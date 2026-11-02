Lengyel alkotmányos válság: ezt már Varga Mihály is nyugtalanul figyelheti – megvan a következő célpont, indul az úthenger
Ami zajlik, törvénytelen, a kormány intézkedései "államcsíny jegyeit viselik magukon" – jelentette ki az alkotmánybíróság hatalmas felfordulást okozó lefejezéséről hétfőn Zbigniew Kapiński, a lengyel Legfelsőbb Bíróság első elnöke. Donald Tusk kormánya egy évvel a hatalmát komolyan fenyegető választás előtt akkora lendülettel vetette bele újra magát a politikai tisztogatásba, hogy a kibontakozó válság Európát is magával ránthatja. Budapesten különös izgalommal követik az eseményeket, hiszen Magyar Péter kormánya eddig is a lengyel kottából játszott. Varsóban pedig nem ér véget a vadászat: már megvan a következő célpont, igazi "nagyvad" – és van hazai megfelelője.
A párhuzamok nyilvánvalóak, ha nem is törvényszerű, hogy a magyar kormányzópárt mindenben követi a lengyelt. Volt, amiben még radikálisabbnak is bizonyult: idő előtt egyszerűen megszüntetni a köztársasági elnök mandátumát magyar találmány az Európai Unióban.
Tusk pártja, a Polgári Platform ugyanúgy az Európai Néppárt köréhez tartozik, mint a Tisza Párt (maga Tusk még elnöke is volt az EPP-nek Mandfred Weber előtt). Ugyanúgy egy jobboldali kormányt vertek ki a hatalomból, csak Tuskék két és fél évvel korábban: így mintává válhattak, amelyet a politikai tisztogatások és az ellenfél elleni jogi eljárások terén követett a Tisza, csak még vehemensebben.
Hatalomra kerülésük után Tuskék hónapok alatt kisöpörték elődeik kinevezettjeit a titkosszolgálatokból, a közmédiából, a nagy állami energetikai vállalatoktól és részben az igazságszolgáltatásból – nem is titkoltan politikai célzattal.
Az alkotmánybírósági konfliktussal kezdetét vette a lengyelországi választási kampány kíméletlen küzdelme – értékel a Bloomberg
Most, a választási évre ráfordulóban azért következett az újabb hullám, mert a "munkát" nem végezhették olyan könnyedséggel, mint kétharmados többsége birtokában a magyar Tisza Párt: a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és a jegybank vezetőinek mandátuma külön jogi védelmet élvezett. Ráadásul tavaly köztársasági elnököt is választottak. A lengyeleknél nem a parlament dönt erről a posztról, hanem a szavazók –, és az ellenzéki Karol Nawrocki nyert.
A friss történtekhez a következőképp rajzolta meg a hátteret a Bloomberg: Az a példátlan pénteki döntés, hogy rohamrendőröket vezényeltek ki az Alkotmánybíróság biztosítására, valamint felfüggesztették tisztségéből Bogdan Święczkowski alkotmánybírósági elnököt és helyettesét – mindkettőjüket a korábban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt jelölte –, politikai válságba sodorta Lengyelországot.
A fejlemények egyúttal azt is jelzik, hogy egyre sürgetőbbé vált azoknak az ígéreteknek a teljesítése, amelyek 2023-ban hatalomra segítették Tuskot. Különösen azért, mert törvényhozási programjának jelentős részét meghiúsította az ellenzék által támogatott Karol Nawrocki. A jövő ősszel esedékes újabb választások és a radikális jobboldal növekvő támogatottsága közepette a miniszterelnök jelezte: elfogyott a türelme – írta a hírügynökség.
A lengyel alkotmánybíróság pénteki lefejezése hatalmas perpatvarhoz, alkotmányos válsághoz vezetett, hiszen az államelnök nem hajlandó szentesíteni a cseréket. Ebben Magyar Péter már Donald Tusk elé vágott: nálunk a parlamenti kétharmados többség simán átszabta és lefejezte az alkotmánybíróságot is.
Ursula von der Leyen bizottsága az előző kormányok alatt látott jogállamisági bajt, most nem
A közös vonás, hogy az Európai Bizottság egyik esetben sem talált kivetnivalót. Sőt a politikai ellenfél megsemmisítésére törő varsói és budapesti tisztogatásokat Brüsszel eurómilliárdokkal jutalmazta. Ezeket jogállamisági aggályokra hivatkozva korábban visszatartotta a kormányoktól, amikor azokat kemény jobboldali pártok vezették: a lengyel PiS, illetve a magyar Fidesz.
A jogállamisági elvek összekeverése a hatalmi érdekekkel önmagában is ellentmondás, de ennél a lépcsőnél önmagában még nem jelent válságot, hiszen évek óta zajlik: legfeljebb igazságtalannak érezzük. A máris készülő újabb lengyel lépés, már azonnal szélesebb zavart okozhat.
Egy fontos körülményt azonban a jogállamisági zűrzavarral kapcsolatban is észben kell tartanunk: ezekben a hónapokban zajlik az EU-pénzek újraosztása a hétéves költségvetés keretében, egy olyan új rendszerben, amikor a jogállamiság őreként az Európai Bizottság jogot kapna visszatartani szinte bármilyen EU-pénzt. Márpedig ha ezt a politikai barátság, illetve ellenségesség alapján teszik, az gyúlékony közegnek bizonyulhat: az EU-ban futószalagon követik egymást a választások a következő egy-két évben, amelyek jelentős hatalmi átrendeződéseket is hozhatnak, akár Lengyelországban is.
Ami a lengyel válságot akár már a közeljövőben kiszélesítheti, az Tuskék egy másik, már folyamatban lévő akciója.
A jegybank elnöke nem szokott célkeresztbe kerülni
Az EU-ban nem csak a pénzt osztják éppen újra, hanem fontos pozíciókat is: az Európai Központi Bank – az Európai Bizottság mellett a másik legfontosabb uniós intézmény – élén is változás várható már hónapokon belül, és máris folyik a hatalmi alkudozás.
Az európai jegybanki világ tehát "zavaros víz", amelybe ugyanúgy belekeveredik most a politika, mint a jogállamisági vitákba. Ebben a közegben történik Lengyelországban, hogy Adam Glapiński jegybankelnök lehet a következő célpontja a tisztogatási hullámnak – írja a Bloomberg –, miután egy parlamenti vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott, hogy a legutóbbi parlamenti választások előtt a korábbi jobboldali kormányzatnak kedvező lépéseket tett. Glapiński tagadja, hogy bármiféle szabálytalanságot követett volna el.
A jegybankelnök hivatalából történő felfüggesztésére irányuló kísérlet – amelyről a parlamenti képviselők várhatóan már ebben a hónapban szavazhatnak – csak tovább élezheti a helyzetet. Glapiński jelezte, hogy nem fogja elfogadni a szavazás eredményét, és egy legfelsőbb bírósági szintű testület határozatára hivatkozott, amely szerint a parlament jelenleg hatályos eljárási szabályai alapján nem függeszthető fel tisztségéből.
Belső lengyel alkotmányos probléma lenne, ha nem a jegybanki függetlenség elvét érintené. Ha eddigi gyakorlatát követve Brüsszel efölött is szemet húny, annak továbbgyűrűző hatásai lehetnek Európában, akár az euróövezetben is.
Az örvény legközvetlenebbül egy országot fenyeget: bennünket. Az említett okból: a két hasonszőrű kormány egymással versengve iktatja ki politikai ellenfeleit.
Nem Matolcsy György ügye számít ebből a szempontból
Nem a Matolcsy György elleni vizsgálat fenyegetné a jegybanki függetlenséget, hiszen ő csak volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hanem az, ha a jelenlegi elnök, Varga Mihály ellen kezdenének el vizsgálódni a Glapiński-ügy mintájára.
Varga az előző, Fidesz-KDNP kormányok pénzügyminisztere volt: a támadásoktól eddig az védte meg, hogy
- az EKB – amely most az említett okokból átmeneti időszakot él meg – erőteljesen védelmezi az uniós országok jegybankjainak függetlenségét,
- illetve hogy sokkal nehezebb volna az euró magyarországi bevezetésének tervét hitelesnek bemutatni, ha a kormány és a jegybank közt perpatvar van.
Ha azonban Brüsszel és Frankfurt a lengyel ügyben "beáldozza" Glapińskit, ahogy az Európia Bizottság az eddigi lengyel és magyar ügyekben tette, az komolyan megrendíthetné az európai jegybankelnökök biztonságérzetét – a legelső körben Magyarországon. Miközben Glapiński ügye folyik, sokan nálunk is erősen figyelik majd a legkisebb jeleit is annak, hogy a Tisza viszonya a jegybankhoz akár csak árnyalatnyit is módosul-e. Többek közt a forint árfolyamának alakítói is.