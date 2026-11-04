Trump óriási pofont kapott, Kína már dörzsöli a tenyerét – az egész világ kihasználhatja a kereskedelmi háborúban az amerikai elnök bukását

Donald Trump Republikánus Pártjának félidős választási veresége és az emelkedő megélhetési költségek miatti elégedetlenség világszerte arra bátoríthatja az országokat, hogy határozottabban lépjenek fel az amerikai elnök külgazdasági politikájával szemben, ami új fordulatot hozhat a kereskedelmi háború alakulásában.

Trump pártjának történelmi bukása után a kereskedelmi háború folytatása a tét / Fotó: NurPhoto via AFP

A demokraták kedden a szenátusban és a képviselőházban is többséget szereztek. Az amerikai választók ezzel súlyos vereséget mértek Trump politikájára, különösen a vámintézkedésekre és az Irán elleni háborúra, amelyeket a tartós inflációért tesznek felelőssé.

Új szakaszba léphet a kereskedelmi háború - jöhet a vállalások szabotálása

Elemzők szerint a választási eredmény további indokot adhat az országoknak arra, hogy halogassák a vámok elkerülése érdekében tett beruházási vállalásaik teljesítését. Emellett az Egyesült Államok gazdasági riválisa, Kína is úgy érezheti, hogy kedvezőbb tárgyalási pozícióba került a folyamatban lévő kereskedelmi egyeztetéseken.

Trump következő jelentős külföldi útja még ebben a hónapban Ázsiába vezet. A Fülöp-szigeteken délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozik, majd részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) kínai, sencseni fórumán. Japán és Dél-Korea, az Egyesült Államok két legszorosabb ázsiai szövetségese tavaly a Trumppal kötött megállapodások keretében 550 milliárd, illetve 350 milliárd dollár értékű amerikai beruházást ígért.

Úgy tűnik, a demokraták szerint ezeket a beruházási kötelezettségvállalásokat rákényszerítették a szövetségesekre

– mondta Heo Yoon, a szöuli Sogang Egyetem közgazdászprofesszora. Hozzátette, hogy az érintett országok most kisebb nyomást érezhetnek vállalásaik teljesítésére.

Trump azonban bekeményíthet

Más szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a hazai bírálatok kereszttüzébe került Trump külföldön még nagyobb nyomást gyakorolhat szövetségeseire. Arra ösztönözheti őket, hogy teljesítsék megígért beruházásaikat, ezzel is bizonyítva politikája eredményességét.

A vámok kérdése még korántsem zárult le. Ha Japán lassan reagál, ismét napirendre kerülhetnek a további vámemelések

– mondta Kazuhiro Maeshima, a tokiói Sophia Egyetem amerikai politikával foglalkozó professzora.