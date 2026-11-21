A horvátországi Janaf társaság, az Adria kőolajvezeték üzemeltetője bejelentette, hogy megjavította a csövet és újraindította rajta a szállítást. A kőolajat a szerbiai NIS olajtársaság pancsovai finomítója várja.

Újra kap a NIS finomítója kőolajat az Adria vezetéken/Fotó: AFP

A szállítás már folyamatos a bejelentés szerint. A tranzitot ellehetetlenítő műszaki probléma a vezeték Sziszek és Slavonski Brod közötti szakaszán keletkezett, a javítás mostanra zárult be.

A Gazprom Nyefty többségi tulajdonában lévő pancsovai finomító olajellátása november elején állt le. A vezetéken történ baleset következtében körülbelül 500 ezer liter olaj szivárgott, de a szivárgást már korábban elállítani. A finomító azért tudott még az importolaj nélkül is működni, mert a szerb kormány engedélyével felhasználhatott 66 ezer tonna olajat az állami tartalékokból. Ezt követően azonban a finomító teljes leállítása is reális veszéllyé vált.

A kőolajszállítási útvonal fontossága

Az adriai olajvezeték egy horvátországi Omi-Saljban lévő terminálból indul

Magyarország,

Bosznia-Hercegovina,

Szlovénia

és Szerbia felé.

Szerbia ezen az útvonalon jut hozzá az olajfelhasználása 95 százalékához. Minden alkalommal, amikor a NIS nem kap újabb amerikai szankcióhosszabbítást (mivel az orosz Gazprom Nyefty leányvállalataként a szankciók hatálya alá tartozik), a Janaf felfüggeszti a vezetékes szállítást. A NIS akkor mentesülne a szankciók alól, ha orosz tulajdonosa eladná a hányadát. Az esélyes vevő már hosszú hónapok ót a magyar Mol, de máig nem született meg a megállapodás.