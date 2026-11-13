Hétszáz tonna aranyat halmozott fel a lengyel jegybankelnök - most bíróság elé akarják állítani politikai ellenfelei

Történelmi csúcsra emelkedett a lengyel jegybank aranytartaléka: a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) november elején bejelentette, hogy az ország aranykészlete elérte a 700 tonnát. A tartalék értéke mintegy 356 milliárd zloty, vagyis hozzávetőleg 83 milliárd euró. Adam Glapiński lengyel jegybankelnök ezzel teljesítette az általa korábban meghirdetett stratégiai célt, és jelezte, hogy a további aranyvásárlások lehetőségét sem zárja ki.

Adam Glapiński lengyel jegybankelnök beiktatása napján, 2016-ban / Fotó: REUTERS

A lengyel jegybank az elmúlt években a világ egyik legaktívabb intézményi aranyvásárlójává vált. Amikor Glapiński 2016-ban elfoglalta a jegybankelnöki széket, Lengyelország mintegy 102 tonna arannyal rendelkezett. Az állomány azóta csaknem hétszeresére nőtt. A növekedés különösen az elmúlt négy évben gyorsult fel, amikor a lengyel jegybank több száz tonna nemesfémet vásárolt, ezzel a világ tíz legnagyobb aranytartalékkal rendelkező állama közé került.

A World Gold Council harmadik negyedéves jelentése szerint Lengyelország 2026 harmadik negyedévében is a legnagyobb bejelentett jegybanki aranyvásárlók közé tartozott.

A lengyel jegybank mintegy 40–41 tonnával növelte készleteit, miközben Kína 63 tonnát vásárolt.

A lengyel aranytartalék októberben további mintegy 27 tonnával bővült.

Az aranyfelhalmozás mögött hosszú távú tartalékkezelési stratégia áll. A jegybank vezetése az aranyat olyan eszköznek tekinti, amely válsághelyzetekben is megőrizheti értékét, nem függ közvetlenül egyetlen állam fizetőképességétől, és hozzájárulhat a nemzetközi tartalékok diverzifikálásához.

Lengyelország számára az orosz–ukrán háború és a térség biztonságpolitikai kockázatai különös jelentőséget adnak ennek a megfontolásnak.

Állambíróság elé állítanák a lengyel jegybankelnököt

Miközben a jegybank aranytartaléka történelmi rekordot döntött, Glapiński politikai helyzete egyre bizonytalanabbá válik. A Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánykoalíció már hosszabb ideje élesen bírálja a jegybankelnök tevékenységét, és most jogi eljárással is megpróbálja felelősségre vonni.

A lengyel parlament különbizottsága október 9-én azt javasolta, hogy Glapińskit állítsák az alkotmányos tisztségviselők felelősségre vonására szolgáló Állambíróság elé. (A lengyel Állambíróság, a Trybunał Stanu olyan különleges bírói testület, amely a legmagasabb rangú közjogi tisztségviselők hivatali tevékenységével összefüggő alkotmány- és törvénysértéseit bírálhatja el. Elmarasztaló döntése akár a tisztség elvesztésével és a közhivatal-viseléstől való eltiltással is járhat.)