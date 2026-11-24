December 1-jétől már nem érkezhet korlátlanul hibridautó Kínából az Európai Unióba, miután az Európai Bizottság kedden hivatalosan is meghatározta az új behozatali kvótákat. A szigorítás azonban nem áll meg a kínai autógyártóknál: Japán, Dél-Korea, Törökország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok autóexportját is korlátozzák. Brüsszel ráadásul a megengedett darabszám felett nem egyszerűen magasabb vámot vet ki, hanem egyáltalán nem engedi be az érintett járműveket az uniós piacra.

Brüsszel bezárja a kaput a kínai autók előtt: decembertől kemény importkorlát lép életbe, Japán és a britek sem ússzák meg / Fotó: TY Lim

Az Európai Bizottság kedden közzétett rendelete értelmében a december 1-jén életbe lépő ideiglenes intézkedések 2027. június 18-ig maradnak hatályban. Ez alatt Kínából legfeljebb 191 780 hibrid személyautót lehet behozni az Európai Unióba, mielőtt a hosszabb távú korlátozásokról szóló vizsgálat lezárulna. Az EU és Kína már októberben megállapodott arról, hogy évi 350 ezer darabban korlátozzák a kínai hibridautók importját. A most meghatározott, közel 192 ezres ideiglenes keret ennek a 200 napos időszakra arányosított mennyisége – írja a Bloomberg.

A megállapodás jelentőségét jól mutatja, hogy

az idei évre korábban mintegy 800 ezer kínai hibridautó európai behozatalával számoltak, azaz a megállapított kvótának több mint kétszeresével.

A tervezett éves korlát ehhez képest több mint felére vághatja vissza a kínai gyártású hibridek beáramlását.

Kína volt a célpont, de Japán és Nagy-Britannia is megkapta a korlátozást

A keddi döntés legnagyobb meglepetése nem a kínai autók korlátozása, hiszen az már hetek óta ismert volt, hanem az, hogy az intézkedés az EU többi jelentős kereskedelmi partnerére is kiterjed.

A december és június közötti időszakban

Japánból legfeljebb 170 889,

legfeljebb 170 889, Törökországból 126 320,

126 320, Nagy-Britanniából 105 402 hibrid személyautó érkezhet az uniós piacra.

105 402 hibrid személyautó érkezhet az uniós piacra. Dél-Korea 67 924,

67 924, az Egyesült Államok pedig 18 482 járműves keretet kapott.

A korlátozás nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térség országaira, Ukrajnára és bizonyos fejlődő államokra.

A több országra kiterjedő intézkedés hátterében a kereskedelmi védintézkedések szabályai állnak. Az EU ugyanis nem kizárólag Kínával szemben vethet be ilyen eszközt, ha a gyorsan növekvő import egy teljes iparágat fenyeget. A jelenlegi szabályozás ezért a hibridautók behozatalát általánosan korlátozza, még ha az intézkedés elsődleges célja a kínai térnyerés visszafogása is.