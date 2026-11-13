Hétszáz tonna aranyat halmozott fel a lengyel jegybankelnök - most bíróság elé akarják állítani politikai ellenfelei
Történelmi csúcsra emelkedett a lengyel jegybank aranytartaléka: a Lengyel Nemzeti Bank (NBP) november elején bejelentette, hogy az ország aranykészlete elérte a 700 tonnát. A tartalék értéke mintegy 356 milliárd zloty, vagyis hozzávetőleg 83 milliárd euró. Adam Glapiński lengyel jegybankelnök ezzel teljesítette az általa korábban meghirdetett stratégiai célt, és jelezte, hogy a további aranyvásárlások lehetőségét sem zárja ki.
A lengyel jegybank az elmúlt években a világ egyik legaktívabb intézményi aranyvásárlójává vált. Amikor Glapiński 2016-ban elfoglalta a jegybankelnöki széket, Lengyelország mintegy 102 tonna arannyal rendelkezett. Az állomány azóta csaknem hétszeresére nőtt. A növekedés különösen az elmúlt négy évben gyorsult fel, amikor a lengyel jegybank több száz tonna nemesfémet vásárolt, ezzel a világ tíz legnagyobb aranytartalékkal rendelkező állama közé került.
- A World Gold Council harmadik negyedéves jelentése szerint Lengyelország 2026 harmadik negyedévében is a legnagyobb bejelentett jegybanki aranyvásárlók közé tartozott.
- A lengyel jegybank mintegy 40–41 tonnával növelte készleteit, miközben Kína 63 tonnát vásárolt.
- A lengyel aranytartalék októberben további mintegy 27 tonnával bővült.
Az aranyfelhalmozás mögött hosszú távú tartalékkezelési stratégia áll. A jegybank vezetése az aranyat olyan eszköznek tekinti, amely válsághelyzetekben is megőrizheti értékét, nem függ közvetlenül egyetlen állam fizetőképességétől, és hozzájárulhat a nemzetközi tartalékok diverzifikálásához.
Lengyelország számára az orosz–ukrán háború és a térség biztonságpolitikai kockázatai különös jelentőséget adnak ennek a megfontolásnak.
Állambíróság elé állítanák a lengyel jegybankelnököt
Miközben a jegybank aranytartaléka történelmi rekordot döntött, Glapiński politikai helyzete egyre bizonytalanabbá válik. A Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánykoalíció már hosszabb ideje élesen bírálja a jegybankelnök tevékenységét, és most jogi eljárással is megpróbálja felelősségre vonni.
A lengyel parlament különbizottsága október 9-én azt javasolta, hogy Glapińskit állítsák az alkotmányos tisztségviselők felelősségre vonására szolgáló Állambíróság elé. (A lengyel Állambíróság, a Trybunał Stanu olyan különleges bírói testület, amely a legmagasabb rangú közjogi tisztségviselők hivatali tevékenységével összefüggő alkotmány- és törvénysértéseit bírálhatja el. Elmarasztaló döntése akár a tisztség elvesztésével és a közhivatal-viseléstől való eltiltással is járhat.)
A bizottság összesen nyolc vádpontot fogalmazott meg, amelyek között a jegybank politikai semlegességének állítólagos megsértése és a monetáris politika korábbi döntései is szerepelnek. Az egyik legsúlyosabb kifogás a 2020–2021-es jegybanki kötvényvásárlásokhoz kapcsolódik. A lengyel jegybank a koronavírus-járvány idején mintegy 144 milliárd zloty értékben vásárolt állampapírokat. A kormányoldal szerint ezek a műveletek a költségvetés közvetett finanszírozását jelenthették, ami ellentétes lehet a jegybankra vonatkozó jogi korlátozásokkal.
A vádak másik csoportja Glapiński politikai szerepvállalását érinti. Bírálói szerint a jegybankelnök a 2023-as parlamenti választások előtt a Jog és Igazságosság (PiS) vezette akkori kormány érdekeinek megfelelően alakította a monetáris politikát, és ezzel megsértette az intézmény politikai függetlenségének követelményét.
Glapiński határozottan visszautasítja a vádakat.
Álláspontja szerint a jegybank döntései szakmai és gazdasági megfontolásokon alapultak, a vele szemben kezdeményezett eljárás pedig politikai indíttatású.
A parlament november második felében szavazhat arról, hogy az ügyet az Állambíróság elé utalja-e. A helyzetet jogi vita is bonyolítja: nem egyértelmű, hogy az eljárás megindításához milyen parlamenti többség szükséges. A kérdésnek azért is van különös jelentősége, mert a jegybankelnök esetleges felfüggesztése a monetáris politika irányításában is intézményi bizonytalanságot teremthet.
A politikai elszámoltatás módjával kapcsolatban ugyanakkor a kormányoldaltól független közgazdasági elemzők is fogalmaztak meg fenntartásokat.
- Ignacy Morawski úgy értékelte, hogy bár Glapiński politikai szerepvállalása kifogásolható, a vele szemben megfogalmazott vádpontok jelentős része eltúlzott, és az állambírósági eljárás kezdeményezése is vitatható.
- A bne IntelliNews november eleji elemzése arra figyelmeztetett, hogy
egy vitatott jegybankelnöki felfüggesztés akár párhuzamosan működő, egymással versengő jegybanki vezetési struktúrák kialakulásának kockázatát is felvetheti.
- Ez a tartalékok kezelése és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok szempontjából is bizonytalanságot okozhatna.
Az aranyból finanszíroznák a fegyverkezést
A jegybankelnök körüli politikai konfliktusnak az aranytartalék kezelése is fontos részévé vált. Lengyelország az orosz–ukrán háború kitörése óta rendkívüli ütemben növeli katonai kiadásait, és jelentős összegeket fordít új fegyverrendszerek, harckocsik, repülőgépek és más haditechnikai eszközök beszerzésére.
A fegyverkezés finanszírozásáról azonban éles vita alakult ki a kormány és Karol Nawrocki köztársasági elnök között. A Tusk-kormány az Európai Unió SAFE-programjából kívánt forrásokat bevonni. A 150 milliárd eurós uniós hitelkeretből Lengyelország mintegy 43,7 milliárd euróra számíthatott volna, amivel a program legnagyobb kedvezményezettjévé válhatott.
Nawrocki és a mögötte álló PiS ugyanakkor bírálta az uniós hitelfelvételt. Érvelésük szerint az újabb eladósodás növelné Lengyelország pénzügyi terheit, miközben az uniós feltételek korlátozhatnák a beszerzési döntések szabadságát, különösen az amerikai fegyvervásárlások esetében.
Az államfő ezért Glapiński közreműködésével egy alternatív finanszírozási konstrukciót javasolt, amely a „lengyel SAFE 0%” elnevezést kapta.
A márciusban bemutatott elképzelés szerint a lengyel jegybank az aranytartalék felértékelődéséből származó nyereség egy részét használhatta volna fel a haderő fejlesztésének támogatására.
Glapiński akkor arról beszélt, hogy az arany világpiaci árának emelkedése miatt a jegybank készleteinek értéke mintegy 197 milliárd zlotyval, azaz több mint 46 milliárd euróval haladta meg azok beszerzési értékét. Ez azonban nem jelent ugyanekkora összegű, szabadon elkölthető pénzt. A nyereség jelentős része nem realizált árfolyamnyereség volt, amely csak megfelelő pénzügyi műveletekkel válhatott volna ténylegesen felhasználható forrássá.
A felvázolt lehetőségek között szerepelt
- az arany egy részének értékesítése, majd visszavásárlása, illetve
- a tartalékok átértékeléséhez kapcsolódó számviteli megoldások alkalmazása.
- Az így keletkező eredményből egy külön védelmi alapot támogattak volna, amely több éven keresztül finanszírozhatta volna a lengyel fegyverbeszerzéseket.
Glapiński hangsúlyozta, hogy egyszeri lehetőségről lenne szó, nem pedig a katonai kiadások tartós jegybanki finanszírozásáról.
A tervet ugyanakkor számos közgazdász és a kormány is bírálta. Andrzej Domański pénzügyminiszter szerint felelőtlen lenne a hadsereg modernizációját az arany ingadozó világpiaci árára alapozni. A Citi Handlowy elemzői arra figyelmeztettek, hogy az arany eladására és visszavásárlására épülő konstrukció piaci kockázatokat hordoz, és a jegybank hitelességét is veszélyeztetheti.
A kritikusok emellett azt is felvetették, hogy a megoldás összeegyeztethető-e a kormányzati kiadások jegybanki finanszírozását korlátozó európai szabályokkal. Glapiński márciusban elismerte, hogy a javaslatról addig nem egyeztettek az Európai Központi Bankkal.
A hitelminősítők is figyelik a politikai konfliktust
A jegybankelnök körüli vita egy olyan időszakban éleződik, amikor Lengyelország államháztartási helyzete is egyre nagyobb figyelmet kap.
Az S&P Global Ratings november elején stabilról negatívra módosította Lengyelország államadós-besorolásának kilátását, miközben az A mínusz hitelminősítést változatlanul hagyta.
A hitelminősítő a magas költségvetési hiányra, a növekvő államadósságra és a politikai konfliktusok miatt nehezebbé váló gazdaságpolitikai döntéshozatalra hivatkozott.
A lengyel költségvetési hiány a tervek szerint még 2027-ben is megközelítheti a GDP 7 százalékát. Ebben meghatározó szerepet játszanak a jelentősen megemelt védelmi kiadások, miközben a kormány eddig nem mutatott be átfogó programot az államháztartás egyensúlyának helyreállítására.
Az S&P külön is megemlítette a Glapiński ellen tervezett parlamenti eljárást mint az intézményi bizonytalanság egyik forrását. A hitelminősítő szerint
- a kormány és az államfő közötti konfliktusok,
- a törvényhozást akadályozó vétók és
- az alkotmányos intézmények körüli viták egyaránt rontják a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát.