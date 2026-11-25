Az Európai Bizottság egy 50 milliárd eurós technológiai befektetési alap létrehozását javasolja, amellyel az európai mesterségesintelligencia- és kvantumtechnológiai vállalatokat támogatná. Brüsszel a fejlesztések felgyorsításával és az európai cégek előnyben részesítésével igyekszik erősíteni a kontinens pozícióját az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott versenyben.

Az Európai Unióban működik a világ kvantumtechnológiai vállalatainak körülbelül egyharmada, a magántőke azonban jóval kisebb arányban finanszírozza az európai cégeket, mint amerikai versenytársaikat / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az Európai Bizottság szerdán mutatta be a Quantum Act nevű jogszabálytervezetet, amely az európai kvantumtechnológiai ágazat fejlődését segítené. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett Szuverén Technológiai Tőkealap, amelynek tervezett mérete elérheti az 50 milliárd eurót.

Az alap a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika európai fejlesztéseit is finanszírozná.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős alelnöke szerint a kvantumtechnológia alapvetően alakíthatja át az ipart, a biztonságot és az innovációt. A Deutsche Welle kérdésére kifejtette, hogy Európának most kell felgyorsítania a fejlesztéseket, ha meghatározó szereplő akar maradni a technológiai versenyben. Az 50 milliárd eurós célösszeget megfelelő kiindulópontnak nevezte.

A jogszabálytervezet a finanszírozás mellett az európai vállalatok piaci helyzetét is erősítené. Az új szabályok arra ösztönöznék a közintézményeket, hogy a közbeszerzéseknél és a támogatások odaítélésekor részesítsék előnyben az európai cégeket. Brüsszel ezzel az unión kívüli technológiai szolgáltatóktól való függőséget is csökkentené.

Az önállóság kérdése különösen érzékennyé vált azután, hogy felmerült: amerikai vállalatok úgynevezett vészleállító kapcsolókkal akár Európában is letilthatnák saját termékeiket. Az uniós aggodalmak szerint a külföldi technológiáktól való túlzott függés stratégiai kockázatot jelenthet.

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A kvantumszámítástechnika azért került a fejlesztési program középpontjába, mert a technológia a hagyományos számítógépekhez képest egészen új lehetőségeket kínál. A klasszikus gépek bitekkel dolgoznak, amelyek értéke nulla vagy egy lehet. A kvantumszámítógépek ezzel szemben úgynevezett qubiteket használnak, amelyek egyszerre több állapot kombinációját is képviselhetik. Ez bizonyos összetett számításokat a mai szuperszámítógépeknél jóval gyorsabbá tehet.