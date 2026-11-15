Amerika már kaszál a mesterséges intelligenciával, Európa csak próbálkozik: Magyarországon még ennél is nagyobb a baj – lesújtó számok érkeztek
Nem az új találmányok hiánya Európa legnagyobb versenyképességi problémája, hanem az, hogy a vállalatok jóval lassabban veszik át a már rendelkezésre álló technológiákat, mint amerikai versenytársaik. Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-os felmérése szerint a generatív mesterséges intelligencia használatában az uniós vállalatok már megközelítik az amerikaiakat, a gazdasági hasznosításban azonban jelentős különbségek maradtak. Magyarország számára különösen figyelmeztető az eredmény: a magyar cégek AI-használata még az uniós átlagtól is jócskán elmarad.
Beruháznak az európai cégek, de nem mindegy, mire
Az EIB mintegy 12 ezer uniós vállalkozás és egy 800 céges amerikai összehasonlító minta alapján készített kutatása nem általános beruházási visszaesést mutat. Az európai vállalatok 85 százaléka beruházott az előző évben, és nyolc százalékponttal többen számítanak beruházásaik növelésére, mint csökkentésére. Eközben a gazdasági kilátásokat mindkét oldalon egyre óvatosabban ítélik meg.
Az alapvető különbség a pénz felhasználásában jelenik meg.
- Az úttörő, országos vagy nemzetközi szinten új termékeket és szolgáltatásokat célzó innovációkra az európai és amerikai vállalatoknak egyaránt mintegy 10 százaléka fordít jelentős beruházást.
- A már létező, de a vállalkozás számára újnak számító megoldások átvételébe viszont az uniós cégeknek csak 20, az amerikaiaknak 44 százaléka fektet be jelentősen.
A 24 százalékpontos különbség azért lényeges, mert a termelékenység javításához nem kell minden cégnek saját technológiát feltalálnia. Egy új szoftver, automatizált gyártási eljárás vagy korszerű adatfeldolgozási rendszer átvétele is csökkentheti a költségeket és gyorsíthatja a termelést. Az EIB szerint Európának a sikeres technológiák szélesebb körű elterjesztésére is szüksége van.
Az AI-t már használják – de hol a haszon?
A generatív AI elterjedésében jóval kisebb az Atlanti-óceán két partja közötti távolság: az EU-ban a cégek 67, az Egyesült Államokban 71 százaléka használja ezeket az eszközöket. További 13 százaléknyi uniós vállalat egy éven belül tervezi a bevezetésüket. A különbség inkább abban látható, mire fordítják a technológiát. Belső folyamatokban az európai cégek 50 százaléka használ generatív MI-t.
Marketingben és értékesítésben viszont 34 százalék az uniós arány, szemben az amerikai 50 százalékkal; termékfejlesztésben 17 és 23 százalék a két érték.
Az AI-t használó európai vállalatok 69 százaléka elsősorban működési hatékonyságának javulását várja, és csak 11 százalékuk jelölte meg fő előnyként az árbevétel növekedését, az Egyesült Államokban mért 19 százalékkal szemben.
A gyors terjedés egyelőre nem jelent mindenhol kézzelfogható eredményt. Az AI-t már alkalmazó uniós cégek 21 százaléka mondta, hogy a technológia fő előnyeit már érzékeli, míg az amerikaiaknál 35 százalék ez az arány. A többség Európában későbbre várja a jelentősebb nyereséget. Ez nem bizonyítja, hogy az AI-beruházások eredménytelenek, de jól mutatja a bevezetés és a megtérülés közötti különbséget.
Magyarország még a bevezetésben is lemarad
A hazai adat különösen kedvezőtlen: Magyarországon a vállalatok 52 százaléka használ generatív MI-t, vagyis 15 százalékponttal kevesebb, mint az EU-ban átlagosan. A 27 tagállam közül a 24. helyen állunk; csak Olaszország, Görögország és Bulgária szerepel mögöttünk. Ráadásul a magyar cégek 31 százaléka nem is tervezi a technológia bevezetését a következő egy évben.
Mindez olyan időszakban történik, amikor a hazai beruházások egyébként is gyengélkednek. A Világgazdaság a KSH augusztusi adatai alapján megírta, hogy a beruházások volumene 2026 második negyedévében 9,1 százalékkal csökkent éves összevetésben. Az októberi VOSZ Barométer szerint pedig a szervezet tagjai között
az új fejlesztést tervező cégek aránya egyetlen negyedév alatt 37-ről 26 százalékra esett.
Ezek eltérő mutatók: az EIB azt vizsgálja, hány vállalat ruházott be, a KSH a beruházások volumenét méri, a VOSZ pedig a tagvállalkozások terveit. Együtt azonban érzékeltetik, miért különösen fontos a magyar cégek technológiai felzárkózásához az új beruházások ösztönzése.
A finanszírozásnál nagyobb akadályok is vannak
Az EIB szerint az uniós cégek 83 százaléka jelölte meg beruházási akadályként a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot, 79 százalékuk a megfelelő szakemberek hiányát, 77 százalékuk az energiaköltségeket. Az üzleti szabályozás 69 százaléknak okoz gondot, míg a finanszírozás elérhetőségét 44 százalék említette. Ezek a válaszok a kisebb és nagyobb akadályokat egyaránt tartalmazzák; nem arról van szó, hogy ennyi vállalat egyáltalán nem tudna beruházni.
Az elvileg egységes európai piac széttagoltsága külön akadály.
- Az exportáló vállalkozások 65 százaléka ütközik eltérő tagállami követelményekbe vagy szabványokba,
- az uniós kis- és középvállalkozások 22 százaléka pedig munkaereje több mint tizedét fordítja szabályozási megfelelésre.
Az eltérő előírások különösen annak a cégnek jelentenek terhet, amely sikeres technológiáját gyorsan több országban szeretné értékesíteni. Az EIB ezért az egységes piac mélyítését és a szabályozás egyszerűsítését is a versenyképesség javításának alapvető feltételei közé sorolja.
Az energiaátmenet megmutatta, hogy az alkalmazkodás lehetséges
A jelentés ugyanakkor kedvező európai példát is hoz. Az uniós vállalatok 53 százaléka használ megújuló energiát, szemben a 2022-es 37 százalékkal és a jelenlegi 24 százalékos amerikai aránnyal. Energiahatékonysági beruházást a cégek 67 százaléka hajtott végre, négy éve még 57 százalékuk.
A változás mögött részben a 2022-es energiaválság áll, amely felértékelte az energiafüggetlenséget és a hatékonyabb felhasználást. A vállalatok alkalmazkodása azonban nem teszi szükségtelenné a további fejlesztéseket. Az EIB szerint a következő lépéshez gyorsabb engedélyezésre, korszerűbb energiahálózatokra, nagyobb tárolási kapacitásokra és hosszú távon kiszámítható beruházási feltételekre van szükség.