Kínának elegendő fenntartania a szállítások akadozásának lehetőségét ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra és az Európai Unióra – érvel Daniel Gros, a milánói Bocconi Egyetem európai gazdaságpolitikai intézetének kutatója. A közgazdász a Project Syndicate.ben megjelent elemzésében úgy látja, Peking várhatóan továbbra is engedélyezi a polgári célú kivitel nagy részét, miközben megtartja a lehetőséget egyes szállítmányok feltartóztatására.

Daniel Gros szerint a teljes ritkaföldfém embargó rövid távon komoly költségeket okozhatna a nyugati gyártóknak Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai exportengedélyezés hatása 2025-ben is látszott. A szállítások visszaestek, amíg a hatóságok elbírálták a kérelmeket, később azonban újra felpörgött a kivitel. Daniel Gros szerint a teljes embargó rövid távon komoly költségeket okozhatna a nyugati gyártóknak, idővel viszont arra ösztönözné őket, hogy más beszállítókat keressenek, vagy kevesebb ritkaföldfémet igénylő alkatrészeket fejlesszenek.

A magyar autóipar számára is fontos a mágnesek ellátása

A ritkaföldfémekből készült állandó mágneseket többek között elektromos autók hajtómotorjaiban és szélturbinákban használják. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a kínai exportkorlátozások miatt európai autógyárakban is felmerült a termelés leállásának veszélye. A magyar autóipar szempontjából ezért az is számít, hogy az európai beszállítók mennyi ideig tudják áthidalni a szállítások esetleges késését.

Daniel Gros szerint a stratégiai készletezés olcsóbb védelmet nyújthat egy átmeneti ellátási zavar ellen, mint új bányák és feldolgozók kiépítése. A Kínán kívüli beruházások megtérülése ugyanis bizonytalan, amíg a kínai szállítások folytatódnak. A közgazdász szerint a nyugati kormányok előtt az a kérdés, mennyit érdemes fizetniük azért, hogy egy fennakadás idején is működhessenek a gyárak.