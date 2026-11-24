Szupersztárként ünnepelték a botrány után visszatérő Nvidia-vezért – Trump elárulta, hogy simította el a dolgokat, de ez nem mindenkit nyugtat meg
Három emeleten keresztül ünnepelték a dolgozók Jensen Huangot, amikor hétfőn ismét belépett az Nvidia kaliforniai központjába. A mindössze tizenegy napja lemondott vezérigazgatót tapssal és a nevét skandálva fogadták, mintha nem is egy súlyos botrány után tért volna vissza, hanem valamilyen történelmi győzelmet aratott volna. A világ egyik legértékesebb vállalatának alapítója azonban nem pusztán a munkatársai támogatásának köszönheti, hogy ismét elfoglalhatta régi székét. Donald Trump amerikai elnök ugyanis elismerte, hogy személyesen győzködte az Nvidia igazgatóságát Huang visszahelyezéséről.
Alig két héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy Jensen Huang 33 éves pályafutása végleg lezárult az általa alapított vállalat élén. A kínai kémkedés gyanújával is összefonódó magánéleti botrány miatt november 12-én távozott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, az igazgatóság pedig néhány nappal később egyértelművé tette, hogy nem kívánja visszavenni. Ehhez képest hétfőn már több száz dolgozó várta a Santa Clara-i székházban, sokan a telefonjukkal rögzítették a jelenetet. Huang a visszatéréséről készült felvételeken megköszönte, hogy második esélyt kapott, majd megígérte, hogy ezúttal jobb vezérigazgató lesz.
A fogadtatás nemcsak a vállalatnál volt látványos. Az Nvidia részvénye hétfőn mintegy 31 százalékos emelkedéssel zárt, az egész amerikai technológiai szektort magával húzva. A befektetők azonban egyelőre nem felejtették el teljesen a botrányt: az árfolyam a hatalmas visszapattanás ellenére sem érte el a Huang távozása előtti szintet.
Kegyvesztettből szupersztár
A botrány azzal kezdődött, amikor október végén, szinte egyik napról a másikra kitudódtak Huang házasságon kívüli kapcsolatai. Ezek közül különösen az Alice Huang nevű üzletasszonnyal folytatott viszony vált súlyos üggyé, miután felmerült, hogy a nő kapcsolatban állhatott a kínai hírszerzéssel. Alice Huang a szingapúri Megaspeed vezetőjeként olyan üzleti kapcsolatokkal rendelkezett, amelyek az amerikai exportkorlátozások miatt is a hatóságok érdeklődésének középpontjába kerültek. Felmerült ugyanis, hogy fejlett Nvidia-chipek juthattak kínai vállalatokhoz a korlátozások megkerülésével. A kémkedési gyanú továbbra sem bizonyított, Kína pedig tagadta az állításokat.
Az Nvidia igazgatósága november 12-én elfogadta Huang lemondását, a vezérigazgatói feladatokat pedig ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató vette át. November 17-én Harvey Jones igazgatósági elnök még nyilvánosan kizárta Huang visszatérését.
A vállalaton kívül azonban már ekkor szerveződött a korábbi vezérigazgató visszahelyezését követelő mozgalom.
Elon Musk és más technológiai vezetők is támogatták az ügyet, a visszatérését sürgető online petíció pedig több mint 180 ezer aláírást gyűjtött össze. Közben a részvénypiacok is egyre nehezebben viselték a bizonytalanságot. Az Nvidia árfolyama jelentősen visszaesett, az eladási hullám pedig más MI- és technológiai vállalatokra is átterjedt. A váratlan fordulat mögött ugyanakkor nem egyszerűen a dolgozói támogatás vagy a tőzsdei nyomás állt.
Trump személyesen intézkedett: „Én hoztam össze az üzletet”
Donald Trump hétfői nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy személyesen is részt vett Huang visszatérésének előkészítésében. Az amerikai elnök beszélt az Nvidia igazgatóságának tagjaival, vasárnap este pedig magával Huanggal is egyeztetett. Trump saját megfogalmazása szerint ő hozta össze a megállapodást, és meg is győzte az igazgatóságot arról, hogy helyezzék vissza a vállalat alapítóját.
Az elnök szerint az Nvidia már jóval több egy sikeres technológiai cégnél: a vállalat meghatározó szerepet játszik az amerikai mesterségesintelligencia-iparban, Huang pedig olyan vezető, akinek elvesztése Trump szerint az Egyesült Államok gazdasági és technológiai érdekeit is veszélyeztetné. Az elnök attól is tartott, hogy a kínai technológiai szektor megpróbálhatja megszerezni Huang szakértelmét.
A Fehér Ház részéről JD Vance alelnök, Howard Lutnick kereskedelmi és Scott Bessent pénzügyminiszter is részt vett a visszatérés körüli egyeztetésekben.
Az Nvidia igazgatósága végül egyhangúlag döntött Huang visszahelyezéséről. A vállalat hivatalos közleménye külön hangsúlyozta, hogy a döntés előtt magas rangú amerikai kormányzati tisztviselőktől is tájékoztatást kaptak, és ennek alapján nem látnak nemzetbiztonsági kockázatot a vezérigazgató visszatérésében. Trump szerepvállalása ugyanakkor újabb kérdéseket vetett fel. Az amerikai elnök maga is jelentős Nvidia-részvénycsomaggal rendelkezik: a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok alapján érdekeltségének értéke több tízmillió dollár lehet. A Fehér Ház szerint befektetéseit tőle függetlenül kezelik.
Az ünneplés véget ért, Jensen Huang problémái viszont nem
A vezérigazgató visszatérése egyelőre nem zárta le sem az Nvidiával, sem a személyével kapcsolatos vizsgálatokat. Az igazgatóság által felállított független bizottság továbbra is vizsgálja a történteket, a vállalat pedig külön testületet hozott létre a nemzetbiztonsági és exportellenőrzési kockázatok felügyeletére. Emellett új megfelelőségi vezetőt is keresnek. A visszatérés után felmerülő kérdések közül az egyik legfontosabb, hogy
az igazgatóság mennyire tudja önállóan ellenőrizni azt a vezetőt, akit néhány nappal korábban még nem akart újra kinevezni.
A washingtoni politikusok közül ráadásul republikánusok és demokraták is további vizsgálatokat sürgetnek a Kínába kerülő amerikai chipek ügyében. A kongresszusban felmerült a chipkivitel szigorúbb ellenőrzése is, miközben az amerikai tőzsdefelügyelet az Nvidia számviteli gyakorlatát vizsgálja.
A befektetőknek eközben azt is mérlegelniük kell, hogy Huang személyes visszatérése mennyiben oldja meg az MI-ipar egészét érintő problémákat. Az adatközpont-beruházások megtérülése, a felhőszolgáltatók finanszírozási igénye és a kínai exportkorlátozások ugyanis továbbra is meghatározzák az Nvidia növekedési lehetőségeit.
A hétfői, több mint 30 százalékos árfolyam-emelkedés mindenesetre jól mutatja, mennyire összefonódott a vállalat megítélése Jensen Huang személyével. A dolgozók ünneplése és a Wall Street lelkesedése alapján a korábbi vezérigazgató visszakapta a bizalmat, az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy az igazgatóság és az amerikai hatóságok miként tudják majd ellenőrizni a működését. Különösen úgy, hogy a visszatérésében maga az Egyesült Államok elnöke játszott meghatározó szerepet.