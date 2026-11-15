Amerika már kaszál a mesterséges intelligenciával, Európa csak próbálkozik: Magyarországon még ennél is nagyobb a baj – lesújtó számok érkeztek

Nem az új találmányok hiánya Európa legnagyobb versenyképességi problémája, hanem az, hogy a vállalatok jóval lassabban veszik át a már rendelkezésre álló technológiákat, mint amerikai versenytársaik. Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-os felmérése szerint a generatív mesterséges intelligencia használatában az uniós vállalatok már megközelítik az amerikaiakat, a gazdasági hasznosításban azonban jelentős különbségek maradtak. Magyarország számára különösen figyelmeztető az eredmény: a magyar cégek AI-használata még az uniós átlagtól is jócskán elmarad.

Kijózanító jelentés érkezett Brüsszelnek: az amerikai vállalatok már meglépték, amit az európaiak halogatnak – a magyar cégek is nagy AI-lemaradásban vannak / Fotó: PeopleImages

Beruháznak az európai cégek, de nem mindegy, mire

Az EIB mintegy 12 ezer uniós vállalkozás és egy 800 céges amerikai összehasonlító minta alapján készített kutatása nem általános beruházási visszaesést mutat. Az európai vállalatok 85 százaléka beruházott az előző évben, és nyolc százalékponttal többen számítanak beruházásaik növelésére, mint csökkentésére. Eközben a gazdasági kilátásokat mindkét oldalon egyre óvatosabban ítélik meg.

Az alapvető különbség a pénz felhasználásában jelenik meg.

Az úttörő, országos vagy nemzetközi szinten új termékeket és szolgáltatásokat célzó innovációkra az európai és amerikai vállalatoknak egyaránt mintegy 10 százaléka fordít jelentős beruházást.

A már létező, de a vállalkozás számára újnak számító megoldások átvételébe viszont az uniós cégeknek csak 20, az amerikaiaknak 44 százaléka fektet be jelentősen.

A 24 százalékpontos különbség azért lényeges, mert a termelékenység javításához nem kell minden cégnek saját technológiát feltalálnia. Egy új szoftver, automatizált gyártási eljárás vagy korszerű adatfeldolgozási rendszer átvétele is csökkentheti a költségeket és gyorsíthatja a termelést. Az EIB szerint Európának a sikeres technológiák szélesebb körű elterjesztésére is szüksége van.

Az AI-t már használják – de hol a haszon?

A generatív AI elterjedésében jóval kisebb az Atlanti-óceán két partja közötti távolság: az EU-ban a cégek 67, az Egyesült Államokban 71 százaléka használja ezeket az eszközöket. További 13 százaléknyi uniós vállalat egy éven belül tervezi a bevezetésüket. A különbség inkább abban látható, mire fordítják a technológiát. Belső folyamatokban az európai cégek 50 százaléka használ generatív MI-t.

Marketingben és értékesítésben viszont 34 százalék az uniós arány, szemben az amerikai 50 százalékkal; termékfejlesztésben 17 és 23 százalék a két érték.

Az AI-t használó európai vállalatok 69 százaléka elsősorban működési hatékonyságának javulását várja, és csak 11 százalékuk jelölte meg fő előnyként az árbevétel növekedését, az Egyesült Államokban mért 19 százalékkal szemben.