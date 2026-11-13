EU-csúcs: ekkora szerencséje nem lehet Magyar Péternek és Robert Ficónak, valaki elfordította róluk a tüzet – de nem tart örökké

„Megbeszéléseink középpontjában a mesterséges intelligencia áll majd” – állt António Costa, az Európai Tanács elnöke november 3-i hivatalos meghívólevelében a dublini informális EU-csúcsról. Fordult a kocka, amikor egy héttel később Magyar Péter kormányfő Berlinben tárgyalt és nem reagált kedvezően Friedrich Merz kancellár követelésére újabb pénzek Ukrajnába küldéséről, amit Robert Fico kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezett. Az EU-csúcs tüze mégsem a renitensekre zúdul, derült ki mára. Az okot távoli fővárosokban találjuk: Washingtonban, Moszkvában és Pekingben. Dublinban teljesen más témára fordult a figyelem, ami fontosabb, mint a lyukas ukrán költségvetés később is megoldható rendbehozása.

Magyar Péter és Robert Fico: nem ők válnak pofozógéppé Dublinban, a magyarázatot erre Washingtonban találjuk, a következő fontos helyszín egy másik kontinens, és ők nem lesznek ott Fotó: AFP

Mi történt mindössze két hét alatt, ami a Magyar Péter és Robert Fico számára ezúttal szerencsés fordulatot okozta?

Kezdődött azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök csúfosan elvesztette az időközi választás, és ezt követően egyáltalán nem váratlan módon a figyelme azonnal a világpolitika irányába fordult. Nyomására Abu-Dzabiban kedden és szerdán béketárgyalásokra került sor az oroszok, ukránok és amerikaiak részvételével, ahol – szintén nem meglepő módon – egy újabb fogolycserén kívül nem született eredmény. Az események azonban felgyorsultak, és amerikai elnök két különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner csütörtöki moszkvai látogatása során egyre bizonyosabbá vált, hogy a jövő szerda-csütörtöki sencseni APEC-csúcson találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök – és ha már Kínában vannak, csatlakozhat hozzájuk Hszi Csin-ping kínai elnök.

De hol van ebben az eseményláncban az EU?

Magyar Péter és Robert Fico ezen a színpadon nem fellépő

Pont erről van szó, és ez térítette el az EU-csúcs fókuszát egy olyan terepre, ahol Magyar Péter vagy Robert Fico nem szerepel a játékosok között. (Orbán Viktor azonban vélhetően szerepelt volna valamiképp, de ő már nincs ott.)

Azonnal megértjük, miről van szó, ha rápillantunk a Euronews csütörtöki vezető anyagának akár csak a címére: Az Egyesült Államok európai részvételt sürget az ukrán–orosz tárgyalásokon, Moszkva azonban nem hajlandó megerősíteni ezt.