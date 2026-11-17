Négy amerikai nővel kötött egyezséget a L’Oréal amerikai leányvállalata a kémiai hajegyenesítő készítmények feltételezett rákkeltő hatása miatt indított perekben. A megállapodás hétfőn, november 16-án született meg Chicagóban, az első ilyen ügyek bírósági tárgyalása során – írta a Reuters.

Megegyezésre törekszik a L’Oréal az Egyesült Államokban indult perekben/Fotó: Imaginechina via AFP

A Reuters részletes tudósítása szerint a négy felperes 2023-ban, illetve 2024-ben indított eljárást a gyártó ellen. A nők azt állítják, hogy a készítmények éveken át tartó használata hozzájárult nőgyógyászati daganatos betegségeik kialakulásához. A november 9-én kezdődött eljárásban már megindult az esküdtek kiválasztása, amikor a felek megállapodtak. A kártérítés összegét nem hozták nyilvánosságra. Az egyezség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a bíróság megállapította volna a L’Oréal felelősségét. A perek középpontjában többek között a Dark and Lovely és az Optimum márkanéven forgalmazott, tartós kémiai hajegyenesítésre szolgáló termékek állnak. Ezeket elsősorban az afroamerikai nők körében értékesítették.



Több mint kétszeres rákkockázatot mutatott ki egy amerikai kutatás

Az ügy előzménye egy 2022-ben nyilvánosságra hozott amerikai kutatás, amelyet az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) ismertetett. A vizsgálat szerint azoknál a nőknél, akik évente négynél többször használtak vegyi hajegyenesítő készítményeket, több mint kétszer akkora volt a méhnyakrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem használtak ilyen termékeket. A vizsgálatban a résztvevők által használt konkrét márkákat sem azonosították, így egyelőre nincsen bizonyíték a L’Oréal-termék rákkeltő hatását illetően.

A Világgazdaság már szeptemberben beszámolt arról, hogy az ügy túllépett az egyéni kártérítési pereken, ugyanis Arizona állam főügyészsége is eljárást indított a L’Oréal ellen. Arizona azzal vádolta meg a vállalatot, hogy megfelelő figyelmeztetés nélkül forgalmazta a daganatos betegségek fokozott kockázatával összefüggésbe hozott készítményeket. A Reuters novemberi beszámolója szerint időközben Minnesota állam is pert indított a L’Oréal ellen.

