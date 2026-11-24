Brüsszel bezárja a kaput a kínai autók előtt: pár nap és kemény importkorlát lép életbe – Japán és a britek sem ússzák meg
December 1-jétől már nem érkezhet korlátlanul hibridautó Kínából az Európai Unióba, miután az Európai Bizottság kedden hivatalosan is meghatározta az új behozatali kvótákat. A szigorítás azonban nem áll meg a kínai autógyártóknál: Japán, Dél-Korea, Törökország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok autóexportját is korlátozzák. Brüsszel ráadásul a megengedett darabszám felett nem egyszerűen magasabb vámot vet ki, hanem egyáltalán nem engedi be az érintett járműveket az uniós piacra.
Az Európai Bizottság kedden közzétett rendelete értelmében a december 1-jén életbe lépő ideiglenes intézkedések 2027. június 18-ig maradnak hatályban. Ez alatt Kínából legfeljebb 191 780 hibrid személyautót lehet behozni az Európai Unióba, mielőtt a hosszabb távú korlátozásokról szóló vizsgálat lezárulna. Az EU és Kína már októberben megállapodott arról, hogy évi 350 ezer darabban korlátozzák a kínai hibridautók importját. A most meghatározott, közel 192 ezres ideiglenes keret ennek a 200 napos időszakra arányosított mennyisége – írja a Bloomberg.
A megállapodás jelentőségét jól mutatja, hogy
az idei évre korábban mintegy 800 ezer kínai hibridautó európai behozatalával számoltak, azaz a megállapított kvótának több mint kétszeresével.
A tervezett éves korlát ehhez képest több mint felére vághatja vissza a kínai gyártású hibridek beáramlását.
Kína volt a célpont, de Japán és Nagy-Britannia is megkapta a korlátozást
A keddi döntés legnagyobb meglepetése nem a kínai autók korlátozása, hiszen az már hetek óta ismert volt, hanem az, hogy az intézkedés az EU többi jelentős kereskedelmi partnerére is kiterjed.
A december és június közötti időszakban
- Japánból legfeljebb 170 889,
- Törökországból 126 320,
- Nagy-Britanniából 105 402 hibrid személyautó érkezhet az uniós piacra.
- Dél-Korea 67 924,
- az Egyesült Államok pedig 18 482 járműves keretet kapott.
A korlátozás nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térség országaira, Ukrajnára és bizonyos fejlődő államokra.
A több országra kiterjedő intézkedés hátterében a kereskedelmi védintézkedések szabályai állnak. Az EU ugyanis nem kizárólag Kínával szemben vethet be ilyen eszközt, ha a gyorsan növekvő import egy teljes iparágat fenyeget. A jelenlegi szabályozás ezért a hibridautók behozatalát általánosan korlátozza, még ha az intézkedés elsődleges célja a kínai térnyerés visszafogása is.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden érintett ország autóipara ugyanolyan súlyos veszteségekre számíthat. A legtöbb kereskedelmi partner esetében a meghatározott mennyiség a jelenlegi szállítások fedezésére is elegendő lehet. Kínánál viszont az elmúlt évek rendkívül gyors növekedése miatt valódi visszafogást jelenthet az új rendszer.
Hiába kerültek vámok a kínai villanyautókra, a hibridekkel visszavágtak
A mostani lépés előzménye, hogy az Európai Unió 2024-ben jelentős kiegészítő vámokat vetett ki a Kínában gyártott tisztán elektromos autókra. A korlátozások után azonban a kínai autógyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a hibrid modellek európai értékesítésére. A stratégia működött. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a kínai gyártású hibridek 2026 augusztusában már az európai hibridautó-eladások mintegy negyedét adták.
Brüsszel ezért október végén kereskedelmi védintézkedési vizsgálatot indított, amelynek célja annak megállapítása, hogy a gyorsan növekvő import milyen károkat okozhat az európai autóiparnak.
A folyamat vége várhatóan egy négy évre szóló korlátozás lehet, amelyben az importkvóták évente 6 százalékkal emelkednének.
A mostani intézkedés azonban még ideiglenes: a hosszabb távú szabályokról a vizsgálat lezárását követően dönthetnek.
Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy a kvóták az EU-n kívül gyártott autók behozatalára vonatkoznak. Az unión belül előállított kínai márkájú járművek így nem esnek a korlátozás hatálya alá, ami tovább növelheti az európai gyártóbázisok jelentőségét. Ez a Szegeden gyárat építő BYD számára is fontos szempont lehet, bár a magyarországi termelés tényleges előnye attól is függ, milyen modelleket és mekkora mennyiségben gyártanak majd az üzemben.
Brüsszel már a következő kereskedelmi csapásra készül
A hibridautók korlátozása egy jóval szélesebb gazdaságpolitikai fordulat része. Az Európai Unió hosszú évtizedeken át a szabadkereskedelem egyik legfontosabb támogatója volt, az utóbbi időszakban azonban egyre gyakrabban nyúl vámokhoz, importkvótákhoz és az európai gyártást előnyben részesítő szabályokhoz.
A változás egyik legfontosabb oka a Kínával szembeni kereskedelmi mérleg romlása. Az EU tavaly már 360 milliárd eurós hiányt halmozott fel a kétoldalú kereskedelemben, miközben egyre több európai iparág panaszkodik az olcsó kínai termékek térnyerésére.
Brüsszel ezért a vegyiparban és a gépgyártásban is hasonló védintézkedéseket mérlegel. Emellett egy ReadyEU néven előkészített új kereskedelempolitikai eszközön is dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy az unió gyorsan korlátozza bizonyos áruk és szolgáltatások hozzáférését a 450 milliós európai piachoz.
Az új intézkedéscsomagot várhatóan decemberben mutatják be, még az uniós vezetők december 17–18-i brüsszeli csúcstalálkozója előtt.
A Bizottság azonban kényes helyzetben van: úgy próbálja megvédeni az európai ipart, hogy közben lehetőleg ne robbantson ki újabb kereskedelmi háborút Kínával. Peking korábban már jelezte, hogy válaszlépéseket tehet, ha az EU újabb, kifejezetten kínai vállalatokat sújtó korlátozásokat vezet be. A kínai és az európai tárgyalófelek várhatóan a jövő év elején értékelik a mostani megállapodás következményeit, miközben Brüsszel más ágazatokban is szigorításokra készül.