldön keres vevőket a Kínában gyártott autóira a Nissan
A japán autógyártók közül a Nissan került az egyik legnehezebb helyzetbe: részvényeinek árfolyama történelmi mélypontra süllyedt, autóipari üzletága pedig továbbra is emészti a vállalat pénzügyi tartalékait.
A társaság az export bővítésével igyekszik ellensúlyozni a kínai kereslet visszaesését. Ennek jegyében jövőre már több mint hetven piacon értékesítené az ázsiai országban gyártott járműveit.
Ivan Espinosa vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy ezzel mérsékelhetik a kínai piac kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat.
A Nissan a kínai vásárlók visszahódításáról sem mondott le: 2027 második felében elektromos modellel bővítené a motorsportban gyökerező Nismo sportmárka kínálatát.
A Toyota viszonylag kedvezőbb értékesítési mutatóit az elemzők részben annak tulajdonítják, hogy a vállalat a kínai piacra szánt autók fejlesztésében egyre inkább a helyi beszállítókra és technológiákra támaszkodik.
A Toyota és a Honda kínai eladásainak visszaesését valamelyest ellensúlyozza, hogy az Egyesült Államokban egyre nagyobb a kereslet a jelentős haszonnal értékesíthető hibrid modelljeik iránt.
Októberben lejárt az a tízéves időszak, amely alatt a Nissan és a Mitsubishi Corporation csak korlátozottan rendelkezhetett a Mitsubishi Motorsban meglévő részvénycsomagjával. Ezzel megnyílt a lehetőség az autógyártó tulajdonosi szerkezetének átalakítására.
Az elemzők egy része kétségbe vonja, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő Nissan rendelkezik-e elegendő forrással Mitsubishi-részesedésének növeléséhez. A Mitsubishi Corporation részvénycsomagjáért ugyanakkor több potenciális vevő is versenybe szállhat.