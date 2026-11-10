Kína olyat művelt a világpiacon, amire még a legnagyobb gazdaságok is felkaphatják a fejüket: ezermilliárd dollár fölé nőtt a kereskedelmi többlete – elképesztő számok érkeztek Pekingből

Kína külkereskedelmi többlete az év első tíz hónapjában meghaladta az ezermilliárd dollárt, annak ellenére, hogy az import 2021 óta nem látott ütemben nőtt. A hatalmas többlet közel egyharmadáért az Európai Unióval folytatott kereskedelem egyre jelentősebb egyensúlytalansága felelős.

Ismét ezermilliárd dollár felett Kína külkereskedelmi többlete / Fotó: Qilai Shen

A kínai vámhatóság kedden közzétett adatai szerint az import októberben éves összevetésben csaknem 42 százalékkal emelkedett, jóval meghaladva az elemzői várakozásokat.

Az export valamivel több mint 35 százalékkal bővült, így

az októberi külkereskedelmi többlet 105,3 milliárd dollárt tett ki, ami május óta a legalacsonyabb érték.

Az év első tíz hónapjában Kína külkereskedelmi többlete közel 9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Rekordszinten Kína külkereskedelmi többlete

Tavaly az éves többlet rekordot jelentő 1200 milliárd dollárt ért el.

Októberben Kína 33,4 milliárd dollárral több árut exportált az Európai Unióba, mint amennyit onnan importált,

így az uniós kereskedelemben felhalmozott többlet az év eleje óta meghaladta a 310 milliárd dollárt.

Kína külkereskedelmi többlete ismét átlépte az ezermilliárd dolláros határt: az árukereskedelmi többlet 2026 első tíz hónapjában 9 százalékkal nőtt éves összevetésben.

Hao Zhou, a Guotai Junan International Holdings vezető közgazdásza szerint Kína hatalmas külkereskedelmi többlete „azt mutatja, hogy az ország exportszektora a nehezebbé váló globális kereskedelmi környezet ellenére is ellenálló és versenyképes”.

Az inport megugrása ellenére is rekordszinten a kínai külkereskedelmi többlet

Küszöbön a vámháború kiéleződése Európával

A Kína körüli árukereskedelem tartós egyensúlytalansága továbbra is kiemelt téma marad az ország legnagyobb kereskedelmi partnereinek napirendjén. Az európai vezetők olyan intézkedéseket terveznek, amelyekkel kezelnék a gazdasági biztonságot fenyegetőnek ítélt kockázatokat, valamint szigorítanák a szabályozási kiskapukat az uniós egységes piac hatékonyabb védelme érdekében.

A pekingi vezetés magas rangú tisztviselői, köztük Ding Xuexiang miniszterelnök-helyettes ugyanakkor visszautasították a bírálatokat. Érvelésük szerint Kína több terméket importálna, ha bizonyos csúcstechnológiai termékek kereskedelmét nem korlátoznák. Hangsúlyozták, hogy Kína jelentős piacot kínál a világ országai és vállalatai számára.