Kimondták: rá akarják kötni a magyar autópályára Ukrajnát, a Tisza-kormány több millió dolláros üzleti tárgyalásokba kezdett – Kárpátalja lehet a nyertes

A kárpátaljai áruexport csaknem fele Magyarországra irányul, így a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak közvetlen jelentőségük van a szomszédos ukrán régió számára. A magyar külügyi tárca képviselőjének első munkalátogatásán új határátkelők, közúti és vasúti fejlesztések, valamint további befektetések lehetőségeiről is tárgyaltak.

A háború miatt átalakuló kárpátaljai gazdaságban egyre nagyobb szerepet kapnak az európai piacokra termelő vállalatok / Fotó: AFP / "AFP PHOTO / Műholdkép ©2022 Maxar Technologies

Magyarországra irányul Kárpátalja áruexportjának 47 százaléka, vagyis a szomszédos ukrán régió kivitelében a magyar piac meghatározó szerepet tölt be. Magyarország a térség hatodik legnagyobb külföldi befektetője is, így a gazdasági együttműködés fejlesztése mindkét fél számára fontos.

Erről is tárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetői Nagy Gábor Ferenccel, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárával. A diplomata első alkalommal érkezett munkalátogatásra Kárpátaljára. A megbeszélésen a kétoldalú partnerség erősítése, a közös gazdasági projektek és a határon átnyúló együttműködés lehetőségei kerültek napirendre.

A tárgyalásokon szóba került az is, miként változtatta meg a teljes körű orosz invázió a régió gazdasági szerkezetét, és mely területek fejlesztése élvezhet elsőbbséget. Különösen fontos kérdés a közlekedési infrastruktúra bővítése: az ipari parkok fejlődése és a nagyvállalatok Kárpátaljára költözése egyre nagyobb igényt támaszt a megfelelő áruszállítási útvonalak iránt. Több helyi vállalkozás ugyanis az Európai Unióba exportál, ezért a határátkelők áteresztőképessége közvetlenül befolyásolja a működésüket.

Új határátkelők és elkerülő út is szerepel a kárpátaljai tervekben

A megbeszélésen négy fontos infrastrukturális beruházás lehetőségét vették sorra. Ezek között szerepel egy új, Déda és Beregdaróc közötti határátkelő megépítése, a Beregszászt elkerülő út kialakítása, valamint a Harangláb-Lónya és az Asztély-Beregsurány átkelőhely fejlesztése.

A beregszászi elkerülő út különösen fontos lehet a teherforgalom szempontjából. A városon áthaladó kamionforgalom jelentős terhelést jelenthet a településnek, miközben a határ felé vezető úthálózat fejlesztése is szükséges a növekvő áruforgalom kiszolgálásához.