Már a bolti kassza is riaszthat, ha lejárt terméket vennénk: magyar cég is vastagon benne van egy forradalmi újításban, 2027-ben jöhet a tesztüzem

Egy doboz tej vagy egy csomag felvágott a lejárati idő után is a boltok polcain maradhat, ha az ellenőrzés során elkerüli a dolgozók figyelmét. A pénztáraknál használt hagyományos vonalkódok viszont alapvetően a termék típusát azonosítják, a konkrét csomag lejárati dátumát vagy gyártási tételszámát nem tartalmazzák. Ezen változtathatnak az új generációs, kétdimenziós QR-kódok, melyek révén már a kassza használatával jelzéseket küldhetnek a vásárlóknak. Az átállást egy magyar vállalat, a Masterprint Jelöléstechnika Kft. és a német Leibinger technológiai megoldásai is segíthetik.

Új típusú QR-kódokkal már a kasszasoron sem jutnának túl például a lejárt termékek (illusztráció)

Fotó: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock

A kasszasoron túl már nem jutnának a problémás áruk

A vállalati közlemény szerint új szabványú termékazonosító jelölések jelenhetnek meg a jövőben a termékek csomagolásán. A GS1 nevű globális nonprofit szabványügyi szervezet által kidolgozott Digital Link szabvány alapján kialakított jelölések a termékazonosító mellett

lejárati dátumot,

tételszámot, és

akár egyedi sorozatszámot is hordozhatnak.

Megfelelő informatikai háttérrel a kasszarendszer ezeket automatikusan ellenőrizheti, és szükség esetén megakadályozhatja a problémás áruk értékesítését.

„Lehetséges olyan informatikai háttérrendszert építeni, amely a pénztárnál azonnal ellenőrzi, hogy az adott termék kiadható-e, például nincs-e visszahívás alatt.

A pénztárosoknak nincs lehetőségük minden egyes áru lejárati dátumát külön ellenőrizni. Ha azonban véletlenül mégis felkerül a polcra egy lejárt vagy visszahívott termék, a rendszer már a kasszánál megakadályozhatja az értékesítését

– magyarázta Miklós Péter, a Masterprint nyomonkövetési termékmenedzsere. Az új jelölések bevezetése egyelőre önkéntes iparági átállás része.

A csomagolásról a telefonra kerülhetnek az információk

Az új jelölések révén a vásárlók okostelefonjukkal közvetlenül is megnyithatják a termékek digitális adatlapját. A szabványos internetes hivatkozást tartalmazó QR-kódon keresztül részletes összetevőlisták, allergéninformációk, használati útmutatók, receptötletek vagy digitális garanciajegyek is elérhetők lehetnek.

A megfelelő adatbázissal összekapcsolt egyedi azonosítók a termékhamisítás elleni védekezést is segíthetik.

Hasonló elven működik a vényköteles gyógyszerek európai ellenőrzési rendszere, amely más típusú kétdimenziós kódok segítségével vizsgálja a készítmények eredetiségét.

Az új jelölések lehetőséget teremtenek arra, hogy a fogyasztási cikkeknél is alkalmazzanak ilyen ellenőrzéseket.

Az új jelölések bevezetése a gyártósorokon jelentős változtatásokat igényelhet. A hagyományos vonalkódokat többnyire előre rányomtatják a csomagolásra, míg a változó adatokat, például a lejárati dátumot, később helyezik el rajta. Az új QR-kódok adattartalma viszont gyártási tételenként, egyedi azonosítás esetén akár termékenként eltérhet.