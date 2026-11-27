A fekete-tengeri gabonapiacot követő elemzőcég 31,3 millió tonnára csökkentette a várakozását. Az 1,8 millió tonnás korrekció mintegy 300 ezer tonnával haladja meg a Cseh Tibor András által említett, nagyjából másfél millió tonnás magyar termést.

Ukrajnában a földeken és a raktárakban is bent ragadhat a kukorica – mit jelent ez a magyar gazdáknak? / Fotó: Anna Pasichnyk

November közepéig a SovEcon adatai szerint az ukrán kukoricaterület 55 százalékát takarították be. Egy évvel korábban 64 százaléknál tartottak, az ötéves átlag pedig 71 százalék. A csapadékos idő miatt a szemek nedvesebbek, a betakarított termény szárítása így többe kerül. A SovEcon szerint a kukoricaterület mintegy öt százalékán a termés egész télen a földeken maradhat. Andrey Sizov, az elemzőcég vezetője szerint a gazdáknak a szárítás költsége és a halasztással növekvő termésveszteség kockázata között kell mérlegelniük.

A már betakarított kukorica kivitele is akadozik

November 23-ig 422 170 tonna ukrán kukoricát szállítottak külföldre, nagyjából a felét annak a 860 ezer tonnának, amelyre az egész hónapra szerződést kötöttek. Októberben a lekötött 870 ezer tonnából 282 410 tonnát vittek ki – írta a Reuters az ukrán UAC agrárszövetség adatai alapján. A július vége óta gyakorlatilag blokkolt tengeri kikötők korábban az ukrán kukoricaexport mintegy 90 százalékát bonyolították. A FAO szerint a dunai kikötők és a nyugati határátkelők csak részben tudják pótolni a kieső kapacitást.

Az UAC a teljes 2026/27-es szezonban 12–14 millió tonnás kukoricaexportra számít, és már olyan szerződésekről is tud, amelyeket nem tudtak teljesíteni. Az APK-Inform ennél több, 18 millió tonna kivitelét várja. Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter a Reutersnek azt mondta, hogy tartós kikötői fennakadások esetén 12 millió tonnára eshet a kukoricaexport. Az előző szezonban 22,2 millió tonnát szállítottak külföldre.

A FAO novemberi jelentése 32 millió tonnás terméssel és 20,5 millió tonnás kivitellel számol. A szervezet szerint a belföldi felhasználás 5,6 millió tonna körül maradhat, a szezon végi kukoricakészlet pedig 5,3 millióról 11,2 millió tonnára nőhet. A búzával együtt 24,3 millió tonna gabona maradhat az országban az előző szezon végi 10,5 millió tonna után. A betakarítási gondok miatt tehát kevesebb kukorica kerülhet a raktárakba, mint korábban várták, de a lassú export miatt több maradhat bennük a szezon végére. Ez terheli a tárolókat, növeli a minőségromlás kockázatát, és lefelé nyomhatja az ukrán felvásárlási árakat.