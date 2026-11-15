Európa tartós meggyengülésétől tart Macron, ha elzárják Ukrajna pénzcsapját – Le Pen megválasztása esetén fél év után véget vetne a kifizetéseknek

A francia köztársasági elnök, aki tavasszal nem indulhat harmadik elnöki ciklusért, hosszú üzenetben foglalkozott Ukrajna helyzetével szombaton. Emmanuel Macron többek között azokba szállt bele, akik szerinte „fokozatosan akarják átadni az Ukrajna rendelkezésére álló eszközöket”– írja a Lemonde.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök/Fotó: Hans Lucas via AFP

Macron Le Pen-nek üzenhetett

A komoly hangvételű X-en közzétett üzenet szinte egy elnöki beszédet idéz: Macron a „Kedves honfitársaim!” megszólítással kezdte bejegyzését.

Macron az ukrajnai orosz invázió kezdete óta eltelt csaknem öt év után az idei tél legfontosabb kérdéseit vázolta, és kiállt a Kijevet támogató francia politika mellett. Elsősorban azokat bírálta, akik szerinte „fokozatosan akarják átadni az Ukrajna rendelkezésére álló eszközöket”, mert ezzel – véleménye szerint – arra kényszerítenék az országot, hogy „igazságtalan békét” fogadjon el. Ez pedig Európa egészének „tartós kiszolgáltatottságához” vezethet.

„Ez a következő háború receptje. Franciaország álláspontja nem lehet ez”

– figyelmeztetett a francia elnök.

Macron egyszer sem nevezte meg Marine Le Pent, a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltjét, az üzenet azonban egyértelműen neki is szólt. A szélsőjobboldali párt vezetője ugyanis – aki a közvélemény-kutatások szerint jelenleg nagy fölénnyel vezeti az elnökválasztási versenyt – korábban bejelentette, hogy megválasztása esetén hat hónap elteltével megszüntetné Ukrajna pénzügyi támogatását.

Le Pen a francia hírügynökségnek, az AFP-nek eljuttatott nyilatkozatában válaszolt Macronnak.

„Ha a köztársasági elnök tíz év alatt nem tette volna tönkre az országunkat, maradt volna mozgásterünk arra, hogy folytassuk Ukrajna pénzügyi támogatását”

– mondta. „Macron úrnak el kellene gondolkodnia ezen a mondáson: senki sem hivatkozhat a saját vétkére vagy mulasztására saját maga mentségeként” – tette hozzá Le Pen.

Macron üzenetében azt is írta, hogy Franciaország egyik „legfontosabb prioritása”, hogy „Ukrajnával együtt dolgozzon egy igazságos és tartós béke megteremtésén”. Ebben a folyamatban szerinte „Európának is teljes mértékben ki kell vennie a részét”.