Kína globális atomhálót sző: Magyarország már mászik is bele, hátha jól jár
Nemzetközi Nukleáris Kutatási Infrastruktúra Szervezet (INRIO) néven Kína egy nemzetközi, nonprofit tagsági szervezetet szeretne létrehozni. A kezdeményezést a Kínai Atomenergia Társaság, a Kínai Atomenergia Intézet, a Tsinghua Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia Modern Fizikai Intézete közösen indította el. A szervezetet és tevékenységét kínai és más országokbeli kutatóintézetekkel, egyetemekkel és ipari partnerekkel együttműködve fejlesztik majd.
Kína az elmúlt években egyre jobban megnyitotta kulcsfontosságú nukleáris kutatási infrastruktúráit a nemzetközi cserék és együttműködés, valamint a fiatal tudósok képzésének fellendítése érdekében - mondta Li Csing-jing (Li Jingying), a szervezet előkészítő csoportjának összehívója a CGTN-nek (China Global Television Network). Reméli, hogy mielőbb létrejön és működőképessé válik a szervezet. Az a cél, hogy a minden ország atomtudósai Kínával együttműködve
- végezhessenek tudományos és műszaki kutatásokat, képzéseket,
- nyíltan megoszthassák a kutatási eredményeket,
- és közösen kezelhessék a nukleáris tudomány és technológia kihívásait.
Minden jót besöpörne a szervezet - aztán felkínálná
A szervezet célja, hogy összekapcsolja a kulcsfontosságú kutatási infrastruktúrákat – beleértve a kutatóreaktorokat, részecskegyorsítókat, neutronforrásokat és földalatti laboratóriumokat –, ezáltal platformot teremtve a nemzetközi tudományos együttműködéshez.
Már 24 kínai nukleáris kutatási infrastruktúra nyitott a külvilág előtt az INRIO keretében. A jövőben más tagállamok nukleáris kutatási infrastruktúrái fokozatosan csatlakoznak és nyitnak meg, átfogó platformot építve ki a nukleáris tudományok terén folytatott nemzetközi tudományos együttműködéshez.
Eddig több mint tíz ország atomenergia-hatóságai, egyetemei, kutatóintézetei és vállalkozásai jelezték részvételi szándékukat, köztük Olaszország, Kazahsztán, Nigéria, Pakisztán, Magyarország és Brazília. (A felsorolt országok egy másik forrás szerint egyben a kezdeményezést aláírói is voltak - Magyarország kivételével.) Mintegy 20 nemzetközileg elismert tudós és tudományos egyesületek képviselője is érdeklődött.
Talált Kína egy vonzó magyar kutatócéget
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 70. Általános Konferenciájának alkalmából Bécsben tartott előkészítő rendezvényen közel 200 kínai és nemzetközi partnerszervezetek képviselője egyeztetett. Az INRIO jelenleg az előkészítő fázisban van, a végleges tagsága és szervezeti felépítése még nem végleges.
Ugyanakkor az INRIO szeptember 22-i beszámolója szerint a fenti előkészítő csoport már tárgyalt a magyar Mirrotron vállalattal. A téma a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó információcsere, rendezvények közös szervezése és a szervezeti csatlakozás következő lépései voltak.
A Mirrotron Kft-t - honlapja szerint - fizikusok és mérnökök alapították a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI Budapest) 1991-ben. A vállalat a mai napig ugyanazon alapítók tulajdonában van. A Mirrotron tevékenységei a tudományos műszerekre összpontosulnak, elsősorban a neutronszórással kapcsolatban.
A vállalat jó helyzetben van ahhoz, hogy a 10 megawattos Budapesti Kutatóreaktor otthonaként a magyar neutronszórási iskola tapasztalataira és eredményeire támaszkodjon. A Mirrotron által szállított neutronoptikák/eszközök a világ legtöbb neutronkutató intézményében megtalálhatók.