Deviza
EUR/HUF364,3 -0,4% USD/HUF325,31 -0,78% GBP/HUF436,49 -0,57% CHF/HUF396,98 -0,16% PLN/HUF82,46 -0,54% RON/HUF68,24 -0,48% CZK/HUF14,98 -0,3% EUR/HUF364,3 -0,4% USD/HUF325,31 -0,78% GBP/HUF436,49 -0,57% CHF/HUF396,98 -0,16% PLN/HUF82,46 -0,54% RON/HUF68,24 -0,48% CZK/HUF14,98 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 330,02 +0,05% MTELEKOM2 876 +2,71% MOL4 950 -1% OTP41 850 +0,12% RICHTER13 000 +0,39% OPUS192 -1,94% ANY5 960 -1% AUTOWALLIS120 +1,27% WABERERS4 100 -1,91% BUMIX8 596,12 -1,13% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 133 -0,39% BUX145 330,02 +0,05% MTELEKOM2 876 +2,71% MOL4 950 -1% OTP41 850 +0,12% RICHTER13 000 +0,39% OPUS192 -1,94% ANY5 960 -1% AUTOWALLIS120 +1,27% WABERERS4 100 -1,91% BUMIX8 596,12 -1,13% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 133 -0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Lengyel alkotmányos válság: ezt már Varga Mihály is nyugtalanul figyelheti – megvan a következő célpont, indul az úthenger

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az alkotmánybíróság lefejezése után már megvan Donald Tusk újabb célpontja is: újabb igazi nagyvad. A lengyel alkotmányos válság következő epizódját Magyarországon a jegybank elnöke figyelheti növekvő nyugtalansággal, mivel Magyar Péter kormánya eddig is a lengyel politikai tisztogatást másolta. Amit eddig láttunk, csak a jéghegy csúcsa: immár európai szintű válság szélén állunk.
Pető Sándor
2026.11.02, 15:20
Szóljon hozzá!

Ami zajlik, törvénytelen, a kormány intézkedései "államcsíny jegyeit viselik magukon" – jelentette ki az alkotmánybíróság hatalmas felfordulást okozó lefejezéséről hétfőn Zbigniew Kapiński, a lengyel Legfelsőbb Bíróság első elnöke. Donald Tusk kormánya egy évvel a hatalmát komolyan fenyegető választás előtt akkora lendülettel vetette bele újra magát a politikai tisztogatásba, hogy a kibontakozó válság Európát is magával ránthatja. Budapesten különös izgalommal követik az eseményeket, hiszen Magyar Péter kormánya eddig is a lengyel kottából játszott. Varsóban pedig nem ér véget a vadászat: már megvan a következő célpont, igazi "nagyvad" – és van hazai megfelelője.

Lengyel alkotmányos válság: Magyar Péter már bement Donald Tusk utcájába, a kérdés, hogy milyen mélyen meri
Lengyel alkotmányos válság: Magyar Péter már bement Donald Tusk utcájába, a kérdés, hogy milyen mélyen meri   Fotó: AFP

A párhuzamok nyilvánvalóak, ha nem is törvényszerű, hogy a magyar kormányzópárt mindenben követi a lengyelt. Volt, amiben még radikálisabbnak is bizonyult: idő előtt egyszerűen megszüntetni a köztársasági elnök mandátumát magyar találmány az Európai Unióban.

Tusk pártja, a Polgári Platform ugyanúgy az Európai Néppárt köréhez tartozik, mint a Tisza Párt (maga Tusk még elnöke is volt az EPP-nek Mandfred Weber előtt). Ugyanúgy egy jobboldali kormányt vertek ki a hatalomból, csak Tuskék két és fél évvel korábban: így mintává válhattak, amelyet a politikai tisztogatások és az ellenfél elleni jogi eljárások terén követett a Tisza, csak még vehemensebben.

Hatalomra kerülésük után Tuskék hónapok alatt kisöpörték elődeik kinevezettjeit a titkosszolgálatokból, a közmédiából, a nagy állami energetikai vállalatoktól és részben az igazságszolgáltatásból – nem is titkoltan politikai célzattal.

Az alkotmánybírósági konfliktussal kezdetét vette a lengyelországi választási kampány kíméletlen küzdelme – értékel a Bloomberg

Most, a választási évre ráfordulóban azért következett az újabb hullám, mert a "munkát" nem végezhették olyan könnyedséggel, mint kétharmados többsége birtokában a magyar Tisza Párt: a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és a jegybank vezetőinek mandátuma külön jogi védelmet élvezett. Ráadásul tavaly köztársasági elnököt is választottak. A lengyeleknél nem a parlament dönt erről a posztról, hanem a szavazók –, és az ellenzéki Karol Nawrocki nyert.

A friss történtekhez a következőképp rajzolta meg a hátteret a Bloomberg: Az a példátlan pénteki döntés, hogy rohamrendőröket vezényeltek ki az Alkotmánybíróság biztosítására, valamint felfüggesztették tisztségéből Bogdan Święczkowski alkotmánybírósági elnököt és helyettesét – mindkettőjüket a korábban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt jelölte –, politikai válságba sodorta Lengyelországot.

A fejlemények egyúttal azt is jelzik, hogy egyre sürgetőbbé vált azoknak az ígéreteknek a teljesítése, amelyek 2023-ban hatalomra segítették Tuskot. Különösen azért, mert törvényhozási programjának jelentős részét meghiúsította az ellenzék által támogatott Karol Nawrocki. A jövő ősszel esedékes újabb választások és a  radikális jobboldal növekvő támogatottsága közepette a miniszterelnök jelezte: elfogyott a türelme – írta a hírügynökség.

A lengyel alkotmánybíróság pénteki lefejezése hatalmas perpatvarhoz, alkotmányos válsághoz vezetett, hiszen az államelnök nem hajlandó szentesíteni a cseréket. Ebben Magyar Péter már Donald Tusk elé vágott: nálunk a parlamenti kétharmados többség simán átszabta és lefejezte az alkotmánybíróságot is.

Ursula von der Leyen bizottsága az előző kormányok alatt látott jogállamisági bajt, most nem

A közös vonás, hogy az Európai Bizottság egyik esetben sem talált kivetnivalót. Sőt a politikai ellenfél megsemmisítésére törő varsói és budapesti tisztogatásokat Brüsszel eurómilliárdokkal jutalmazta. Ezeket jogállamisági aggályokra hivatkozva korábban visszatartotta a kormányoktól, amikor azokat kemény jobboldali pártok vezették: a lengyel PiS, illetve a magyar Fidesz.

A jogállamisági elvek összekeverése a hatalmi érdekekkel önmagában is ellentmondás, de ennél a lépcsőnél önmagában még nem jelent válságot, hiszen évek óta zajlik: legfeljebb igazságtalannak érezzük. A máris készülő újabb lengyel lépés, már azonnal szélesebb zavart okozhat.

Egy fontos körülményt azonban a jogállamisági zűrzavarral kapcsolatban is észben kell tartanunk: ezekben a hónapokban zajlik az EU-pénzek újraosztása a hétéves költségvetés keretében, egy olyan új rendszerben, amikor a jogállamiság őreként az Európai Bizottság jogot kapna visszatartani szinte bármilyen EU-pénzt. Márpedig ha ezt a politikai barátság, illetve ellenségesség alapján teszik, az gyúlékony közegnek bizonyulhat: az EU-ban futószalagon követik egymást a választások a következő egy-két évben, amelyek jelentős hatalmi átrendeződéseket is hozhatnak, akár Lengyelországban is.

Ami a lengyel válságot akár már a közeljövőben kiszélesítheti, az  Tuskék egy másik, már folyamatban lévő akciója.

A jegybank elnöke nem szokott célkeresztbe kerülni

Az EU-ban nem csak a pénzt osztják éppen újra, hanem fontos pozíciókat is: az Európai Központi Bank – az Európai Bizottság mellett a másik legfontosabb uniós intézmény – élén is változás várható már hónapokon belül, és máris folyik a hatalmi alkudozás.

Az európai jegybanki világ tehát "zavaros víz", amelybe ugyanúgy belekeveredik most a politika, mint a jogállamisági vitákba. Ebben a közegben történik Lengyelországban, hogy Adam Glapiński jegybankelnök lehet a következő célpontja a tisztogatási hullámnak – írja a Bloomberg –, miután egy parlamenti vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott, hogy a legutóbbi parlamenti választások előtt a korábbi jobboldali kormányzatnak kedvező lépéseket tett. Glapiński tagadja, hogy bármiféle szabálytalanságot követett volna el.

Polish Politics And More (archives 2016-2022)
Fotó: NurPhoto via AFP

A jegybankelnök hivatalából történő felfüggesztésére irányuló kísérlet – amelyről a parlamenti képviselők várhatóan már ebben a hónapban szavazhatnak – csak tovább élezheti a helyzetet. Glapiński jelezte, hogy nem fogja elfogadni a szavazás eredményét, és egy legfelsőbb bírósági szintű testület határozatára hivatkozott, amely szerint a parlament jelenleg hatályos eljárási szabályai alapján nem függeszthető fel tisztségéből.

Belső lengyel alkotmányos probléma lenne, ha nem a jegybanki függetlenség elvét érintené. Ha eddigi gyakorlatát követve Brüsszel efölött is szemet húny, annak továbbgyűrűző hatásai lehetnek Európában, akár az euróövezetben is.

Az örvény legközvetlenebbül egy országot fenyeget: bennünket. Az említett okból: a két hasonszőrű kormány egymással versengve iktatja ki politikai ellenfeleit. 

Nem Matolcsy György ügye számít ebből a szempontból

Nem a Matolcsy György elleni vizsgálat fenyegetné a jegybanki függetlenséget, hiszen ő csak volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hanem az, ha a jelenlegi elnök, Varga Mihály ellen kezdenének el vizsgálódni a Glapiński-ügy mintájára.

Varga az előző, Fidesz-KDNP kormányok pénzügyminisztere volt: a támadásoktól eddig az védte meg, hogy

  1.  az EKB – amely most az említett okokból átmeneti időszakot él meg  – erőteljesen védelmezi az uniós országok jegybankjainak függetlenségét, 
  2. illetve hogy sokkal nehezebb volna az euró magyarországi bevezetésének tervét hitelesnek bemutatni, ha a kormány és a jegybank  közt perpatvar van.

Ha azonban Brüsszel és Frankfurt a lengyel ügyben "beáldozza" Glapińskit, ahogy az Európia Bizottság az eddigi lengyel és magyar ügyekben tette, az komolyan megrendíthetné az európai jegybankelnökök biztonságérzetét – a legelső körben Magyarországon. Miközben Glapiński ügye folyik, sokan nálunk is erősen figyelik majd a legkisebb jeleit is annak, hogy a Tisza viszonya a jegybankhoz akár csak árnyalatnyit is módosul-e. Többek közt a forint árfolyamának alakítói is. 

 

 

 

Szóljon hozzá!
válság
alkotmányos válság
Adam Glapinski
Európai Bizottság
Lengyelország
Alkotmánybíróság
Varga Mihály
jegybank

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu