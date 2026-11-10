Kína olyat művelt a világpiacon, amire még a legnagyobb gazdaságok is felkaphatják a fejüket: ezermilliárd dollár fölé nőtt a kereskedelmi többlete – elképesztő számok érkeztek Pekingből
Kína külkereskedelmi többlete az év első tíz hónapjában meghaladta az ezermilliárd dollárt, annak ellenére, hogy az import 2021 óta nem látott ütemben nőtt. A hatalmas többlet közel egyharmadáért az Európai Unióval folytatott kereskedelem egyre jelentősebb egyensúlytalansága felelős.
- A kínai vámhatóság kedden közzétett adatai szerint az import októberben éves összevetésben csaknem 42 százalékkal emelkedett, jóval meghaladva az elemzői várakozásokat.
- Az export valamivel több mint 35 százalékkal bővült, így
- az októberi külkereskedelmi többlet 105,3 milliárd dollárt tett ki, ami május óta a legalacsonyabb érték.
Az év első tíz hónapjában Kína külkereskedelmi többlete közel 9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
Rekordszinten Kína külkereskedelmi többlete
Tavaly az éves többlet rekordot jelentő 1200 milliárd dollárt ért el.
- Októberben Kína 33,4 milliárd dollárral több árut exportált az Európai Unióba, mint amennyit onnan importált,
- így az uniós kereskedelemben felhalmozott többlet az év eleje óta meghaladta a 310 milliárd dollárt.
- Kína külkereskedelmi többlete ismét átlépte az ezermilliárd dolláros határt: az árukereskedelmi többlet 2026 első tíz hónapjában 9 százalékkal nőtt éves összevetésben.
Hao Zhou, a Guotai Junan International Holdings vezető közgazdásza szerint Kína hatalmas külkereskedelmi többlete „azt mutatja, hogy az ország exportszektora a nehezebbé váló globális kereskedelmi környezet ellenére is ellenálló és versenyképes”.
Küszöbön a vámháború kiéleződése Európával
A Kína körüli árukereskedelem tartós egyensúlytalansága továbbra is kiemelt téma marad az ország legnagyobb kereskedelmi partnereinek napirendjén. Az európai vezetők olyan intézkedéseket terveznek, amelyekkel kezelnék a gazdasági biztonságot fenyegetőnek ítélt kockázatokat, valamint szigorítanák a szabályozási kiskapukat az uniós egységes piac hatékonyabb védelme érdekében.
A pekingi vezetés magas rangú tisztviselői, köztük Ding Xuexiang miniszterelnök-helyettes ugyanakkor visszautasították a bírálatokat. Érvelésük szerint Kína több terméket importálna, ha bizonyos csúcstechnológiai termékek kereskedelmét nem korlátoznák. Hangsúlyozták, hogy Kína jelentős piacot kínál a világ országai és vállalatai számára.
A belső kereslet lanyhasága miatt sérülékeny a kínai gazdaság
„Az export és az import októberi erőteljes növekedése ismét rávilágít arra, milyen fontos szerepet tölt be a technológiai termékek gyártása a kínai gazdaságban. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a belső kereslet támogatása nélkül zajló gazdasági fellendülés sérülékeny" - monda David Qu, a Bloomberg Economics elemzője.
A technológiai szektor nagymértékben függ a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek külföldi értékesítésétől, és jelentős részben importált alkatrészek feldolgozására, illetve összeszerelésére épül. A külső kereslet visszaesése – például az amerikai adatközpont-beruházások lassulása – súlyosan érintheti az exportot, amely a kínai gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja.”
A mesterséges intelligencia hajtja a kínai exportot
Kína exportja idén jelentősen megugrott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek iránti globális kereslet élénkülésének köszönhetően. Ezekkel a termékekkel az ázsiai országok között is élénk kereskedelem folyik.
Bár a kínai import szintén növekedett, továbbra is elmarad az export értékétől. Ráadásul a
Az importbővülés nagyrészt néhány szűk termékkategóriára, például az aranyra korlátozódik, ami arra utal, hogy a belföldi keresletben továbbra sem látható érdemi fellendülés.
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom fenntarthatóságával kapcsolatos növekvő aggodalmak ugyanakkor egyre inkább beárnyékolják a kínai export kétszámjegyű növekedésének kilátásait.
A chipek és számítógép-alkatrészek önmagukban a kínai export értékének éves növekedéséből 40 százalékot adtak az év eddigi részében. Ez részben annak köszönhető, hogy az adatközpontok építési hulláma jelentősen felhajtotta ezeknek a termékeknek az árát.
Kína exportjának ereje azonban jóval túlmutat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardvereken. A Goldman Sachs elemzése szerint az exportált mennyiséget tekintve a növekedés a csúcstechnológiai termékek széles körében megfigyelhető volt. Ide tartoznak
a kínai vezetés által kiemelten támogatott, úgynevezett „új hármas” ágazatok – a napelemek, az elektromos járművek és az akkumulátorok –, valamint az ipari robotok is.
Ezzel szemben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereskedelem jelentős része valószínűleg importált alkatrészek összeszereléséből, majd a késztermékek újraexportálásából áll. A Goldman Sachs közgazdászai szerint ez korlátozta az ágazat külkereskedelmi egyenlegre gyakorolt hatását.
Az olajimport is jelentősen megugrott
Kína importja 2021 óta a leggyorsabb ütemben nőtt. A bővülést néhány fontos nyersanyag, valamint a chipek drágulása hajtotta. Az import váratlanul erőteljes növekedésének egyik fő oka a kínai kőolajvásárlások fellendülése volt.
Kína októberben közel 42 millió tonna nyersolajat importált, ami március óta a legmagasabb mennyiség. Az olajárak emelkedésével az import értéke négyéves csúcsra ugrott. Hasonlóan jelentős növekedést mutattak a finomított kőolajtermékek beszerzései is. Korábban arra számítottak, hogy a kínai állami olajfinomítók csak később kezdik meg készleteik feltöltését az import növelésével.
Az exportoldalon
a csúcstechnológiai termékek kivitele októberben éves összevetésben 67 százalékkal emelkedett, ami 2021 eleje óta a leggyorsabb növekedési ütem.
A chipek és számítógépek exportja egyaránt három számjegyű százalékos növekedést produkált.