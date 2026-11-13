EU-csúcs: ekkora szerencséje nem lehet Magyar Péternek és Robert Ficónak, valaki elfordította róluk a tüzet – de nem tart örökké
„Megbeszéléseink középpontjában a mesterséges intelligencia áll majd” – állt António Costa, az Európai Tanács elnöke november 3-i hivatalos meghívólevelében a dublini informális EU-csúcsról. Fordult a kocka, amikor egy héttel később Magyar Péter kormányfő Berlinben tárgyalt és nem reagált kedvezően Friedrich Merz kancellár követelésére újabb pénzek Ukrajnába küldéséről, amit Robert Fico kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezett. Az EU-csúcs tüze mégsem a renitensekre zúdul, derült ki mára. Az okot távoli fővárosokban találjuk: Washingtonban, Moszkvában és Pekingben. Dublinban teljesen más témára fordult a figyelem, ami fontosabb, mint a lyukas ukrán költségvetés később is megoldható rendbehozása.
Mi történt mindössze két hét alatt, ami a Magyar Péter és Robert Fico számára ezúttal szerencsés fordulatot okozta?
- Kezdődött azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök csúfosan elvesztette az időközi választás, és ezt követően egyáltalán nem váratlan módon a figyelme azonnal a világpolitika irányába fordult.
- Nyomására Abu-Dzabiban kedden és szerdán béketárgyalásokra került sor az oroszok, ukránok és amerikaiak részvételével, ahol – szintén nem meglepő módon – egy újabb fogolycserén kívül nem született eredmény.
- Az események azonban felgyorsultak, és amerikai elnök két különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner csütörtöki moszkvai látogatása során egyre bizonyosabbá vált, hogy a jövő szerda-csütörtöki sencseni APEC-csúcson találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök – és ha már Kínában vannak, csatlakozhat hozzájuk Hszi Csin-ping kínai elnök.
De hol van ebben az eseményláncban az EU?
Magyar Péter és Robert Fico ezen a színpadon nem fellépő
Pont erről van szó, és ez térítette el az EU-csúcs fókuszát egy olyan terepre, ahol Magyar Péter vagy Robert Fico nem szerepel a játékosok között. (Orbán Viktor azonban vélhetően szerepelt volna valamiképp, de ő már nincs ott.)
Azonnal megértjük, miről van szó, ha rápillantunk a Euronews csütörtöki vezető anyagának akár csak a címére: Az Egyesült Államok európai részvételt sürget az ukrán–orosz tárgyalásokon, Moszkva azonban nem hajlandó megerősíteni ezt.
A háttér: ezt megelőzően az európaiak hörrentek fel a béketárgyalások hírére. Az EU-ban ezekben a hónapokban folyik a pénz és a hatalmi pozíciók újraosztása, ennek a küzdelemnek még Ukrajna eposzi fontosságra emelt ügye is csak része: a tét, ki kap jogot rá, hogy meghatározza az európai biztonsági alapvetéseket a következő években, vagy talán évtizedekben.
A béketárgyalásokon való részvétel körüli éles vita eltereli a figyelmet az EU-ban jelenleg zajló, vélhetően még fontosabb küzdelemről: hogyan finanszírozzák Ukrajnát a háború folytatódása közepette
– fogalmaz a Deutsche Welle.
Orbán Viktor idejében az ellenzők fotóival lettek volna tele az európai címlapok egy EU-csúcs alatt
Fontosabb-e az utóbbi téma, ez megítélés kérdése, mindenesetre tudjuk: a német követelés, a kiegészítő kijevi pénzutalás ellenében nyilvánosan eddig Magyar Péter, és még intenzívebben Robert Fico exponálta magát, miközben ismert, hogy Csehország és Bulgária is ellenzi.
Ez még mindig a kisebbség, és jól emlékezhetünk, mekkora tüzet zúdított az egyre agresszívebb többség a múltban az EU-csúcsok "renitenseire", kiemelten Orbán Viktor korábbi magyar kormányfőre, aki a vétókat magyar ügyek melletti kártyaként használta.
Még nem tesztelt, miképp viselne egy ilyen helyzetet személyes összeütközésekben a magyar kormányfő, ha van is már rá tapasztalat, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak blokkolását jobb magyar pozíciók kiharcolása érdekében ő is feladta a múltban.
Egy EU-csúcson talán több kíméletre számolhat, mint az Orbán oldalán gyakran felbukkanó, ezért Brüsszelben majdnem hozzá hasonlóan ki nem állt Fico. Hiszen Orbán Viktort ütötte ki. A Euronews másik címlapcikke meg is pengeti a mézesmadzagot. Arról írnak: Az Európai Bizottság várhatóan még ebben a hónapban jóváhagyja a Magyarországnak a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) elkülönített 10 milliárd eurós keret szinte teljes egészét – erősítették meg az Euronewsnak a Bizottság tisztviselői.
Magyar Péter nem ússza meg, csak két héttel tolódott el a vizsga
Ez, ugye, egy unos-untalan ismételgetett információ – nem véletlen, hogy a hír most jelenik meg. "Még ebben a hónapban", ez a november 26-27-ei EU-csúcsra utal, amely a tervek szerint immár tényleg arról szól majd: hogyan biztosítják az évek óta a csőd szélén operáló Ukrajna 2027-es finanszírozását. A tűz, ami most elmaradt, akkor zúdulhat Magyar Péterre, és a többiekre – hacsak addig visszavonulót nem fújnak.
Addigra az is kiderülhet, kié lesz Európa békéjének ügyében a döntő külpolitikai pozíció Európában.
Ami magát Ukrajnát illeti: emlékezhetünk a 90 milliárd euró nekik juttatása körüli egy évvel ezelőtti perpatvarra, amelynek legtöbbet emlegetett főszereplője az az Orbán Viktor volt, aki mentességet harcolt ki Magyarország, a csehek és a szlovákok számára. Magyar Péter is kimaradna – heteken belül megláthatjuk, van-e ehhez annyi ereje, mint elődjének.
Ukrajna 2027-re becsült, további 70 milliárd eurós finanszírozási hiányából az EU mintegy 45 milliárdot vállalna, a fennmaradó körülbelül 25 milliárdot más nemzetközi partnerek biztosítanák. Ez az összeg a már korábban jóváhagyott, 2026–2027-re szóló 90 milliárd eurós uniós hitelen felül értendő.
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