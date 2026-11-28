Az európai baloldal megtalálta azt az eszmei vezéralakot, akiről úgy gondolja, hogy legyőzheti a feltörekvő radikális jobboldalt: Karl Marxot. Az USA legnagyobb példányszámú lapja, a The Wall Street Journal erről közöl elemzést, az amerikaiak felelősségét sem tagadva, bőven sorolva a példákat a gombamód szaporodó, korábban elképesztőnek számító európai baloldali követelésekről. A listára – mindjárt meglátjuk, miért – talán csak azért nem került fel Magyarország, mert a cikk a nagy EU-tagokra koncentrál.

Karl Marx öröksége új formákat ölt Európában - figyelmeztet a nagy amerikai lap Fotó: NurPhoto via AFP

A szigorúan marxista alapelvektől a szavazatszerzésre irányuló populista ígéretekig terjedő javaslatok meglehetősen vegyes képet mutatnak, de mindegyik erősen idézi a múltat. Nem véletlen, hogy sok közülük legutóbb több mint fél évszázaddal ezelőtt volt népszerű – idézi a lap Tomaso Dusót, a berlini DIW gazdaságkutató intézet közgazdászát.

Visszatérnek az egykor marginálisnak számító elképzelések, az ingatlantulajdonosok vagyonának kisajátításától az öröklés eltörlésén át a teljes körű osztályharcig.

Ráadásul Európában a szélsőbaloldalról kiinduló irányzat olyan centrista és környezetvédő pártokra is átterjed, amelyek már régen felhagytak az olyan elképzelésekkel, mint a magántulajdon kollektivizálása, vagy soha nem is vallottak ilyen nézeteket.

A 2020-as évek vége óta több olyan válságot éltünk át, a Covidtól az energiaválságig, amelyek az 1970-es éveket idézik

– fejtegette Duso, az akkori olajválságokra, inflációs hullámokra és geopolitikai feszültségekre utalva. „Innen ered az igény az olyan gazdaságpolitika iránt, amely az államot központi szereplőnek tekinti, és sokkal aktívabb szerepet szán neki a gazdaság és a piacok alakításában.”

Legalább részben Amerikából kapta ezt is Európa

Habár maga a nemzetközi környezet hasonló az akkorihoz, az ideák óceánokon keresztül is vándorolnak. A cikk nem tagadja az amerikaiak felelősségét: Ahogyan számos közelmúltbeli politikai divatirányzat esetében, a woke mozgalomtól a jobboldali közhangulatváltásig, az Egyesült Államok a marxizmus visszatérésében is meghatározó szerepet játszik – írja a WSJ.