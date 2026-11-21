Nemzetközi Nukleáris Kutatási Infrastruktúra Szervezet (INRIO) néven Kína egy nemzetközi, nonprofit tagsági szervezetet szeretne létrehozni. A kezdeményezést a Kínai Atomenergia Társaság, a Kínai Atomenergia Intézet, a Tsinghua Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia Modern Fizikai Intézete közösen indította el. A szervezetet és tevékenységét kínai és más országokbeli kutatóintézetekkel, egyetemekkel és ipari partnerekkel együttműködve fejlesztik majd.

A budapesti kutatóreaktor is kapcsolatba kerülhet a kínai kezdeményezéssel/Fotó: Bohanek Miklós

Kína az elmúlt években egyre jobban megnyitotta kulcsfontosságú nukleáris kutatási infrastruktúráit a nemzetközi cserék és együttműködés, valamint a fiatal tudósok képzésének fellendítése érdekében - mondta Li Csing-jing (Li Jingying), a szervezet előkészítő csoportjának összehívója a CGTN-nek (China Global Television Network). Reméli, hogy mielőbb létrejön és működőképessé válik a szervezet. Az a cél, hogy a minden ország atomtudósai Kínával együttműködve

végezhessenek tudományos és műszaki kutatásokat, képzéseket,

nyíltan megoszthassák a kutatási eredményeket,

és közösen kezelhessék a nukleáris tudomány és technológia kihívásait.

Minden jót besöpörne a szervezet - aztán felkínálná

A szervezet célja, hogy összekapcsolja a kulcsfontosságú kutatási infrastruktúrákat – beleértve a kutatóreaktorokat, részecskegyorsítókat, neutronforrásokat és földalatti laboratóriumokat –, ezáltal platformot teremtve a nemzetközi tudományos együttműködéshez.

Már 24 kínai nukleáris kutatási infrastruktúra nyitott a külvilág előtt az INRIO keretében. A jövőben más tagállamok nukleáris kutatási infrastruktúrái fokozatosan csatlakoznak és nyitnak meg, átfogó platformot építve ki a nukleáris tudományok terén folytatott nemzetközi tudományos együttműködéshez.

Eddig több mint tíz ország atomenergia-hatóságai, egyetemei, kutatóintézetei és vállalkozásai jelezték részvételi szándékukat, köztük Olaszország, Kazahsztán, Nigéria, Pakisztán, Magyarország és Brazília. (A felsorolt országok egy másik forrás szerint egyben a kezdeményezést aláírói is voltak - Magyarország kivételével.) Mintegy 20 nemzetközileg elismert tudós és tudományos egyesületek képviselője is érdeklődött.