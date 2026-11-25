Európa csúnyán elkésett, most drága lesz behozni a lemaradást: 50 milliárd eurót mozgósítana Brüsszel a kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia fejlesztésére
Az Európai Bizottság egy 50 milliárd eurós technológiai befektetési alap létrehozását javasolja, amellyel az európai mesterségesintelligencia- és kvantumtechnológiai vállalatokat támogatná. Brüsszel a fejlesztések felgyorsításával és az európai cégek előnyben részesítésével igyekszik erősíteni a kontinens pozícióját az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott versenyben.
Az Európai Bizottság szerdán mutatta be a Quantum Act nevű jogszabálytervezetet, amely az európai kvantumtechnológiai ágazat fejlődését segítené. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett Szuverén Technológiai Tőkealap, amelynek tervezett mérete elérheti az 50 milliárd eurót.
Az alap a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika európai fejlesztéseit is finanszírozná.
Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős alelnöke szerint a kvantumtechnológia alapvetően alakíthatja át az ipart, a biztonságot és az innovációt. A Deutsche Welle kérdésére kifejtette, hogy Európának most kell felgyorsítania a fejlesztéseket, ha meghatározó szereplő akar maradni a technológiai versenyben. Az 50 milliárd eurós célösszeget megfelelő kiindulópontnak nevezte.
A jogszabálytervezet a finanszírozás mellett az európai vállalatok piaci helyzetét is erősítené. Az új szabályok arra ösztönöznék a közintézményeket, hogy a közbeszerzéseknél és a támogatások odaítélésekor részesítsék előnyben az európai cégeket. Brüsszel ezzel az unión kívüli technológiai szolgáltatóktól való függőséget is csökkentené.
Az önállóság kérdése különösen érzékennyé vált azután, hogy felmerült: amerikai vállalatok úgynevezett vészleállító kapcsolókkal akár Európában is letilthatnák saját termékeiket. Az uniós aggodalmak szerint a külföldi technológiáktól való túlzott függés stratégiai kockázatot jelenthet.
Száguldanak a tőzsdén a kvantumkomputer-részvények, itt a következő nagy durranás?
Félelmetes rali bontakozott ki. A kvantumkomputer-részvényeket felkapták a befektetők, de csak lassan a testtel.
A kvantumszámítástechnika azért került a fejlesztési program középpontjába, mert a technológia a hagyományos számítógépekhez képest egészen új lehetőségeket kínál. A klasszikus gépek bitekkel dolgoznak, amelyek értéke nulla vagy egy lehet. A kvantumszámítógépek ezzel szemben úgynevezett qubiteket használnak, amelyek egyszerre több állapot kombinációját is képviselhetik. Ez bizonyos összetett számításokat a mai szuperszámítógépeknél jóval gyorsabbá tehet.
Az Európai Unió a gyógyszerfejlesztésben, a betegségek korábbi felismerésében, a hatékonyabb akkumulátorok előállításában és a mesterséges intelligencia fejlesztésében is jelentős áttöréseket vár a technológiától. A lehetőségek mellett azonban komoly kiberbiztonsági kockázatokkal is számolni kell: a kvantumszámítógépek idővel a digitális adatok védelmét szolgáló titkosítási rendszereket is veszélyeztethetik.
Nem csak álom az európai kvantumnagyhatalom
Az Európai Bizottság adatai szerint a világ kvantumtechnológiai vállalatainak körülbelül egyharmada az Európai Unióban működik. A közfinanszírozás terén is jelentős összegek állnak rendelkezésre: tavaly az uniós támogatás elérte a 8,6 milliárd eurót, míg az Egyesült Államokban 5,3 milliárd, Kínában pedig 13,6 milliárd eurót fordítottak erre a területre.
A magánbefektetésekben viszont sokkal nagyobb a különbség. Az európai kvantumtechnológiai startupok eddig összesen 1,1 milliárd euró magántőkét vonzottak, az amerikai vállalkozásokhoz ezzel szemben 7 milliárd euró érkezett. Ez a lemaradás különösen fontos, mert a kutatási eredmények piaci hasznosítása nélkül Európa nehezen válhat a technológia meghatározó szereplőjévé.
Az EU 2025 júliusában indította el Quantum Europe stratégiáját, amelynek célja, hogy 2030-ra a világ élvonalába kerüljön a kvantumtechnológiák területén. A most bemutatott jogszabálytervezet ennek a törekvésnek a következő lépése lehet.
Kvantumszámítógépek: a mesterséges intelligencia után itt az újabb technológiai forradalom
A ma még érdemi bevétellel nem rendelkező kvantumtechnológiai startupok, mint az IonQ vagy a Rigetti, mára több milliárd dolláros cégekké nőttek ki magukat egy bizonytalan jövő ígéretének hála.