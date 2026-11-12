Barcelona utcáin robbant ki a lakhatási düh: tömegek tiltakoztak az elszálló lakbérek miatt, egész Spanyolországot megrázza a válság

A spanyol hatóságok szerint mintegy 120 ezren vonultak az utcákra Madridban szerda este a szakadó eső ellenére, miután több millió sztrájkoló bénította meg Európa negyedik legnagyobb gazdaságát. A „Bérek. Lakhatás. Árak” jelszóval meghirdetett megmozdulás 14 év óta az első országos általános sztrájk volt Spanyolországban. A tömeges demonstrációkat elsősorban a lakáshiány és az elviselhetetlenül magas albérletárak váltották ki – írja a DW.

Több százezren vonultak utcára Spanyolországban a lakhatási válság miatt/Fotó: Matthias Oesterle

Lakhatási válság van Spanyolországban

Barcelonai városi tisztviselők szerint 55 ezren vettek részt az esti felvonulásokon. A tüntetők egy hatalmas, „Élj, ne csak túlélj” feliratú transzparens mögött vonultak. A város lakhatási aktivistái azonban jóval nagyobb részvételről számoltak be: szerintük 400 ezren vonultak az utcákra.

Ahogy az utóbbi időszakban Európa más országaiban tartott tüntetéseken is történt, a békés demonstrációkat később kisebb, randalírozó fiatalokból álló csoportok zavarták meg. Barcelonában kirakatokat törtek be a város fő bevásárlóutcáján, kukákat gyújtottak fel, és tűzijátékokat lőttek a helyszínre érkező rendőrök felé.

Mi történt a spanyolországi sztrájk során?

Szerdán már a nap folyamán országszerte tömegesen vonultak utcára a dolgozók. A viharos időjárás ellenére számos helyen demonstrációkat és útlezárásokat szerveztek. A lakhatási válság egyik jelképévé vált a 87 éves madridi Maricarmen Abascal esete, akit az év elején kilakoltattak, majd később meghalt. A történtek országos felháborodást váltottak ki, és hozzájárultak ahhoz is, hogy november 29-re előrehozott parlamenti választást írjanak ki.

A baloldali Pedro Sánchez vezette kormány megpróbált olyan törvényeket elfogadtatni, amelyek enyhíthették volna a bérlők helyzetét, az ellenzéki pártok azonban megakadályozták a jogszabályok elfogadását a parlamentben. Mivel Sánchez nem rendelkezett elegendő támogatással a törvényhozásban, előrehozott választást írt ki, abban bízva, hogy így megerősítheti kormánya támogatottságát.

A spanyol kormány végül két rendkívüli rendeletet is elfogadott, amelyek több, a parlament által korábban elutasított lakhatási reformhoz hasonló intézkedést tartalmaztak.

„Addig nem állunk le, amíg alapjaiban át nem alakítjuk ennek az országnak a lakhatási modelljét, hogy az otthonok az emberek életét szolgálják, ne pedig a tulajdonosok kisebbségének érdekeit”

– mondta Alicia del Rio, a Madridi Bérlők Szövetségének szóvivője.