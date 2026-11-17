L’Oréal: rákveszély miatt több mint 12 ezer per indult – megszületett az első egyezség, milliárdos lehet a tét
Négy amerikai nővel kötött egyezséget a L’Oréal amerikai leányvállalata a kémiai hajegyenesítő készítmények feltételezett rákkeltő hatása miatt indított perekben. A megállapodás hétfőn, november 16-án született meg Chicagóban, az első ilyen ügyek bírósági tárgyalása során – írta a Reuters.
A Reuters részletes tudósítása szerint a négy felperes 2023-ban, illetve 2024-ben indított eljárást a gyártó ellen. A nők azt állítják, hogy a készítmények éveken át tartó használata hozzájárult nőgyógyászati daganatos betegségeik kialakulásához. A november 9-én kezdődött eljárásban már megindult az esküdtek kiválasztása, amikor a felek megállapodtak. A kártérítés összegét nem hozták nyilvánosságra. Az egyezség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a bíróság megállapította volna a L’Oréal felelősségét. A perek középpontjában többek között a Dark and Lovely és az Optimum márkanéven forgalmazott, tartós kémiai hajegyenesítésre szolgáló termékek állnak. Ezeket elsősorban az afroamerikai nők körében értékesítették.
Több mint kétszeres rákkockázatot mutatott ki egy amerikai kutatás
Az ügy előzménye egy 2022-ben nyilvánosságra hozott amerikai kutatás, amelyet az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) ismertetett. A vizsgálat szerint azoknál a nőknél, akik évente négynél többször használtak vegyi hajegyenesítő készítményeket, több mint kétszer akkora volt a méhnyakrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem használtak ilyen termékeket. A vizsgálatban a résztvevők által használt konkrét márkákat sem azonosították, így egyelőre nincsen bizonyíték a L’Oréal-termék rákkeltő hatását illetően.
A Világgazdaság már szeptemberben beszámolt arról, hogy az ügy túllépett az egyéni kártérítési pereken, ugyanis Arizona állam főügyészsége is eljárást indított a L’Oréal ellen. Arizona azzal vádolta meg a vállalatot, hogy megfelelő figyelmeztetés nélkül forgalmazta a daganatos betegségek fokozott kockázatával összefüggésbe hozott készítményeket. A Reuters novemberi beszámolója szerint időközben Minnesota állam is pert indított a L’Oréal ellen.
Súlyos pénzügyi következményei lehetnek a pereknek
A jogi eljárások gazdasági súlyát jól mutatja, hogy a L’Oréal saját pénzügyi beszámolójában is külön foglalkozik a hajegyenesítő termékek miatt indított perekkel. A vállalat 2026 első féléves pénzügyi jelentése szerint június 30-án már 11 554 összevont szövetségi eljárás és további 1082 állami bírósági ügy volt folyamatban. A Reuters november 16-i beszámolója alapján
a chicagói szövetségi bíróságon összevont keresetek száma azóta meghaladta a 12 700-at.
Bár a négy nőnek kifizetett összegek nem ismertek, az első megállapodások támpontot jelenthetnek a későbbi tárgyalásokhoz, és további felpereseket ösztönözhetnek egyezség kezdeményezésére. A lehetséges kártérítési kötelezettség nagyságrendjét egyelőre nem lehet megbízhatóan megbecsülni. Ugyanakkor már az is jelentős pénzügyi terhet jelenthet a cégnek, ha a több ezer kereset számottevő részében fizetési kötelezettség keletkezne.
A közvetlen kártérítéseken túl további költségekkel is számolhat a vállalat:
- az elhúzódó bírósági eljárások ügyvédi költségekkel járnak,
- a fogyasztóvédelmi eljárások bírságokhoz
- vagy szigorúbb terméktájékoztatási előírásokhoz vezethetnek,
- a negatív nyilvánosság pedig a márkák megítélését és értékesítését is érintheti.
A L’Oréal számára különösen érzékeny kérdés a fogyasztói bizalom, hiszen a kozmetikai iparban a termékek biztonságossága és a márkák hírneve alapvető üzleti értéket képvisel.
A L’Oréal továbbra is tagadja a vádakat
A francia kozmetikai vállalat a Reutersnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy számára a fogyasztók egészsége és jólléte a legfontosabb. A cég továbbra is bízik a SoftSheen-Carson márka termékeinek biztonságosságában. A vállalat szerint valamennyi piacon betartja a vonatkozó előírásokat, készítményeit pedig szigorú tudományos biztonsági értékelésnek vetik alá. Azt is hangsúlyozzák, hogy a hivatkozott tudományos kutatások nem bizonyították, hogy a termékek okozták az érintettek daganatos megbetegedését.