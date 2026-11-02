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Már a bolti kassza is riaszthat, ha lejárt terméket vennénk: magyar cég is vastagon benne van egy forradalmi újításban, 2027-ben jöhet a tesztüzem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A következő években fokozatosan megjelenhetnek a boltokban azok az új generációs QR-kódok, amelyek segítségével a pénztárgépek automatikusan felismerhetik a lejárt vagy visszahívott termékeket. A technológia digitális garanciajegyeket, részletes termékinformációkat és közvetlen biztonsági figyelmeztetéseket is elérhetővé tehet a vásárlók számára akár már a kassza előtt állva is.
Juhász Péter
2026.11.02, 11:13
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Egy doboz tej vagy egy csomag felvágott a lejárati idő után is a boltok polcain maradhat, ha az ellenőrzés során elkerüli a dolgozók figyelmét. A pénztáraknál használt hagyományos vonalkódok viszont alapvetően a termék típusát azonosítják, a konkrét csomag lejárati dátumát vagy gyártási tételszámát nem tartalmazzák. Ezen változtathatnak az új generációs, kétdimenziós QR-kódok, melyek révén már a kassza használatával jelzéseket küldhetnek a vásárlóknak. Az átállást egy magyar vállalat, a Masterprint Jelöléstechnika Kft. és a német Leibinger technológiai megoldásai is segíthetik.

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Új típusú QR-kódokkal már a kasszasoron sem jutnának túl például a lejárt termékek (illusztráció)
Fotó: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock

A kasszasoron túl már nem jutnának a problémás áruk

A vállalati közlemény szerint új szabványú termékazonosító jelölések jelenhetnek meg a jövőben a termékek csomagolásán. A GS1 nevű globális nonprofit szabványügyi szervezet által kidolgozott Digital Link szabvány alapján kialakított jelölések a termékazonosító mellett 

  • lejárati dátumot, 
  • tételszámot, és 
  • akár egyedi sorozatszámot is hordozhatnak.

Megfelelő informatikai háttérrel a kasszarendszer ezeket automatikusan ellenőrizheti, és szükség esetén megakadályozhatja a problémás áruk értékesítését.

„Lehetséges olyan informatikai háttérrendszert építeni, amely a pénztárnál azonnal ellenőrzi, hogy az adott termék kiadható-e, például nincs-e visszahívás alatt. 

A pénztárosoknak nincs lehetőségük minden egyes áru lejárati dátumát külön ellenőrizni. Ha azonban véletlenül mégis felkerül a polcra egy lejárt vagy visszahívott termék, a rendszer már a kasszánál megakadályozhatja az értékesítését

– magyarázta Miklós Péter, a Masterprint nyomonkövetési termékmenedzsere. Az új jelölések bevezetése egyelőre önkéntes iparági átállás része.

A csomagolásról a telefonra kerülhetnek az információk

Az új jelölések révén a vásárlók okostelefonjukkal közvetlenül is megnyithatják a termékek digitális adatlapját. A szabványos internetes hivatkozást tartalmazó QR-kódon keresztül részletes összetevőlisták, allergéninformációk, használati útmutatók, receptötletek vagy digitális garanciajegyek is elérhetők lehetnek.
A megfelelő adatbázissal összekapcsolt egyedi azonosítók a termékhamisítás elleni védekezést is segíthetik. 

Hasonló elven működik a vényköteles gyógyszerek európai ellenőrzési rendszere, amely más típusú kétdimenziós kódok segítségével vizsgálja a készítmények eredetiségét. 

Az új jelölések lehetőséget teremtenek arra, hogy a fogyasztási cikkeknél is alkalmazzanak ilyen ellenőrzéseket.
Az új jelölések bevezetése a gyártósorokon jelentős változtatásokat igényelhet. A hagyományos vonalkódokat többnyire előre rányomtatják a csomagolásra, míg a változó adatokat, például a lejárati dátumot, később helyezik el rajta. Az új QR-kódok adattartalma viszont gyártási tételenként, egyedi azonosítás esetén akár termékenként eltérhet.

A nagy sebességű gyártósorokon használt tintasugaras nyomtatóknál a megfelelő felbontás és olvashatóság biztosítása is műszaki feladat. Erre kínál megoldást a német Leibinger technológiája, amelynek korszerű nyomtatói nagy felbontás mellett is nagy sebességgel képesek kétdimenziós QR-kódokat nyomtatni, miközben kevesebb tintát és oldószert használhatnak, egyes típusaik pedig akár öt évig karbantartás nélkül működhetnek.  

Augusztus 12-től alkalmazandóvá vált az Európai Unió új csomagolási rendelete, a PPWR, pontosabban annak élelmiszerekre vonatkozó pontjai. Ez hosszú évek alatt alapjaiban alakíthatja át, milyen dobozokban, poharakban, fóliákban és egyéb csomagolásokban kerülnek a termékek a boltok polcaira, ideértve különös hangsúllyal az élelmiszereket is. A változás nem egyik napról a másikra lesz látványos, a vállalkozásoknak azonban már most meg kell kezdeniük a felkészülést – mutattuk be a Világgazdaság oldalán.

A vállalat által kiadott, az ismertetett megoldást illusztrációs céllal bemutató kép
Fotó: Masterprint

Pontosabb lehet a termékvisszahívás, javulhat a környezeti és gazdasági hatékonyság

A fejlesztéshez fogyasztói mobilalkalmazás is kapcsolódik, amelyben a vásárlók személyes digitális terméktárat alakíthatnak ki. A beolvasott árucikkek adatai és dokumentumai később is visszakereshetők lennének, így például a garanciális ügyintézés is egyszerűbbé válhat.

A közlemény szerint a rendszer egyik lehetséges fogyasztóvédelmi funkciója a közvetlen értesítés. Ha egy gyártó visszahív egy meghatározott tételt, a megfelelően azonosított terméket nyilvántartó vásárló figyelmeztetést kaphatna a telefonjára. Ehhez működő adatkapcsolatokra, a fogyasztó részvételére és az adatvédelmi szabályok betartására is szükség van.

A márkák ezzel egy időben valós idejű adatokon keresztül követhetik termékeik és vásárlóik piaci aktivitását, így gyorsabban reagálhatnak a fogyasztói igényekre és a piaci változásokra. 

A Masterprint tájékoztatása szerint Magyarországon egyelőre nem terjedtek el az új szabvány szerinti QR-kódok, az első hazai tesztek azonban már 2027-ben elindulhatnak.

A vállalat már egyeztet a gyártókkal és a márkákkal a gyakorlati bevezetésről.

A pontosabb termékazonosítás és nyomon követés hosszabb távon a gazdasági és környezeti hatékonyságot is javíthatja. A gyártás, a szállítás és az értékesítés során keletkező, megfelelően kezelt adatok elemzésével hatékonyabban szervezhető a logisztika, csökkenthető az energiafelhasználás és az élelmiszer-pazarlás. A pontosabb nyomonkövetés emellett célzottabb termékvisszahívásokat is lehetővé tehet.

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