Összesen ezer teljes munkaidős álláshely megszüntetését tervezi a Lufthansa a frankfurti és a müncheni repülőtéren. A német légitársaság vezetése erről belső levélben tájékoztatta a dolgozókat, amelyet több német sajtóorgánum és a DPA hírügynökség is megismert. A döntés hátterében a tartós veszteségek, az emelkedő üzemanyagköltségek és a vállalat versenyképességi problémái állnak – számolt be a Deutsche Welle.

Nemcsak dolgozókat küld el, a járatok számát is csökkenti a Lufthansa / Fotó: travelview

A Jens Ritter, a Lufthansa Airlines vezérigazgatója és négy vezetőtársa által aláírt levélből kiderül, hogy a társaság az idei év első kilenc hónapjában 180 millió eurós működési veszteséget halmozott fel. Ez azt jelenti, hogy a légitársaság havonta átlagosan 20 millió eurót veszített. A vezetőség szerint a Lufthansa Airlines immár harmadik éve nem képes pénzügyileg sikeresen működni. A problémák ráadásul nem átmenetiek: a társaság jelenlegi költségstruktúrája, hatékonysága és termelékenysége sem felel meg a piaci verseny követelményeinek.

Nemcsak dolgozókat küld el, a járatok számát is csökkenti a Lufthansa

A megszorítások nem korlátozódnak a munkahelyek megszüntetésére. A Lufthansa további kapacitáscsökkentést tervez a rövid és közepes távolságú járatokon, miközben a repülőgépflottáját is átalakítja. Ennek részeként csökkentenék az Airbus A320-as családba tartozó repülőgépek számát, és egy részüket modernebb, kedvezőbb üzemanyag-fogyasztású Airbus A220-asokra cserélnék. A társaság emellett a személyzet külföldi éjszakázásainak számát is mérsékelné, átszervezné a frankfurti és müncheni központok működését, valamint szigorítaná a dolgozóknak biztosított utazási kedvezményeket.

A vállalatvezetés az intézkedésektől a működési költségek tartós csökkenését várja.

A Lufthansa pénzügyi helyzetét az idén tovább nehezítették a közel-keleti háború következményei, különösen a repülőgép-üzemanyag árának emelkedése. A társaság számításai szerint a teljes Lufthansa-csoport éves üzemanyagköltsége mintegy kétmilliárd euróval haladhatja meg a tavalyit. A vezetőség a kilencnapos sztrájkot is a kedvezőtlen eredmények okai között említette.