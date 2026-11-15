Deviza
EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF330,91 -0,03% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,84 +0,05% RON/HUF68,21 -0,01% CZK/HUF14,96 +0,04% EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF330,91 -0,03% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,63 0% PLN/HUF82,84 +0,05% RON/HUF68,21 -0,01% CZK/HUF14,96 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Európa tartós meggyengülésétől tart Macron, ha elzárják Ukrajna pénzcsapját – Le Pen megválasztása esetén fél év után véget vetne a kifizetéseknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emmanuel Macron francia elnök élesen bírálta azokat, akik szerinte korlátoznák Ukrajna támogatását, és ezzel igazságtalan békére kényszerítenék Kijevet. Macron szerint egy ilyen politika Európa tartós kiszolgáltatottságához és egy újabb háborúhoz vezethet. Szavai elsősorban Marine Le Pennek szólhattak, aki korábban azt ígérte, hogy elnökké választása esetén hat hónap után leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.
VG
2026.11.15, 19:29
Frissítve: 2026.11.15, 19:32
Szóljon hozzá!

A francia köztársasági elnök, aki tavasszal nem indulhat harmadik elnöki ciklusért, hosszú üzenetben foglalkozott Ukrajna helyzetével szombaton. Emmanuel Macron többek között azokba szállt bele, akik szerinte „fokozatosan akarják átadni az Ukrajna rendelkezésére álló eszközöket”– írja a Lemonde.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök
Emmanuel Macron francia köztársasági elnök/Fotó: Hans Lucas via AFP

Macron Le Pen-nek üzenhetett

A komoly hangvételű X-en közzétett üzenet szinte egy elnöki beszédet idéz: Macron a „Kedves honfitársaim!” megszólítással kezdte bejegyzését.

Macron az ukrajnai orosz invázió kezdete óta eltelt csaknem öt év után az idei tél legfontosabb kérdéseit vázolta, és kiállt a Kijevet támogató francia politika mellett. Elsősorban azokat bírálta, akik szerinte „fokozatosan akarják átadni az Ukrajna rendelkezésére álló eszközöket”, mert ezzel – véleménye szerint – arra kényszerítenék az országot, hogy „igazságtalan békét” fogadjon el. Ez pedig Európa egészének „tartós kiszolgáltatottságához” vezethet.

„Ez a következő háború receptje. Franciaország álláspontja nem lehet ez” 

– figyelmeztetett a francia elnök.

Macron egyszer sem nevezte meg Marine Le Pent, a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltjét, az üzenet azonban egyértelműen neki is szólt. A szélsőjobboldali párt vezetője ugyanis – aki a közvélemény-kutatások szerint jelenleg nagy fölénnyel vezeti az elnökválasztási versenyt – korábban bejelentette, hogy megválasztása esetén hat hónap elteltével megszüntetné Ukrajna pénzügyi támogatását.

Le Pen a francia hírügynökségnek, az AFP-nek eljuttatott nyilatkozatában válaszolt Macronnak.

„Ha a köztársasági elnök tíz év alatt nem tette volna tönkre az országunkat, maradt volna mozgásterünk arra, hogy folytassuk Ukrajna pénzügyi támogatását” 

– mondta. „Macron úrnak el kellene gondolkodnia ezen a mondáson: senki sem hivatkozhat a saját vétkére vagy mulasztására saját maga mentségeként” – tette hozzá Le Pen.

Macron üzenetében azt is írta, hogy Franciaország egyik „legfontosabb prioritása”, hogy „Ukrajnával együtt dolgozzon egy igazságos és tartós béke megteremtésén”. Ebben a folyamatban szerinte „Európának is teljes mértékben ki kell vennie a részét”.

„Most tovább kell mennünk, és világosan meg kell mondanunk – az oroszoknak is –, hogy mit akarunk a háború utáni időszakra” – fogalmazott a francia államfő. Macron egyúttal ismét hangsúlyozta meggyőződését, hogy Ukrajnának „kulcsszerepe van a NATO-val való együttműködésben – egy olyan szövetségben, amelyben Ukrajnának megvan a helye”.

Szóljon hozzá!
támogatás
Marine Le Pen
Emmanuel Macron

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu