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A lengyel felfordulás borzasztó üzeneteket küld Európának, Magyarország ugyan menekülőpályára tért, de ugyanoda juthat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európa komoly gazdasági-politikai ellentmondásaira világít rá a felfordulás az EU legnagyobb feltörekvő országában. A lengyel zűrzavar legzavarbaejtőbb sajátossága, hogy sem a pénzügyi piacok, sem az uniós nagypolitika tulajdonképp nem büntetik azt – ettől rövid távon politikai, hosszabb távon gazdasági balsejtelmek támadhatnak Európában és különösen Magyarországon.
Pető Sándor
2026.11.04, 16:00
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Abszurd dolgok történnek Lengyelországban: a zloty átmeneti gyengülésén kívül  az EU legnagyobb feltörekvő piacát nem rázta meg a politikai felfordulás. Pedig a világ figyelmét magukra vonó események történtek: a lengyel zűrzavarban az alkotmánybíróság átszabásának ellenszegül a köztársasági elnök, „az államcsíny jegyeit hordozza” a Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint, miközben Donald Tusk választásokra készülő kormánya a jegybankelnök elmozdítását készíti elő. A piacok higgadsága a stabilitás üzenetét küldi körbe Európában? Sajnos nem – ez egy baljóslatú nyugalom, amiből már rövid távon baj lehet.

A lengyel zűrzavar nem váltott ki aggodalmat Ursula von der Leyen Európai Bizottságában, legalábbis nyilvánosan nem
A lengyel zűrzavar nem váltott ki aggodalmat Ursula von der Leyen Európai Bizottságában, legalábbis nyilvánosan nem  Fotó: AFP

A legfontosabb tudnivaló a lengyel piacok jelen visszafogottságáról: a zloty és a lengyel állampapírárak már korábban hatalmasat estek az idén – ebből a szempontból a politikai hajcihő már csak hab a lengyel gazdasági problémák tortáján (miközben a politikában a Tisza-kormány Tuskot másolja, a gazdaság számára azonban a lengyelektől eltérően euróbevezetést ígér.)

Lengyel zűrzavar: úgy emlékeztünk, a gazdaságuk rendben van?

Előlegben, a torta egy meghökkentő összetevőjéről. Ha úgy emlékszünk, a lengyel államadósság sokkal alacsonyabb a magyarnál, akkor jól emlékszünk, ez évtizedekig így volt. Mire azonban egy év múlva véget ér Tusk mandátuma, nagy vágtában körülbelül a magyar GDP-arányos adósság szintjére érnek el, 

és 2028-ban valahol 70 százalék felett lesz, ha lesz, a két érték találkozása.

Tusk első teljes éve, 2024 végén még 55 százalék volt a lengyel és 73,5 a magyar adósság szintje. Ennek a fényében kiáltó ellentmondásnak láthatjuk – ha van is rá egy immár recsegő-ropogó magyarázat –, hogy Lengyelország hitelminősítései A-val, Magyarországé B-vel kezdődnek, ami 2-3 fokozatnyi lengyel előnyt jelent a befektetésre ajánlott államok tízfokú skáláján.

A különbség első tesztje már pénteken megérkezik. Az S&P azonban az ellemzői várakozás szerint nem adja meg a kegyelemdöfést (miután szeptember 18-án a Moody's is viszonylag kegyes volt, és A2-ről csak A3-ra rontotta az osztályzatot, de a kilátást negatívról stabilra javította). Az S&P-től az A− osztályzat változatlanul hagyását várják, de a stabil kilátás negatívra módosulhat.

Lengyelország a feje tetején: államcsíny, tüntetések, orosz szabotázs, lezárt repülőtér – mi történik?
Fontos bejelentés történt Varsóban, de a válságnak ezzel még nincs vége. A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk megakadályozta, hogy a jegybank működése veszélybe kerüljön, ehhez azonban kompromisszumra volt szükség. Az alkotmánybíróságot övező botrány továbbra sem csendesül, miközben néhányan orosz szabotázsakciótól tartanak. A belpolitikai feszültséget a zloty is megsínyli, valamint több magas rangú diplomata is távozott posztjáról. Mi történt, és mi vár Lengyelországra a következő időszakban?

Mi a repedező magyarázat a nagy lengyel adósságbesorolási előnyre, miközben az adósságmutatókban mindenki a kiegyenlítődést várja, sőt a lengyel költségvetés már rosszabbul áll?

A rövid válasz: a gazdasági növekedés.

Gazdasági növekedés adósságból – a románok már megtapasztalták, ennek mi az ára

A hosszabb válasz: ebből előbb-utóbb biztosan baj lesz, hacsak nem köszönt a lengyelekre a botladozó Európában végtelen konjunktúra és egyszer se valamilyen válság. Mindkettőt nehéz elhinni.  

Már csak azért is, mert láthattuk: a magyarnál sokkal gyorsabb lengyel növekedést adósságból finanszírozták, ami nem mehet a végtelenségig – a kegyetlen megszorításokba futó románok példáján épp megtapasztalhattuk. Még akkor se, ha a fegyverkezésre fordított hatalmas lengyel költekezésért Brüsszelből nem jár irgumburgum, és ennek is köszönhetően a hitelminősítők sem csapnak le rá keményen – most még.

Egy válság esetén – nem tudjuk. A hitelminősítőknél sokkal gyorsabban reagáló piacokon a hitelkockázat megítélését mutató CDS-felárak azt mutatták, hogy nagyon gyorsan beüthet a baj: az energiaárakat feltornázó iráni háború kitörése után az ötéves dolláralapú lengyel felár villámgyorsan 60 bázispontról 75 fölé szökött fel. A nyár végére 52-re esett vissza, de az energia-aggodalmak visszatérte októberre 60 köré lökte vissza.

A politikai zűrzavar nem tornázta tovább, most is ott állnak, ahol az év elején, miközben ugyanezek a megrázkódtatások a magyarokat is elérték, de a mi felárunk 80 pontra feleződött. Látványos a különbség a magyarok javára a devizaárfolyamban és az államkötvénypiacon is. A forint 5,5 százalékot erősödött, a zloty majdnem 4,5 százalékot gyengült az euró ellen az idén, a magyar 10-éves államkötvény hozama 7,34-ről 5,59 százalékra csökkent, miközben a lengyel április óta 5,2-röl 6,4 fölé emelkedett.

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Magyarország egyelőre nem repedő pajzsa: az euróbevezetés terve – ilyen Varsóban nincs

A hitelminősítésekben egyelőre nem tükröződő magyar előretörés motorja az új kormány euróbevezetési terve, ami nem valósítható meg a költségvetés és az adósságpálya rendbehozása nélkül – a lengyeleknél pedig ilyen nincs.

Ami közös: az uniós tagság és az egymásra utaltság Brüsszellel. 

A hitelminősítők joggal feltételezhetik, hogy az Európai Bizottság nem meszeli el a két ország költségvetési terveit. Miközben támogatásukra van szüksége a saját hatalmát példátlanul megerősítő hétéves uniós költségvetés áterőltetéséhez, mielőtt még az európai választások sorozata keresztülhúzná a számítását, első körben tavasszal a franciáknál, az év végén pedig akár még Lengyelországban is.

A lengyel felfordulás két magyar kockázata, amelyek Európára is veszélyesek

A közvélemény-kutatások szerint Tusk és szövetségesei nem állnak nyerésre – és politikai értelemben talán ezért tért vissza a kormányzati ciklus kezdetére jellemző politikai tisztogatás, amit aztán a Tisza Párt lemásolt, sőt még tovább is vitt. 

  1. Magyar Péterék a volt fideszes miniszter jegybankelnökhöz, Varga Mihályhoz ugyan nem nyúltak, de a lengyel jegybankelnök ellen folyó eljárás felveti a kockázatot, hogy ez is bekövetkezik. Különösen, ha a lengyel esetben Brüsszel nem lát kivetnivalót, ahogy eddig is a jogállamiság helyreállításaként értékelt minden lengyel és magyar politikai tisztogatást. Ez az a rövidtávú kockázat, ami végül akár a jegybankok helyzetének hosszútávú megingásával járhat Európában. A zavaros vízben most könnyű horgászni, hiszen nem csak az unióban folyik a lapok újraosztása: pont most távozik a jegybanki függetlenség fő európai őre, az Európai Központi Bank elnöke, így a frankfurti vezető posztok is a hatalmi alkudozás részévé váltak. 
  2. A lengyel eseményeknek nem csak az a veszélyes üzenete, hogy a jogállami érvelés végleg összekeveredik a hatalmi nyomással Európában. A másik, ha a fegyverkezési lázban égő és hatalmi kártyáit keverő Európa szemet húny  Tusk adóssághalmozása felett. Ebben az esetben később robbanásszerűen üthet be a baj. Ha Közép-Európa legnagyobb gazdasága hirtelen meginog, annak a sokkját pedig a szintén az uniós feltörekvő piacok közé sorolt Magyarország sem kerülheti el – még abban a szerencsés esetben sem, ha a Tisza euróbevezetési terve nem fut zátonyra.
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