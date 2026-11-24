Három emeleten keresztül ünnepelték a dolgozók Jensen Huangot, amikor hétfőn ismét belépett az Nvidia kaliforniai központjába. A mindössze tizenegy napja lemondott vezérigazgatót tapssal és a nevét skandálva fogadták, mintha nem is egy súlyos botrány után tért volna vissza, hanem valamilyen történelmi győzelmet aratott volna. A világ egyik legértékesebb vállalatának alapítója azonban nem pusztán a munkatársai támogatásának köszönheti, hogy ismét elfoglalhatta régi székét. Donald Trump amerikai elnök ugyanis elismerte, hogy személyesen győzködte az Nvidia igazgatóságát Huang visszahelyezéséről.

Szupersztárként ünnepelték a botrány után visszatérő Nvidia-vezért – Trump elárulta, hogyan intézte el Jensen Huang visszatérését / Fotó: AFP

Alig két héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy Jensen Huang 33 éves pályafutása végleg lezárult az általa alapított vállalat élén. A kínai kémkedés gyanújával is összefonódó magánéleti botrány miatt november 12-én távozott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, az igazgatóság pedig néhány nappal később egyértelművé tette, hogy nem kívánja visszavenni. Ehhez képest hétfőn már több száz dolgozó várta a Santa Clara-i székházban, sokan a telefonjukkal rögzítették a jelenetet. Huang a visszatéréséről készült felvételeken megköszönte, hogy második esélyt kapott, majd megígérte, hogy ezúttal jobb vezérigazgató lesz.

A fogadtatás nemcsak a vállalatnál volt látványos. Az Nvidia részvénye hétfőn mintegy 31 százalékos emelkedéssel zárt, az egész amerikai technológiai szektort magával húzva. A befektetők azonban egyelőre nem felejtették el teljesen a botrányt: az árfolyam a hatalmas visszapattanás ellenére sem érte el a Huang távozása előtti szintet.

Kegyvesztettből szupersztár

A botrány azzal kezdődött, amikor október végén, szinte egyik napról a másikra kitudódtak Huang házasságon kívüli kapcsolatai. Ezek közül különösen az Alice Huang nevű üzletasszonnyal folytatott viszony vált súlyos üggyé, miután felmerült, hogy a nő kapcsolatban állhatott a kínai hírszerzéssel. Alice Huang a szingapúri Megaspeed vezetőjeként olyan üzleti kapcsolatokkal rendelkezett, amelyek az amerikai exportkorlátozások miatt is a hatóságok érdeklődésének középpontjába kerültek. Felmerült ugyanis, hogy fejlett Nvidia-chipek juthattak kínai vállalatokhoz a korlátozások megkerülésével. A kémkedési gyanú továbbra sem bizonyított, Kína pedig tagadta az állításokat.