Barcelona utcáin robbant ki a lakhatási düh: tömegek tiltakoztak az elszálló lakbérek miatt, egész Spanyolországot megrázza a válság
A spanyol hatóságok szerint mintegy 120 ezren vonultak az utcákra Madridban szerda este a szakadó eső ellenére, miután több millió sztrájkoló bénította meg Európa negyedik legnagyobb gazdaságát. A „Bérek. Lakhatás. Árak” jelszóval meghirdetett megmozdulás 14 év óta az első országos általános sztrájk volt Spanyolországban. A tömeges demonstrációkat elsősorban a lakáshiány és az elviselhetetlenül magas albérletárak váltották ki – írja a DW.
Lakhatási válság van Spanyolországban
Barcelonai városi tisztviselők szerint 55 ezren vettek részt az esti felvonulásokon. A tüntetők egy hatalmas, „Élj, ne csak túlélj” feliratú transzparens mögött vonultak. A város lakhatási aktivistái azonban jóval nagyobb részvételről számoltak be: szerintük 400 ezren vonultak az utcákra.
Ahogy az utóbbi időszakban Európa más országaiban tartott tüntetéseken is történt, a békés demonstrációkat később kisebb, randalírozó fiatalokból álló csoportok zavarták meg. Barcelonában kirakatokat törtek be a város fő bevásárlóutcáján, kukákat gyújtottak fel, és tűzijátékokat lőttek a helyszínre érkező rendőrök felé.
Mi történt a spanyolországi sztrájk során?
Szerdán már a nap folyamán országszerte tömegesen vonultak utcára a dolgozók. A viharos időjárás ellenére számos helyen demonstrációkat és útlezárásokat szerveztek. A lakhatási válság egyik jelképévé vált a 87 éves madridi Maricarmen Abascal esete, akit az év elején kilakoltattak, majd később meghalt. A történtek országos felháborodást váltottak ki, és hozzájárultak ahhoz is, hogy november 29-re előrehozott parlamenti választást írjanak ki.
A baloldali Pedro Sánchez vezette kormány megpróbált olyan törvényeket elfogadtatni, amelyek enyhíthették volna a bérlők helyzetét, az ellenzéki pártok azonban megakadályozták a jogszabályok elfogadását a parlamentben. Mivel Sánchez nem rendelkezett elegendő támogatással a törvényhozásban, előrehozott választást írt ki, abban bízva, hogy így megerősítheti kormánya támogatottságát.
A spanyol kormány végül két rendkívüli rendeletet is elfogadott, amelyek több, a parlament által korábban elutasított lakhatási reformhoz hasonló intézkedést tartalmaztak.
„Addig nem állunk le, amíg alapjaiban át nem alakítjuk ennek az országnak a lakhatási modelljét, hogy az otthonok az emberek életét szolgálják, ne pedig a tulajdonosok kisebbségének érdekeit”
– mondta Alicia del Rio, a Madridi Bérlők Szövetségének szóvivője.
A tüntetések többsége békésen zajlott, a madridi nagykereskedelmi piac, a Mercamadrid előtt azonban a sztrájkolók azt állították, hogy a rendőrök paprikaspray-t vetettek be a tömeg ellen. Legalább 13 ember orvosi ellátásra szorult.
A sztrájk a légi közlekedést is érintette: több légitársaság késésekről és járattörlésekről számolt be, miután repülőtéri és légitársasági dolgozók is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez.
Mekkora a lakhatási válság Spanyolországban?
A spanyol központi bank becslése szerint az országban mintegy 750 ezer lakás hiányzik, és ez a deficit 2028-ra várhatóan meghaladja az egymilliót. Mivel egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy saját otthont vásároljanak, jelentősen nőtt a bérlők száma. A spanyol ifjúsági tanács szerint az átlagos havi lakbér 1176 euró, ami egy átlagos fiatal fizetésének 99 százalékát emészti fel.
Az általános sztrájkra egy nappal azután került sor, hogy a vasúti dolgozók is sztrájkot hirdettek az idei év két súlyos, halálos vonatbalesete miatt. A leromlott közlekedési infrastruktúra így a közelgő parlamenti választás egyik fontos témájává vált.
Hogyan reagáltak a politikai vezetők a sztrájkra?
A spanyol kormány támogatta a szerdai munkabeszüntetést, és azt hangsúlyozta, hogy a sztrájk „a jogokért” zajlik, nem pedig valaki ellen irányul. A Sánchez környezetéhez közel álló források ennél is tovább mentek, és azt állították, hogy a megmozdulás valójában „az ellenzék ellen” szól.
Alberto Núñez Feijóo, a konzervatív Néppárt (PP) vezetője egészen másként látja a helyzetet. Szerinte ha valóban „az ellenzék elleni sztrájkról” van szó, akkor ez „olyan abszurditás, amire az Európai Unió egyetlen másik országában sincs példa”. Bár a sztrájk egyik szervezője, az UGT szakszervezet és Sánchez szocialista pártja, a PSOE két különálló szervezet, történelmük mégis összefonódik: mindkettő Pablo Iglesias Posse politikai örökségéhez kötődik.
Sokan úgy vélik, hogy a kormány saját politikai céljaira használja a sztrájkot
A DW madridi tudósítója, Nicole Ris a helyszínről követte az eseményeket. Már a sztrájk idején arról számolt be, hogy Madridban sokan továbbra is munkába mentek, és az általa megkérdezett emberek közül többen egyértelműen kijelentették, hogy nem csatlakoznak a munkabeszüntetéshez, mert szerintük nincs sok értelme. Mindezt úgy, hogy közben ők is érzik a megélhetési költségek és a lakhatás drágulásának hatásait.
A sztrájk kapcsán arról is vita alakult ki, hogy politikai értelemben egyfajta „választási sztrájkról” van-e szó, amely a jelenlegi kormánynak kedvezhet.
„Én nem veszek részt benne. Ez értelmetlen. A kormány azért támogatja, mert abban bízik, hogy 29-én elegendő szavazatot szerez, és folytathatja a kormányzást”
– mondta a DW tudósítójának egy madridi portás.
A kormány eközben továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a sztrájk „a jogokért” zajlik, nem pedig bárki ellen irányul. A spanyol média szerint azonban Sánchez környezetéhez közel álló források már úgy fogalmaztak: a megmozdulás valójában „az ellenzék ellen” irányul.
Franciaországban is hatalmas tüntetések zajlanak
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Franciaországban is tüntetéshullám kezdődött szeptember végén, oka pedig elsősorban a tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és az oktatási intézmények egyre romló állapota volt. A demonstráció később országossá szélesedett, a diákmozgalom pedig összekapcsolódott a magas megélhetési költségek és energiaárak miatt szerveződő tiltakozásokkal.