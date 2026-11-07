Újra nekifutnak a Liberty romániai üzemei értékesítésének, brutálisan nyomott az ár, csak vigye már valaki – Dunaújvároson ez sem segíthet

A CITR és az Euro Insol, a Liberty Galați fizetésképtelenségi eljárásában közreműködő vagyonfelügyelők bejelentették, hogy a hitelezők elfogadták az acélmű értékesítésére vonatkozó új tervet a román gazdasági sajtó beszámolói szerint . A dokumentum a Liberty Galați acélmű és a Liberty Tubular Products csőgyártó részlegének együttes eladását irányozza elő, közvetlen tárgyalásos eljárásban. A két ipari létesítmény együttes induló ára 200 millió euró, áfa nélkül. Ez jelentős csökkenés a korábbi értékesítési kísérletekhez képest: a 2026 márciusában és júniusában rendezett két nemzetközi árverés ugyanis eredménytelenül zárult, egyikre sem érkezett ajánlat.

A Liberty Galati ismét árverésre kerül, 200 millió euró az induló ár

Fotó: Liberty Steel Group

Három komoly befektető maradt versenyben a Liberty eszközeire

Az első értékesítési kísérlet során még mintegy 709 millió euróról indultak, ezt később körülbelül 463 millió euróra mérsékelték a Liberty Galați és a Liberty Tubular Products együttes vagyonáért. A mostani, 200 millió eurós induló ár jól mutatja, mennyivel kedvezőbb feltételekkel próbálnak ezúttal vevőt találni a romániai ipari komplexumra.

A román kormány tájékoztatása szerint öt nagy befektető érdeklődik a Liberty Galați megszerzése iránt, közülük hárman már azt is megvizsgálták, milyen feltételekkel ruházhatnának be az acélműbe.

A korábban nyilvánosságra került információk szerint a potenciális vevők között három jelentős szereplő található:

UMB Steel: a Dorinel Umbrărescu román üzletember érdekeltségébe tartozó vállalatcsoport.

Metinvest: a Rinat Ahmetov ukrán milliárdos irányítása alatt álló acélipari óriásvállalat.

Jindal Steel: az indiai Jindal-csoport acélipari érdekeltsége.

A közvetlen tárgyalásos értékesítés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, amely nemcsak megvásárolja a gyár eszközeit, hanem képes az ipari termelés újraindítására is. A vagyonfelügyelők szerint az ajánlatok elbírálásakor ezért nem kizárólag a hitelezők számára kínált vételárat veszik majd figyelembe, hanem azt is, hogy a jelentkezők milyen lehetőséget látnak a termelés újjáélesztésére.