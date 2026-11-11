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Merz–Magyar-találkozó: az orosz gáz kiváltásáról szóló ajánlat mögött súlyos kérdés húzódik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Abszurdnak nevezte Hortay Olivér, hogy Friedrich Merz német tapasztalatokkal segítené Magyarország leválását az orosz gázról. Magyar Péter megköszönte a kancellár felajánlását.
VG
2026.11.11, 10:51
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A Fidesz országgyűlési képviselője a Facebookon abszurdnak nevezte Friedrich Merz felajánlását, amely szerint Németország a tapasztalataival segítené Magyarországot az orosz gázról való leválásban. Hortay Olivér a bejegyzésében azt a kérdést vetette fel: a német kancellár ezek szerint sikeresnek értékeli saját energiapolitikáját?

Magyar Péter
Magyar Péter arról beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete lehetővé teszi, hogy több irányból is gázt vásároljon / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A felajánlás hátterében Friedrich Merz és Magyar Péter november 10-i berlini tárgyalása áll. A magyar kormány hivatalos beszámolója szerint a német kancellár az energiaellátás több lábra állításának részeként felajánlotta a német LNG-terminálok használatát Magyarországnak. Magyar Péter megköszönte a lehetőséget, és hangsúlyozta, hogy az ellátás diverzifikálása mellett annak versenyképességét is javítani kell.

Gazdasági kérdésekben egyetértés mutatkozott: mindkét fél szorgalmazta 

  • a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, 
  • az energiabiztonság erősítését 
  • és a hadiipari együttműködés bővítését. 

Korábban a Világgazadság megírta, hogy kongatja a vészharangot a német nehézipar: a rohamosan emelkedő európai földgázárak telibe találták a termelővállalatok jelentős részét. Bár a 2022-es energiaválság után a berlini kormány arra ösztönözte az iparvállalatokat, hogy hosszú távú szerződésekkel fedezzék le az árakat, ez a védőháló a leginkább rászoruló közép- és nagyvállalatok számára elérhetetlen. 

A Német Ipari Szövetség szerint ugyan az azonnali gázárakkal gazdálkodó cégeknek maguknak kell viselniük a kockázatot, az viszont könnyen drámai következményekhez vezethet, ha az áraikat fedezni akaró, de a szolgáltatók által elutasított vállalatok teljesen magukra maradnak. 

Miközben így áll a német gázvalóság, a német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami szerinte újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében.

Magyar Péter keddi németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.

A német LNG esetében is a tranzitdíj lehet a döntő tényező. Magyar Péter szerint a beszerzési ár mellett azt kell megvizsgálni, hogy az egyes útvonalakon milyen költségekkel jár a gáz Magyarországra szállítása.

Borítékolható, hogy jóval drágábban érkezne a német LNG Magyarországra, mint az orosz.

Magyar Péter azt hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a beszerzési útvonalak számának növelése. Minél több irányból képes az ország földgázt vásárolni, annál jobb alkupozícióba kerülhet.

Így jelentős fordulat körvonalazódik Magyarország energiapolitikájában. A kormány a korábbinál jóval nagyobb tempóban haladhat az orosz energiaforrásoktól való függőség felszámolása felé. Magyar Péter korábbi kijelentései alapján ugyanakkor korántsem egyértelmű, milyen irányt vesz majd a kormány energiapolitikája.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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