Trump óriási pofont kapott, Kína már dörzsöli a tenyerét – az egész világ kihasználhatja a kereskedelmi háborúban az amerikai elnök bukását
Donald Trump Republikánus Pártjának félidős választási veresége és az emelkedő megélhetési költségek miatti elégedetlenség világszerte arra bátoríthatja az országokat, hogy határozottabban lépjenek fel az amerikai elnök külgazdasági politikájával szemben, ami új fordulatot hozhat a kereskedelmi háború alakulásában.
A demokraták kedden a szenátusban és a képviselőházban is többséget szereztek. Az amerikai választók ezzel súlyos vereséget mértek Trump politikájára, különösen a vámintézkedésekre és az Irán elleni háborúra, amelyeket a tartós inflációért tesznek felelőssé.
Új szakaszba léphet a kereskedelmi háború - jöhet a vállalások szabotálása
Elemzők szerint a választási eredmény további indokot adhat az országoknak arra, hogy halogassák a vámok elkerülése érdekében tett beruházási vállalásaik teljesítését. Emellett az Egyesült Államok gazdasági riválisa, Kína is úgy érezheti, hogy kedvezőbb tárgyalási pozícióba került a folyamatban lévő kereskedelmi egyeztetéseken.
Trump következő jelentős külföldi útja még ebben a hónapban Ázsiába vezet. A Fülöp-szigeteken délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozik, majd részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) kínai, sencseni fórumán. Japán és Dél-Korea, az Egyesült Államok két legszorosabb ázsiai szövetségese tavaly a Trumppal kötött megállapodások keretében 550 milliárd, illetve 350 milliárd dollár értékű amerikai beruházást ígért.
Úgy tűnik, a demokraták szerint ezeket a beruházási kötelezettségvállalásokat rákényszerítették a szövetségesekre
– mondta Heo Yoon, a szöuli Sogang Egyetem közgazdászprofesszora. Hozzátette, hogy az érintett országok most kisebb nyomást érezhetnek vállalásaik teljesítésére.
Trump azonban bekeményíthet
Más szakértők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a hazai bírálatok kereszttüzébe került Trump külföldön még nagyobb nyomást gyakorolhat szövetségeseire. Arra ösztönözheti őket, hogy teljesítsék megígért beruházásaikat, ezzel is bizonyítva politikája eredményességét.
A vámok kérdése még korántsem zárult le. Ha Japán lassan reagál, ismét napirendre kerülhetnek a további vámemelések
– mondta Kazuhiro Maeshima, a tokiói Sophia Egyetem amerikai politikával foglalkozó professzora.
Dél-Korea különösen gyakran vált Trump bírálatainak célpontjává azon országok között, amelyek az elnök megítélése szerint nem teljesítették a vámok elkerülése érdekében tett beruházási ígéreteiket. Trump álláspontja szerint ezekre a vámokra azért van szükség, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon az Egyesült Államok kereskedelme szövetségeseivel és riválisaival egyaránt.
Bár Trump továbbra is élhet a végrehajtó hatalom vámügyi jogosítványaival, Ban Kil-joo, a Koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó professzora szerint a kongresszus fokozott ellenőrzése az ilyen projektek felett „értékes többletidőt” biztosíthat Szöulnak azok felülvizsgálatára és értékelésére.
A félidős választások eredménye arra ösztönözheti az Egyesült Államokkal még kereskedelmi megállapodásról tárgyaló országokat, például Indiát, hogy kivárásra rendezkedjenek be.
India kereskedelmi minisztere a hónap elején közölte, hogy az indiai–amerikai kereskedelmi megállapodás első szakaszának szövegezése a végső fázisába érkezett. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Újdelhi csak akkor lép tovább, ha sikerül előnyt biztosítania az indiai exportőröknek versenytársaikkal szemben.
- Újdelhi és Washington februárban olyan keretmegállapodást kötött, amely 50 százalékról 18 százalékra csökkentette a legtöbb indiai termékre kivetett büntetővámot.
- Az eredeti vámot tavaly augusztusban vezették be, miután a tárgyalások korábbi fordulója eredménytelenül zárult.
Tommy Xie, az OCBC Bank ázsiai makrogazdasági kutatásokért felelős vezetője szerint a félidős választások után a Fehér Házra nagyobb nyomás nehezedhet annak érdekében, hogy elkerülje az amerikai fogyasztók költségeit tovább növelő kereskedelmi háborúk kiújulását.
Mások azonban óva intettek attól a feltételezéstől, hogy Trump engedékenyebbé válik. Az olyan országoknak, mint India, továbbra is óvatosnak kell maradniuk.
A demokraták győzelme nem feltétlenül jelenti azt, hogy Trump bármely országgal szemben engedékenyebb lesz
– mondta Rajiv Bhatia volt indiai diplomata, a Gateway House kutatóintézet vezető munkatársa.
A kulcskérdés Kína, a demokraták nem fognak szabad kezet adni Trumpnak
Elemzők szerint Kína, amely januárban lejáró, törékeny kereskedelmi tűzszünetet kötött az Egyesült Államokkal, azt mérlegelheti, miként használhatná ki Trump meggyengült politikai helyzetét saját tárgyalási pozíciójának javítására.
Hszi Csin-ping felismeri majd, hogy ezek az eredmények jelentősen meggyengítették Trump tekintélyét, és kétségtelenül azon fog gondolkodni, hogyan fordíthatná ezt a maga javára
– mondta Saul Eslake, az ausztrál Corinna Economic Advisory közgazdásza.
Más szakértők szerint azonban Trump nehézségei nem feltétlenül jelentenek jó hírt Peking számára. Az amerikai elnök jelentős erőfeszítéseket tett a Hszi Csin-pinggel fenntartott kapcsolatok javítására, többek között a kínai vezető múlt havi, nagyszabású állami látogatásának megrendezésével. A demokraták által ellenőrzött kongresszus azonban korlátozhatja Trump mozgásterét abban, hogy további engedményeket kínáljon a jövőbeli megállapodások érdekében.
„A demokraták aligha adnak majd szabad kezet Trumpnak a Pekinggel kötendő megállapodások terén” – mondta Alicia Garcia-Herrero, a Natixis ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a demokraták már korábban is bírálták Trump és Hszi csúcstalálkozóit, amiért azok kevés érdemi előrelépést hoztak olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a mesterséges intelligencia.
A mesterséges intelligencia maradhat a töréspont
A demokrata többségű kongresszus nagyobb valószínűséggel támogatná a technológiai exportellenőrzések szigorítását, valamint a mesterséges intelligenciához és a félvezetőkhöz kapcsolódó ellátási láncok fokozott vizsgálatát. Ez csökkentené Trump mozgásterét abban, hogy engedményeket tegyen ezekben a gyorsan növekvő ágazatokban.
Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán újságíróknak azt mondta, hogy a félidős választások az Egyesült Államok belügyének számítanak, Peking pedig továbbra is arra törekszik, hogy kezelje a Washingtonnal fennálló nézeteltéréseket, és bővítse a két ország közötti együttműködést.