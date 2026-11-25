Emmanuel Macron egyértelművé tette, hogy Franciaország nem akarja a végtelenségig folytatni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló egyeztetéseket. A francia elnök szerint ha a decemberi csúcstalálkozón sem születik megállapodás, az új évben már nem folytatnák az alkudozást.

Májusban távozik az elnöki hivatalból Emmanuel Macron, ezért a francia politikus még a mandátuma alatt szeretné lezárni az uniós költségvetési vitá / Fotó: Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron francia elnök december végére szabott határidőt az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről szóló tárgyalásoknak.

Ha a december 17-18-i európai uniós csúcstalálkozón nem születik megállapodás, Párizs nem kívánja az új évben folytatni az egyeztetéseket

– közölte szerdán a francia elnöki hivatal egyik tisztviselője.

A figyelmeztetés különösen kellemetlen António Costa, az Európai Tanács elnöke számára, aki a tagállamok közötti alkut irányítja. A politikusnak már ezen a héten is komoly feladata lesz: csütörtökön és pénteken rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak az uniós vezetők a következő hétéves pénzügyi keretről.

Már ketyeg Macron órája

A francia elnök alkotmányos korlátok miatt nem indulhat harmadik egymást követő ciklusért, mandátuma pedig jövő tavasszal, májusban lejár. Korábban már jelezte európai partnereinek, hogy az új évben várhatóan nem lesz abban a helyzetben, hogy továbbvigye a költségvetési tárgyalásokat.

A francia elnök számára a mezőgazdasági támogatások megőrzése az egyik legfontosabb kérdés. Szerdán a legnagyobb francia gazdaszervezetek képviselőit fogadta az Élysée-palotában, és azt ígérte nekik, hogy az agrárpolitika lesz Franciaország első számú célja a heti uniós csúcstalálkozón.

António Costa legutóbbi javaslata 44 milliárd euróval csökkentené a következő hétéves költségvetés korábban tervezett összegét, miközben megőrizné a mezőgazdasági támogatások jelentős részét. A mintegy 1780 milliárd eurós keretből 297 milliárd euró jutna közvetlen agrártámogatásokra. A tervezet a digitális nagyvállalatokra kivetett adóval is növelné az unió saját bevételeit, ami régi francia követelés.

Párizs mégis elégedetlen. A francia elnöki hivatal szerint a kiadáscsökkentések túl nagyok, a mezőgazdasági garanciák pedig nem elegendők. A közös uniós adók ügyében is bizonytalanságot látnak: ezekről ugyanis a költségvetési megállapodástól külön szavazással kellene dönteni, így egyelőre nem garantált a bevezetésük.

Franciaország támogatja a digitális illetéket, de attól tart, nehéz lesz valamennyi tagállamot meggyőzni róla.

A vita politikai tétje is jelentős. A 2027-es francia elnökválasztás közvélemény-kutatásain Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés politikusa áll az élen. Le Pen korábban azzal vádolta az uniós intézményeket és Macront, hogy szándékosan gyorsítják a költségvetési alkut, hogy az új francia vezetés már ne szólhasson bele. Győzelme esetére Franciaország uniós befizetésének jelentős csökkentését és az Európai Bizottság szerepének átalakítását ígérte.