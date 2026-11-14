Huszonöt éve, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta nem történt olyan leállás a légiközlekedésben Amerikában, mint péntek délután. Az ok a légiforgalmi irányító központokban kitört kommunikációs hiba, ami káoszt okozott az amerikai repülőtereken, írja a Reuters.

Rendkívüli: káosz Amerikában, összeomlott a teljes légiforgalom – nem történt ilyen 2001. szeptember 11. ótaFotó: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock

Rendkívüli: káosz Amerikában, összeomlott a teljes légiforgalom – nem történt ilyen 2001. szeptember 11. óta

Sean Duffy közlekedési miniszter bejelentette, hogy az amerikai légtér keleti idő szerint este 8:15-kor nyílt meg újra, de figyelmeztetett, hogy az indulások fokozatosan folytatódnak, és időbe telik, amíg a légitársaságok helyreállítják a normál működést.

Lassú lesz

– mondta Duffy a Fehér Házban újságíróknak.

A FlightRadar24 szerint több mint 6600 járatot töröltek és 8600-at késtek, további 1500 járatot pedig már töröltek vasárnapra. Légiközlekedési elemzők szerint a négyórás, országos leszállás napokra megzavarhatja a légitársaságok menetrendjét.

Duffy elmondta, hogy több tízezer utas rekedt az ország repülőterein. A miniszter és Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter találkozott Donald Trump elnökkel az Ovális Irodában, hogy megvitassák a leállást.

Duffy szerint a problémák délután 3:36-kor kezdődtek, amikor a légiforgalmi irányító központok instabilitást tapasztaltak a radar- és kommunikációs rendszerekben.

„A kapcsolóink, az útválasztóink túlterhelődtek adatokkal, és elkezdtek inkonzisztenciákat jelezni az adatokban, emiatt leállítottuk a rendszert” – mondta Duffy, hozzátéve, hogy egyetlen pillanatban sem vesztették el teljesen a radarjukat vagy a kommunikációjukat, és több ezer repülőgépet tudtak biztonságosan leszállítani.

Duffy azt nyilatkozta, hogy a közvetlen problémát megoldották, és a repülés biztonságos, de figyelmeztetett, hogy a hasonló hibák megelőzése érdekében az elavult légiforgalmi irányító rendszer szélesebb körű átalakítására van szükség.

Fájdalmas volt az utasoknak a leállás

Bár a földi járatokat korlátozó intézkedést feloldották, az utasok számára a fennakadások korántsem értek véget. Bostontól Seattle-ig és New Yorktól Los Angelesig az utasok zsúfolásig megteltek az indulási csarnokokban és a légitársaságok pultjainál, mivel a késések és a járattörlések száma nőtt, a repülőgépek pedig a kapuknál parkoltak.