Már a bolti kassza is riaszthat, ha lejárt terméket vennénk: magyar cég is vastagon benne van egy forradalmi újításban, 2027-ben jöhet a tesztüzem
Egy doboz tej vagy egy csomag felvágott a lejárati idő után is a boltok polcain maradhat, ha az ellenőrzés során elkerüli a dolgozók figyelmét. A pénztáraknál használt hagyományos vonalkódok viszont alapvetően a termék típusát azonosítják, a konkrét csomag lejárati dátumát vagy gyártási tételszámát nem tartalmazzák. Ezen változtathatnak az új generációs, kétdimenziós QR-kódok, melyek révén már a kassza használatával jelzéseket küldhetnek a vásárlóknak. Az átállást egy magyar vállalat, a Masterprint Jelöléstechnika Kft. és a német Leibinger technológiai megoldásai is segíthetik.
A kasszasoron túl már nem jutnának a problémás áruk
A vállalati közlemény szerint új szabványú termékazonosító jelölések jelenhetnek meg a jövőben a termékek csomagolásán. A GS1 nevű globális nonprofit szabványügyi szervezet által kidolgozott Digital Link szabvány alapján kialakított jelölések a termékazonosító mellett
- lejárati dátumot,
- tételszámot, és
- akár egyedi sorozatszámot is hordozhatnak.
Megfelelő informatikai háttérrel a kasszarendszer ezeket automatikusan ellenőrizheti, és szükség esetén megakadályozhatja a problémás áruk értékesítését.
„Lehetséges olyan informatikai háttérrendszert építeni, amely a pénztárnál azonnal ellenőrzi, hogy az adott termék kiadható-e, például nincs-e visszahívás alatt.
A pénztárosoknak nincs lehetőségük minden egyes áru lejárati dátumát külön ellenőrizni. Ha azonban véletlenül mégis felkerül a polcra egy lejárt vagy visszahívott termék, a rendszer már a kasszánál megakadályozhatja az értékesítését
– magyarázta Miklós Péter, a Masterprint nyomonkövetési termékmenedzsere. Az új jelölések bevezetése egyelőre önkéntes iparági átállás része.
A csomagolásról a telefonra kerülhetnek az információk
Az új jelölések révén a vásárlók okostelefonjukkal közvetlenül is megnyithatják a termékek digitális adatlapját. A szabványos internetes hivatkozást tartalmazó QR-kódon keresztül részletes összetevőlisták, allergéninformációk, használati útmutatók, receptötletek vagy digitális garanciajegyek is elérhetők lehetnek.
A megfelelő adatbázissal összekapcsolt egyedi azonosítók a termékhamisítás elleni védekezést is segíthetik.
Hasonló elven működik a vényköteles gyógyszerek európai ellenőrzési rendszere, amely más típusú kétdimenziós kódok segítségével vizsgálja a készítmények eredetiségét.
Az új jelölések lehetőséget teremtenek arra, hogy a fogyasztási cikkeknél is alkalmazzanak ilyen ellenőrzéseket.
Az új jelölések bevezetése a gyártósorokon jelentős változtatásokat igényelhet. A hagyományos vonalkódokat többnyire előre rányomtatják a csomagolásra, míg a változó adatokat, például a lejárati dátumot, később helyezik el rajta. Az új QR-kódok adattartalma viszont gyártási tételenként, egyedi azonosítás esetén akár termékenként eltérhet.
A nagy sebességű gyártósorokon használt tintasugaras nyomtatóknál a megfelelő felbontás és olvashatóság biztosítása is műszaki feladat. Erre kínál megoldást a német Leibinger technológiája, amelynek korszerű nyomtatói nagy felbontás mellett is nagy sebességgel képesek kétdimenziós QR-kódokat nyomtatni, miközben kevesebb tintát és oldószert használhatnak, egyes típusaik pedig akár öt évig karbantartás nélkül működhetnek.
Augusztus 12-től alkalmazandóvá vált az Európai Unió új csomagolási rendelete, a PPWR, pontosabban annak élelmiszerekre vonatkozó pontjai. Ez hosszú évek alatt alapjaiban alakíthatja át, milyen dobozokban, poharakban, fóliákban és egyéb csomagolásokban kerülnek a termékek a boltok polcaira, ideértve különös hangsúllyal az élelmiszereket is. A változás nem egyik napról a másikra lesz látványos, a vállalkozásoknak azonban már most meg kell kezdeniük a felkészülést – mutattuk be a Világgazdaság oldalán.
Pontosabb lehet a termékvisszahívás, javulhat a környezeti és gazdasági hatékonyság
A fejlesztéshez fogyasztói mobilalkalmazás is kapcsolódik, amelyben a vásárlók személyes digitális terméktárat alakíthatnak ki. A beolvasott árucikkek adatai és dokumentumai később is visszakereshetők lennének, így például a garanciális ügyintézés is egyszerűbbé válhat.
A közlemény szerint a rendszer egyik lehetséges fogyasztóvédelmi funkciója a közvetlen értesítés. Ha egy gyártó visszahív egy meghatározott tételt, a megfelelően azonosított terméket nyilvántartó vásárló figyelmeztetést kaphatna a telefonjára. Ehhez működő adatkapcsolatokra, a fogyasztó részvételére és az adatvédelmi szabályok betartására is szükség van.
A márkák ezzel egy időben valós idejű adatokon keresztül követhetik termékeik és vásárlóik piaci aktivitását, így gyorsabban reagálhatnak a fogyasztói igényekre és a piaci változásokra.
A vállalat már egyeztet a gyártókkal és a márkákkal a gyakorlati bevezetésről.
A pontosabb termékazonosítás és nyomon követés hosszabb távon a gazdasági és környezeti hatékonyságot is javíthatja. A gyártás, a szállítás és az értékesítés során keletkező, megfelelően kezelt adatok elemzésével hatékonyabban szervezhető a logisztika, csökkenthető az energiafelhasználás és az élelmiszer-pazarlás. A pontosabb nyomonkövetés emellett célzottabb termékvisszahívásokat is lehetővé tehet.