Macron ultimátumot adott a tagállamoknak: a francia elnök azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a tárgyalásokat az uniós költségvetésről, ha év végéig nincs megállapodás
Emmanuel Macron egyértelművé tette, hogy Franciaország nem akarja a végtelenségig folytatni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló egyeztetéseket. A francia elnök szerint ha a decemberi csúcstalálkozón sem születik megállapodás, az új évben már nem folytatnák az alkudozást.
Emmanuel Macron francia elnök december végére szabott határidőt az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről szóló tárgyalásoknak.
Ha a december 17-18-i európai uniós csúcstalálkozón nem születik megállapodás, Párizs nem kívánja az új évben folytatni az egyeztetéseket
– közölte szerdán a francia elnöki hivatal egyik tisztviselője.
A figyelmeztetés különösen kellemetlen António Costa, az Európai Tanács elnöke számára, aki a tagállamok közötti alkut irányítja. A politikusnak már ezen a héten is komoly feladata lesz: csütörtökön és pénteken rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak az uniós vezetők a következő hétéves pénzügyi keretről.
Már ketyeg Macron órája
A francia elnök alkotmányos korlátok miatt nem indulhat harmadik egymást követő ciklusért, mandátuma pedig jövő tavasszal, májusban lejár. Korábban már jelezte európai partnereinek, hogy az új évben várhatóan nem lesz abban a helyzetben, hogy továbbvigye a költségvetési tárgyalásokat.
A francia elnök számára a mezőgazdasági támogatások megőrzése az egyik legfontosabb kérdés. Szerdán a legnagyobb francia gazdaszervezetek képviselőit fogadta az Élysée-palotában, és azt ígérte nekik, hogy az agrárpolitika lesz Franciaország első számú célja a heti uniós csúcstalálkozón.
António Costa legutóbbi javaslata 44 milliárd euróval csökkentené a következő hétéves költségvetés korábban tervezett összegét, miközben megőrizné a mezőgazdasági támogatások jelentős részét. A mintegy 1780 milliárd eurós keretből 297 milliárd euró jutna közvetlen agrártámogatásokra. A tervezet a digitális nagyvállalatokra kivetett adóval is növelné az unió saját bevételeit, ami régi francia követelés.
Párizs mégis elégedetlen. A francia elnöki hivatal szerint a kiadáscsökkentések túl nagyok, a mezőgazdasági garanciák pedig nem elegendők. A közös uniós adók ügyében is bizonytalanságot látnak: ezekről ugyanis a költségvetési megállapodástól külön szavazással kellene dönteni, így egyelőre nem garantált a bevezetésük.
Franciaország támogatja a digitális illetéket, de attól tart, nehéz lesz valamennyi tagállamot meggyőzni róla.
A vita politikai tétje is jelentős. A 2027-es francia elnökválasztás közvélemény-kutatásain Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés politikusa áll az élen. Le Pen korábban azzal vádolta az uniós intézményeket és Macront, hogy szándékosan gyorsítják a költségvetési alkut, hogy az új francia vezetés már ne szólhasson bele. Győzelme esetére Franciaország uniós befizetésének jelentős csökkentését és az Európai Bizottság szerepének átalakítását ígérte.
Uniós költségvetés: Macron utoljára még egy hatalmas ajándékot kaphat Brüsszeltől, több ország is felháborodott – „Úgy tűnik, a Mikulás idén korán jött a franciáknak”
Az uniós vezetők csütörtökön Brüsszelben tárgyalnak az EU következő hétéves költségvetéséről. Emmanuel Macron fontos engedményekkel érkezik a csúcsra, mert a legújabb tervezet megőrizné az agrártámogatásokat.