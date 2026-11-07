Újra nekifutnak a Liberty romániai üzemei értékesítésének, brutálisan nyomott az ár, csak vigye már valaki – Dunaújvároson ez sem segíthet
A CITR és az Euro Insol, a Liberty Galați fizetésképtelenségi eljárásában közreműködő vagyonfelügyelők bejelentették, hogy a hitelezők elfogadták az acélmű értékesítésére vonatkozó új tervet a román gazdasági sajtó beszámolói szerint . A dokumentum a Liberty Galați acélmű és a Liberty Tubular Products csőgyártó részlegének együttes eladását irányozza elő, közvetlen tárgyalásos eljárásban. A két ipari létesítmény együttes induló ára 200 millió euró, áfa nélkül. Ez jelentős csökkenés a korábbi értékesítési kísérletekhez képest: a 2026 márciusában és júniusában rendezett két nemzetközi árverés ugyanis eredménytelenül zárult, egyikre sem érkezett ajánlat.
Három komoly befektető maradt versenyben a Liberty eszközeire
Az első értékesítési kísérlet során még mintegy 709 millió euróról indultak, ezt később körülbelül 463 millió euróra mérsékelték a Liberty Galați és a Liberty Tubular Products együttes vagyonáért. A mostani, 200 millió eurós induló ár jól mutatja, mennyivel kedvezőbb feltételekkel próbálnak ezúttal vevőt találni a romániai ipari komplexumra.
A román kormány tájékoztatása szerint öt nagy befektető érdeklődik a Liberty Galați megszerzése iránt, közülük hárman már azt is megvizsgálták, milyen feltételekkel ruházhatnának be az acélműbe.
A korábban nyilvánosságra került információk szerint a potenciális vevők között három jelentős szereplő található:
- UMB Steel: a Dorinel Umbrărescu román üzletember érdekeltségébe tartozó vállalatcsoport.
- Metinvest: a Rinat Ahmetov ukrán milliárdos irányítása alatt álló acélipari óriásvállalat.
- Jindal Steel: az indiai Jindal-csoport acélipari érdekeltsége.
A közvetlen tárgyalásos értékesítés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, amely nemcsak megvásárolja a gyár eszközeit, hanem képes az ipari termelés újraindítására is. A vagyonfelügyelők szerint az ajánlatok elbírálásakor ezért nem kizárólag a hitelezők számára kínált vételárat veszik majd figyelembe, hanem azt is, hogy a jelentkezők milyen lehetőséget látnak a termelés újjáélesztésére.
Az új értékesítési terv következő lépése a csődbíróság jóváhagyása. Ezt a vagyonfelügyelők a közeljövőben kérik a bíróságtól. Az engedély megszerzése után nyilvános hirdetményben teszik közzé a részvételi feltételeket, az ajánlattételi határidőket és az eljárás menetrendjét. A befektetőknek kötelező érvényű ajánlatokat kell benyújtaniuk.
Paul-Dieter Cîrlănaru, a CITR vezérigazgatója szerint a hitelezők döntése egyértelmű irányt ad az eljárásnak, és lehetőséget teremt arra, hogy olyan befektetőt találjanak, amely újraindítja a termelést.
Hangsúlyozta, hogy
a galaci acélmű nem pusztán gazdasági eszköz, hanem több ezer ember munkahelye és egy egész közösség megélhetése szempontjából is meghatározó.
Remus Borza, az Euro Insol elnöke szintén fontos előrelépésnek nevezte a hitelezők jóváhagyását, amely szerinte hónapokig tartó tárgyalások után teremthet konkrét lehetőséget a vállalat helyzetének rendezésére.
Hat hónapig még fizethetik a dolgozókat
A román kormány egy másik fontos intézkedésről is beszámolt: a Munkaügyi Minisztérium további hat hónappal meghosszabbítja a Liberty Galați alkalmazottainak bérkifizetését a Nemzeti Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség bérkövetelési alapjából.
A bejelentés azt követően érkezett, hogy Luca Niculescu miniszterelnök összehívta a Liberty Galați és a Liberty Tubular Products állami érdekeinek védelmére létrehozott tárcaközi bizottságot. A Victoria-palotában tartott egyeztetés célja a munkahelyek megőrzéséhez és a termelési kapacitások megmentéséhez szükséges intézkedések meghatározása volt.
A galaci acélműnek jelenleg mintegy 2400 aktív alkalmazottja van.
A bérkifizetések meghosszabbítása átmeneti segítséget jelenthet a dolgozóknak, ugyanakkor a gyár hosszabb távú jövője továbbra is attól függ, sikerül-e olyan befektetőt találni, amely vállalja a termelés újraindítását.
A Dunaferren már nem segíthet a romániai gyár értékesítése
A Liberty Galați sorsa magyar szempontból is figyelmet érdemel, hiszen a vállalatcsoporthoz tartozó dunaújvárosi Dunaferr működése már korábban összeomlott, annak megmentése nem volt sikeres, bár még nyáron is röppentek fel pletykák arról, hogy lennének érdeklődök az acélgyártás megmentésére. A romániai üzemek esetleges megmentése azonban ugyanúgy nem jelentene semmit a magyarországi, esetleges újraindulás szempontjából, hiszen az ottani helyzetet kell az eladás után pénzügyileg rendezni.
Mint korábban a Világgazdaság megírta, Románia egyik legjelentősebb ipari létesítménye már korábban is befektetőt keresett. Az első értékesítési kísérlet során egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért a vagyonfelügyelők a piaci tapasztalatok és a technikai átértékelés alapján új eljárást készítettek elő. A galaci bíróság korábban engedélyezte a Liberty Galați csődeljárását vezetők számára, hogy módosított terv alapján értékesítsék a létesítmény vagyonát. Ez teremtette meg a lehetőséget az újabb nemzetközi értékesítési kísérletre.
A romániai gyár esetleges újraindulása ugyanakkor nem mentőöv a dunaújvárosi Dunaferr számára.
Dunaújváros helyzete pedig ettől függetlenül is súlyos.
Mint a napokban megjelent cikkünkben bemutattuk, a korábban a nagyvállalatoktól származó adóbevételek kiesése miatt a város működésében kormányzati segítség nélkül kritikus helyzet alakulhat ki. A Dunai Vasmű leállása mellett a Hankook iparűzési adójának elvesztése mérte a legnagyobb csapást Dunaújváros pénzügyi helyzetére.