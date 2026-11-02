Lengyel alkotmányos válság: ezt már Varga Mihály is nyugtalanul figyelheti – megvan a következő célpont, indul az úthenger

Ami zajlik, törvénytelen, a kormány intézkedései "államcsíny jegyeit viselik magukon" – jelentette ki az alkotmánybíróság hatalmas felfordulást okozó lefejezéséről hétfőn Zbigniew Kapiński, a lengyel Legfelsőbb Bíróság első elnöke. Donald Tusk kormánya egy évvel a hatalmát komolyan fenyegető választás előtt akkora lendülettel vetette bele újra magát a politikai tisztogatásba, hogy a kibontakozó válság Európát is magával ránthatja. Budapesten különös izgalommal követik az eseményeket, hiszen Magyar Péter kormánya eddig is a lengyel kottából játszott. Varsóban pedig nem ér véget a vadászat: már megvan a következő célpont, igazi "nagyvad" – és van hazai megfelelője.

Lengyel alkotmányos válság: Magyar Péter már bement Donald Tusk utcájába, a kérdés, hogy milyen mélyen meri Fotó: AFP

A párhuzamok nyilvánvalóak, ha nem is törvényszerű, hogy a magyar kormányzópárt mindenben követi a lengyelt. Volt, amiben még radikálisabbnak is bizonyult: idő előtt egyszerűen megszüntetni a köztársasági elnök mandátumát magyar találmány az Európai Unióban.

Tusk pártja, a Polgári Platform ugyanúgy az Európai Néppárt köréhez tartozik, mint a Tisza Párt (maga Tusk még elnöke is volt az EPP-nek Mandfred Weber előtt). Ugyanúgy egy jobboldali kormányt vertek ki a hatalomból, csak Tuskék két és fél évvel korábban: így mintává válhattak, amelyet a politikai tisztogatások és az ellenfél elleni jogi eljárások terén követett a Tisza, csak még vehemensebben.

Hatalomra kerülésük után Tuskék hónapok alatt kisöpörték elődeik kinevezettjeit a titkosszolgálatokból, a közmédiából, a nagy állami energetikai vállalatoktól és részben az igazságszolgáltatásból – nem is titkoltan politikai célzattal.

Az alkotmánybírósági konfliktussal kezdetét vette a lengyelországi választási kampány kíméletlen küzdelme – értékel a Bloomberg

Most, a választási évre ráfordulóban azért következett az újabb hullám, mert a "munkát" nem végezhették olyan könnyedséggel, mint kétharmados többsége birtokában a magyar Tisza Párt: a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és a jegybank vezetőinek mandátuma külön jogi védelmet élvezett. Ráadásul tavaly köztársasági elnököt is választottak. A lengyeleknél nem a parlament dönt erről a posztról, hanem a szavazók –, és az ellenzéki Karol Nawrocki nyert.