Merz–Magyar-találkozó: az orosz gáz kiváltásáról szóló ajánlat mögött súlyos kérdés húzódik

A Fidesz országgyűlési képviselője a Facebookon abszurdnak nevezte Friedrich Merz felajánlását, amely szerint Németország a tapasztalataival segítené Magyarországot az orosz gázról való leválásban. Hortay Olivér a bejegyzésében azt a kérdést vetette fel: a német kancellár ezek szerint sikeresnek értékeli saját energiapolitikáját?

Magyar Péter arról beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete lehetővé teszi, hogy több irányból is gázt vásároljon / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A felajánlás hátterében Friedrich Merz és Magyar Péter november 10-i berlini tárgyalása áll. A magyar kormány hivatalos beszámolója szerint a német kancellár az energiaellátás több lábra állításának részeként felajánlotta a német LNG-terminálok használatát Magyarországnak. Magyar Péter megköszönte a lehetőséget, és hangsúlyozta, hogy az ellátás diverzifikálása mellett annak versenyképességét is javítani kell.

Gazdasági kérdésekben egyetértés mutatkozott: mindkét fél szorgalmazta

a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését,

az energiabiztonság erősítését

és a hadiipari együttműködés bővítését.

Korábban a Világgazadság megírta, hogy kongatja a vészharangot a német nehézipar: a rohamosan emelkedő európai földgázárak telibe találták a termelővállalatok jelentős részét. Bár a 2022-es energiaválság után a berlini kormány arra ösztönözte az iparvállalatokat, hogy hosszú távú szerződésekkel fedezzék le az árakat, ez a védőháló a leginkább rászoruló közép- és nagyvállalatok számára elérhetetlen.

A Német Ipari Szövetség szerint ugyan az azonnali gázárakkal gazdálkodó cégeknek maguknak kell viselniük a kockázatot, az viszont könnyen drámai következményekhez vezethet, ha az áraikat fedezni akaró, de a szolgáltatók által elutasított vállalatok teljesen magukra maradnak.

Miközben így áll a német gázvalóság, a német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami szerinte újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében.

Magyar Péter keddi németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.