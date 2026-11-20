Tömeges leépítésbe kezd a Lufthansa: ezernél is több munkahely kerülhet veszélybe – súlyos veszteségekről számolt be a légitársaság
Összesen ezer teljes munkaidős álláshely megszüntetését tervezi a Lufthansa a frankfurti és a müncheni repülőtéren. A német légitársaság vezetése erről belső levélben tájékoztatta a dolgozókat, amelyet több német sajtóorgánum és a DPA hírügynökség is megismert. A döntés hátterében a tartós veszteségek, az emelkedő üzemanyagköltségek és a vállalat versenyképességi problémái állnak – számolt be a Deutsche Welle.
A Jens Ritter, a Lufthansa Airlines vezérigazgatója és négy vezetőtársa által aláírt levélből kiderül, hogy a társaság az idei év első kilenc hónapjában 180 millió eurós működési veszteséget halmozott fel. Ez azt jelenti, hogy a légitársaság havonta átlagosan 20 millió eurót veszített. A vezetőség szerint a Lufthansa Airlines immár harmadik éve nem képes pénzügyileg sikeresen működni. A problémák ráadásul nem átmenetiek: a társaság jelenlegi költségstruktúrája, hatékonysága és termelékenysége sem felel meg a piaci verseny követelményeinek.
Nemcsak dolgozókat küld el, a járatok számát is csökkenti a Lufthansa
A megszorítások nem korlátozódnak a munkahelyek megszüntetésére. A Lufthansa további kapacitáscsökkentést tervez a rövid és közepes távolságú járatokon, miközben a repülőgépflottáját is átalakítja. Ennek részeként csökkentenék az Airbus A320-as családba tartozó repülőgépek számát, és egy részüket modernebb, kedvezőbb üzemanyag-fogyasztású Airbus A220-asokra cserélnék. A társaság emellett a személyzet külföldi éjszakázásainak számát is mérsékelné, átszervezné a frankfurti és müncheni központok működését, valamint szigorítaná a dolgozóknak biztosított utazási kedvezményeket.
A vállalatvezetés az intézkedésektől a működési költségek tartós csökkenését várja.
A Lufthansa pénzügyi helyzetét az idén tovább nehezítették a közel-keleti háború következményei, különösen a repülőgép-üzemanyag árának emelkedése. A társaság számításai szerint a teljes Lufthansa-csoport éves üzemanyagköltsége mintegy kétmilliárd euróval haladhatja meg a tavalyit. A vezetőség a kilencnapos sztrájkot is a kedvezőtlen eredmények okai között említette.
Már korábban is több ezer dolgozó elbocsátását jelentették be
Az újabb leépítési terv különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Lufthansa-csoport 2025 szeptemberében már bejelentette:
2030-ig mintegy négyezer adminisztratív munkahelyet szüntet meg.
A korábbi program hátterében elsősorban a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazásának bővítése állt. A vállalat célja az volt, hogy az automatizálással egyszerűsítse a működését, és csökkentse az adminisztratív feladatokhoz szükséges munkaerőt. Egyelőre nem világos, hogy a most bejelentett ezer álláshely megszüntetése a korábbi négyezres leépítési program részét képezi-e, vagy azon felül valósul meg. A társaság azt sem közölte,
- pontosan mikor kezdődnek az elbocsátások,
- illetve milyen formában hajtják végre az átszervezést.
A Lufthansa-csoport Németországban 2025 végén mintegy 67 100 embert foglalkoztatott, ami egy százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi létszámot.
A mesterséges intelligencia után az Elon Musk-féle Starlinkben is bíznak
A költségcsökkentés mellett új bevételi lehetőségeket is keres a légitársaság. A Deutsche Welle beszámolója szerint a Lufthansa havonta tíz repülőgépet szerelne fel az Elon Musk érdekeltségébe tartozó Starlink műholdas internetszolgáltatással. A vállalat abban bízik, hogy
a fedélzeti internetkapcsolathoz kapcsolódó szolgáltatásokból további bevételeket teremthet.
Miközben azonban a Lufthansa Airlines alaptevékenysége veszteséges, a teljes Lufthansa-csoport pénzügyi helyzete ennél kedvezőbb képet mutat. A Swiss, az Austrian Airlines és a Brussels Airlines légitársaságokat is magában foglaló vállalatcsoport az idei harmadik negyedévben 30 százalékkal növelte nettó nyereségét az előző év azonos időszakához képest.