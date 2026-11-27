A földeken rohad az ukrán kukorica: annyi termés eshet ki, amennyi egész Magyarországon sem termett – itthon közben teljes a zűrzavar
A fekete-tengeri gabonapiacot követő elemzőcég 31,3 millió tonnára csökkentette a várakozását. Az 1,8 millió tonnás korrekció mintegy 300 ezer tonnával haladja meg a Cseh Tibor András által említett, nagyjából másfél millió tonnás magyar termést.
November közepéig a SovEcon adatai szerint az ukrán kukoricaterület 55 százalékát takarították be. Egy évvel korábban 64 százaléknál tartottak, az ötéves átlag pedig 71 százalék. A csapadékos idő miatt a szemek nedvesebbek, a betakarított termény szárítása így többe kerül. A SovEcon szerint a kukoricaterület mintegy öt százalékán a termés egész télen a földeken maradhat. Andrey Sizov, az elemzőcég vezetője szerint a gazdáknak a szárítás költsége és a halasztással növekvő termésveszteség kockázata között kell mérlegelniük.
A már betakarított kukorica kivitele is akadozik
November 23-ig 422 170 tonna ukrán kukoricát szállítottak külföldre, nagyjából a felét annak a 860 ezer tonnának, amelyre az egész hónapra szerződést kötöttek. Októberben a lekötött 870 ezer tonnából 282 410 tonnát vittek ki – írta a Reuters az ukrán UAC agrárszövetség adatai alapján. A július vége óta gyakorlatilag blokkolt tengeri kikötők korábban az ukrán kukoricaexport mintegy 90 százalékát bonyolították. A FAO szerint a dunai kikötők és a nyugati határátkelők csak részben tudják pótolni a kieső kapacitást.
Az UAC a teljes 2026/27-es szezonban 12–14 millió tonnás kukoricaexportra számít, és már olyan szerződésekről is tud, amelyeket nem tudtak teljesíteni. Az APK-Inform ennél több, 18 millió tonna kivitelét várja. Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter a Reutersnek azt mondta, hogy tartós kikötői fennakadások esetén 12 millió tonnára eshet a kukoricaexport. Az előző szezonban 22,2 millió tonnát szállítottak külföldre.
A FAO novemberi jelentése 32 millió tonnás terméssel és 20,5 millió tonnás kivitellel számol. A szervezet szerint a belföldi felhasználás 5,6 millió tonna körül maradhat, a szezon végi kukoricakészlet pedig 5,3 millióról 11,2 millió tonnára nőhet. A búzával együtt 24,3 millió tonna gabona maradhat az országban az előző szezon végi 10,5 millió tonna után. A betakarítási gondok miatt tehát kevesebb kukorica kerülhet a raktárakba, mint korábban várták, de a lassú export miatt több maradhat bennük a szezon végére. Ez terheli a tárolókat, növeli a minőségromlás kockázatát, és lefelé nyomhatja az ukrán felvásárlási árakat.
Itthon már az import lehetősége is kivárást hozott
Magyarországon az aszály és a kisebb vetésterület miatt már nyáron felmerült, hogy behozatalra lehet szükség. Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel közös beregszászi sajtótájékoztatón ideiglenes, mennyiségileg korlátozott ukrán importról beszélt. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a behozatal a két ország szakminisztériumainak egyeztetése után, ellenőrzési és kvótarendszer mellett indulhatna el. A kormány az állattartók és a feldolgozók alapanyagigényével indokolja a tárgyalásokat.
Cseh Tibor András a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a Magosz nem kapott meghívót a december első hetére várt agrártárcai egyeztetésre. A főtitkár szerint a gazdák arról számoltak be, hogy egyes kereskedők és feldolgozók már a bejelentés előtti napokban jelezték: addig kivárnak a vásárlással, amíg a magyar árak az ukrán szinthez igazodnak. A Magosz előbb felmérné, mennyi kukorica van még a hazai piacon az idei termésből és a korábbi készletekből, majd azt vizsgálná meg, mennyi szerezhető be más uniós országokból.
A nagy ukrán készlet bővítheti a magyar vevők beszerzési lehetőségeit, ha megnyílik a piac. A hazai árakra az lesz hatással, mekkora mennyiséget engednek be, mennyi érkezik meg ténylegesen, és a fuvarral együtt milyen áron jut el a kukorica az állattartókhoz és a feldolgozókhoz. A magyar gazdák közben már most szembesülhetnek a kivárással, amikor az aszály után megmaradt termésüket próbálják eladni.