Kimondták: rá akarják kötni a magyar autópályára Ukrajnát, a Tisza-kormány több millió dolláros üzleti tárgyalásokba kezdett – Kárpátalja lehet a nyertes
A kárpátaljai áruexport csaknem fele Magyarországra irányul, így a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak közvetlen jelentőségük van a szomszédos ukrán régió számára. A magyar külügyi tárca képviselőjének első munkalátogatásán új határátkelők, közúti és vasúti fejlesztések, valamint további befektetések lehetőségeiről is tárgyaltak.
Magyarországra irányul Kárpátalja áruexportjának 47 százaléka, vagyis a szomszédos ukrán régió kivitelében a magyar piac meghatározó szerepet tölt be. Magyarország a térség hatodik legnagyobb külföldi befektetője is, így a gazdasági együttműködés fejlesztése mindkét fél számára fontos.
Erről is tárgyaltak a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetői Nagy Gábor Ferenccel, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárával. A diplomata első alkalommal érkezett munkalátogatásra Kárpátaljára. A megbeszélésen a kétoldalú partnerség erősítése, a közös gazdasági projektek és a határon átnyúló együttműködés lehetőségei kerültek napirendre.
A tárgyalásokon szóba került az is, miként változtatta meg a teljes körű orosz invázió a régió gazdasági szerkezetét, és mely területek fejlesztése élvezhet elsőbbséget. Különösen fontos kérdés a közlekedési infrastruktúra bővítése: az ipari parkok fejlődése és a nagyvállalatok Kárpátaljára költözése egyre nagyobb igényt támaszt a megfelelő áruszállítási útvonalak iránt. Több helyi vállalkozás ugyanis az Európai Unióba exportál, ezért a határátkelők áteresztőképessége közvetlenül befolyásolja a működésüket.
Új határátkelők és elkerülő út is szerepel a kárpátaljai tervekben
A megbeszélésen négy fontos infrastrukturális beruházás lehetőségét vették sorra. Ezek között szerepel egy új, Déda és Beregdaróc közötti határátkelő megépítése, a Beregszászt elkerülő út kialakítása, valamint a Harangláb-Lónya és az Asztély-Beregsurány átkelőhely fejlesztése.
A beregszászi elkerülő út különösen fontos lehet a teherforgalom szempontjából. A városon áthaladó kamionforgalom jelentős terhelést jelenthet a településnek, miközben a határ felé vezető úthálózat fejlesztése is szükséges a növekvő áruforgalom kiszolgálásához.
A fejlesztések magyar oldali kapcsolata az M3-as autópálya továbbépítése. A sztráda Vásárosnamény és Beregdaróc közötti szakaszának megtervezése már korábban megkezdődött, a beruházás célja, hogy az autópálya elérje a magyar-ukrán határt. A projekt előrehaladását korábban az is nehezítette, hogy Ukrajna nem hagyta jóvá az autópálya határmetszési pontját. A beregszászi elkerülő út és a határ menti úthálózat fejlesztése így a két ország közlekedési kapcsolatainak összehangolását is igényli.
A találkozón a közúti és vasúti beruházások mellett a mezőgazdaság, az egészségügy, a rehabilitáció, a turizmus és a kultúra területén kínálkozó együttműködési lehetőségeket is áttekintették. A felek a párbeszéd folytatásában és új közös projektek előkészítésében állapodtak meg.
Útépítés: Ukrajnáig hosszabbítják meg a magyar autópályát
A magyar építőipari szakemberek folytatják az építést. Az M3-as autópálya elmegy a magyar–ukrán határig.