Karl Marx visszatért Európába, fújja meg a riadót a nagy amerikai lap, a listára Magyarország is felkerülhet
Az európai baloldal megtalálta azt az eszmei vezéralakot, akiről úgy gondolja, hogy legyőzheti a feltörekvő radikális jobboldalt: Karl Marxot. Az USA legnagyobb példányszámú lapja, a The Wall Street Journal erről közöl elemzést, az amerikaiak felelősségét sem tagadva, bőven sorolva a példákat a gombamód szaporodó, korábban elképesztőnek számító európai baloldali követelésekről. A listára – mindjárt meglátjuk, miért – talán csak azért nem került fel Magyarország, mert a cikk a nagy EU-tagokra koncentrál.
A szigorúan marxista alapelvektől a szavazatszerzésre irányuló populista ígéretekig terjedő javaslatok meglehetősen vegyes képet mutatnak, de mindegyik erősen idézi a múltat. Nem véletlen, hogy sok közülük legutóbb több mint fél évszázaddal ezelőtt volt népszerű – idézi a lap Tomaso Dusót, a berlini DIW gazdaságkutató intézet közgazdászát.
Visszatérnek az egykor marginálisnak számító elképzelések, az ingatlantulajdonosok vagyonának kisajátításától az öröklés eltörlésén át a teljes körű osztályharcig.
Ráadásul Európában a szélsőbaloldalról kiinduló irányzat olyan centrista és környezetvédő pártokra is átterjed, amelyek már régen felhagytak az olyan elképzelésekkel, mint a magántulajdon kollektivizálása, vagy soha nem is vallottak ilyen nézeteket.
A 2020-as évek vége óta több olyan válságot éltünk át, a Covidtól az energiaválságig, amelyek az 1970-es éveket idézik
– fejtegette Duso, az akkori olajválságokra, inflációs hullámokra és geopolitikai feszültségekre utalva. „Innen ered az igény az olyan gazdaságpolitika iránt, amely az államot központi szereplőnek tekinti, és sokkal aktívabb szerepet szán neki a gazdaság és a piacok alakításában.”
Legalább részben Amerikából kapta ezt is Európa
Habár maga a nemzetközi környezet hasonló az akkorihoz, az ideák óceánokon keresztül is vándorolnak. A cikk nem tagadja az amerikaiak felelősségét: Ahogyan számos közelmúltbeli politikai divatirányzat esetében, a woke mozgalomtól a jobboldali közhangulatváltásig, az Egyesült Államok a marxizmus visszatérésében is meghatározó szerepet játszik – írja a WSJ.
Nem Joe Biden demokrata párti elnök korszakáról van szó, időben ennél közelebb is volt erős hatás. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt Zohran Mamdanit olyan erőteljes állami beavatkozásra épülő programmal választották New York polgármesterévé, amely a gazdagok megadóztatását és mindenki más számára a megélhetés megfizethetőbbé tételét ígérte – emlékeztet a lap. A letargikus európai baloldal számára a választás két tanulsággal szolgált.
- Először: a gazdaság kulcsfontosságú a jobboldal visszaszorításában.
- Másodszor: ezt a küzdelmet pusztán centrista elképzelésekkel nem lehet megnyerni.
Az olyan pártok, mint az Engedetlen Franciaország, a német Baloldal (Die Linke) és a brit Zöld Párt, radikális gazdasági javaslataiknak köszönhetően növelték népszerűségüket vagy arattak helyi választási győzelmeket. A mérsékeltebb pártok, például a német szociáldemokraták és a Zöldek arról vitáznak, hogy gazdaságpolitikájukban még inkább balra tolódjanak-e – folytatja a lap.
Karl Marx francia utódja komoly elnökaspiráns, a nagy örökségeket egyszerűen elkobozná
Legkézenfekvőbb példájuk Franciaország, ahol összeomlani látszik az Ötödik Köztársaságnak az a rendje, hogy a pártok, ha kell összefogva távol tartják a hatalomtól a radikális jobboldalt és a radikális baloldalt. A tavaszi választásokon a kemény jobbos Marine le Pen fő versenytársa a jelen erőviszonyok szerint a radikális francia baloldali politikus, Jean-Luc Mélenchon. Az utóbbit sejtik az elmúlt hetek "megélhetési" zavargásai mögött.
Hatalomra kerülése esetén Mélenchon
- állami gyógyszeripari vállalatokat és közlekedési monopóliumokat hozna létre,
- elkobozná a 12 millió euró feletti örökségeket,
- és hatóságilag szabályozná az élelmiszerek és az energia árát.
„Egyetlen, észszerű javaslatom van. Valójában meglehetősen mérsékelt. Mindössze egyetlen dolog” – mondta támogatóinak az elnökjelölti kampányát elindító nagygyűlésen. „Mindent meg kell változtatnunk.”
A német fiatalok imádják a volt állampártot, a baloldali közgazdász rendszerváltást sürget
A közvélemény-kutatások szerint a térség több országában immár a szélsőjobboldal és az újjáéledő szélsőbaloldal a legnépszerűbb választási lehetőség a fiatalok körében. Németországban a 18–24 éves választók csaknem egyharmada a Baloldalra, az egykori keletnémet állampárt utódpártjára szavazott a 2025-ös parlamenti választáson, messze megelőzve minden más pártot. Szeptemberben a Baloldal megnyerte a választást Berlin városállamban, így elsőként kapott lehetőséget a kormányalakításra.
A párt közölte, hogy maximálná a közlekedési és energiaárakat a városban, megadóztatná a luxusingatlanokat, és kisajátítaná a több mint 100 ezer lakással rendelkező magántulajdonú ingatlanalapokat.
A balra tolódás egyik szellemi motorja Isabella Weber, a Massachusettsi Egyetem amhersti campusának közgazdásza, aki a múlt hónapban megjelent, Antifasiszta közgazdaságtan című könyvében közvetlen összefüggést állapít meg 2022 óta a gazdasági aggodalmak és az olyan jobboldali pártok előretörése között, mint a francia Nemzeti Tömörülés és az Alternatíva Németországért (AfD).
„Ezért érvelek már évek óta amellett, hogy erősebb közösségi ellenőrzés alá kell vonni az alapvető javakat és szolgáltatásokat – a tömegközlekedést, a gyermekellátást, az élelmiszereket és a lakbéreket” – mondta. „A fennálló rendszer hívta életre a szélsőjobboldalt. Ezért meg kell változtatnunk a fennálló rendszert.”
Szerinte a kormányoknak ingyenes tömegközlekedést kellene biztosítaniuk, maximálniuk kellene az energiaárakat, meg kellene tiltaniuk az ingatlanpiaci spekulációt, és kötelező erejű megállapodásokat kellene kötniük a nagy élelmiszerláncokkal egy meghatározott alapvető termékkosár árának rögzítéséről.
A nyugati példa, amelynek az oldalára került Magyarország – de hamarosan egyedül maradhat
Azok a szélsőbaloldali pártok, amelyek a közelmúltban Németországban, Franciaországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban választási sikereket értek el, ezt általában a megélhetési problémákat erőteljesen hangsúlyozó kampányoknak köszönhették. Ennek eredményeként a gazdasági populizmus immár a centristább pártok körében is terjed – hívja fel a figyelmet a WSJ.
Spanyolországban vasárnap eséllyel elveszíti az előrehozott választást a baloldali Pedro Sánchez miniszterelnök, aki felvetette a 100 millió euró feletti vagyonokra kivetendő új adó ötletét, amelyből lakhatási programokat, nyugdíjakat és gyermekek után járó támogatásokat finanszíroznának, miközben Olaszországban és Hollandiában is új adókat javasoltak politikusok a vagyonosok számára. (A holland kormány majdnem bele is bukott a vitába.)
Magyar szempontból a vagyonadó azért érdekes, mert éppen most vezetjük be, miközben az Európai Unióban már az északi jóléti államok is rég lemondtak róla, a egyetlen létező példa Spanyolország. Ahol azonban Sánchez jobboldali vetélytársai, ha megnyerik a választást, ígéreteik szerint valószínűleg megszüntetik. Ebben az esetben Magyarország egyedül marad az EU-ban a világ egyik legbalosabb adójával.
Adóbomba Európában: a holland kormány majdnem belebukott, Madridban eltörölnék, Magyarországon most vezetik be a vagyonadót – egyedül maradunk a spanyol választás után
Európa számos országában már évtizedekkel ezelőtt megszüntették a felhalmozott vagyon általános adóztatását, Magyarországon most készülnek bevezetni ezt az adónemet. A vagyonadó Hollandiában novemberben kis híján a kormány bukásához vezetett, Spanyolországban pedig a vasárnapi parlamenti választások egyik gazdaságpolitikai tétjévé vált.
A zöld pártok több hajlamosak a radikalizálódásra, a németeknél már nem is csak ennyi
Az Egyesült Királyságban a Zöld Párt központi üzenetében a környezetvédelmet antikapitalizmusra cserélte – folytatja a WSJ elemzése. Immár vagyonadót, a közműszolgáltatók állami tulajdonba vételét, lakbérszabályozást, a vállalatvezetői fizetések maximálását és négynapos munkahetet szorgalmaz.
A német Zöldeknél, amelyek hosszú ideje piacpárti, növekedésbarát, társadalmi és ökológiai felelősségtudattal rendelkező mozgalomként határozzák meg magukat, belháború robbant ki a gazdasági populizmus miatt. A párt decemberi kongresszusa előtt az egyik korábbi pártvezető által benyújtott indítvány a gazdaságpolitika központi céljává a növekedés helyett a megfizethetőség biztosítását tenné. A javaslat szerint az államnak szabályozási eszközökkel erőteljesebben kellene beavatkoznia, és egyes iparágakban készleteket kellene felhalmoznia.
Hasonló lázadás zajlik a Friedrich Merz kancellár kormányában kisebbik koalíciós partnerként részt vevő Szociáldemokrata Pártban is – folytatja a WSJ. A párt ifjúsági szervezete ezen a hétvégén ül össze, hogy megvitassa egy harcos hangvételű gazdasági kiáltvány tervezetét, amely „centrizmus helyett bátorságot”, valamint „individualizmus helyett osztályharcot” követel.
A dokumentum a következő intézkedéseket veti fel:
- 90 százalékos örökösödési adó a 9 millió euró feletti örökségekre;
- 60 ezer eurós juttatás minden fiatalnak a 18. születésnapján;
- személyenként 1 százalékos vagyonadó a 2 millió euró feletti vagyonokra, amely az 50 millió euró feletti vagyonok esetében 3 százalékra emelkedne;
- azok a bérlők, akik lakbér formájában már kifizették lakásuk vételárának megfelelő összeget, automatikusan megszereznék az ingatlan tulajdonjogát.
„Az egyenlőtlenség nem a rendszer mellékhatása, hanem a kapitalista rendszer kívánt és logikus következménye” – áll a dokumentumban.
Erősítenünk kell azok osztálytudatát, akik munkájukkal működésben tartják a társadalmat. Új utópiát kell kínálnunk nekik.
Ez Európa – egyik – új arca.