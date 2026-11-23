Óriási pénzekről tárgyal Pozsonyban Magyar Péter: Brüsszel kezében van az adu, miközben már vétóval fenyegetnek
Az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről tárgyal hétfőn Pozsonyban Magyar Péter és a visegrádi négyek többi miniszterelnöke - ezúttal az osztrák kancellár is csatlakozik hozzájuk. A találkozó különösen érzékeny időpontban történik: az EU-ban egyre élesebb vita bontakozik ki arról, hogy mennyi pénzt kell Ukrajnának biztosítani, és ki viselje ennek terheit. A kérdés már a következő hétéves uniós büdzsé elfogadását is veszélyeztetheti.
A pozsonyi várban Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar miniszterelnök ül tárgyalóasztalhoz. A kibővített V4+ formátumban Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz az egyeztetésen. A hivatalos napirend középpontjában a gazdasági együttműködés és az új uniós költségvetés áll. A tárgyalás jelentőségét növeli, hogy november 26–27-én rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol ugyancsak a következő hétéves pénzügyi keretről egyeztetnek az állam- és kormányfők. A visegrádi országoknak közös érdekük lenne, hogy az új költségvetésben megmaradjanak a felzárkóztatási támogatások, amelyekből infrastruktúrát, gazdaságfejlesztési beruházásokat és számos regionális programot finanszíroznak. A vita azonban meglehetősen erős az ukránoknak folyósítandó hitelek-támogatások kérdésében, ami ellehetetlenítheti a V4-ek közös álláspontjának kialakítását.
Merz ultimátumot adott: Ukrajna nélkül nincs megállapodás
A költségvetési vitát Friedrich Merz német kancellár november eleji fellépése élezte ki. A német kormányfő António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében egyértelművé tette, hogy Németország az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi segítségről szóló megállapodást a következő uniós költségvetés elfogadásának előfeltételeként kezeli. Merz azt szeretné elérni, hogy valamennyi tagállam vállaljon részt Ukrajna jövő évi finanszírozásában. A tét hatalmas:
- Ukrajna 2027-es finanszírozási hiányát mintegy 70 milliárd euróra becsülik.
- Ebből az Európai Unió várhatóan 45 milliárd eurót biztosítana.
A német kancellár lényegében azt üzente a többi tagállamnak, hogy amíg nem születik megállapodás Ukrajna további finanszírozásáról, addig Berlin nem kíván továbblépni a nagyobb pénzügyi jelentőségű uniós döntésekben. Ez azért különösen komoly nyomásgyakorlási eszköz, mert a következő többéves pénzügyi keret elfogadásához egyhangú döntés szükséges.
Németország az EU legnagyobb nettó befizetőjeként meghatározó szereplője a költségvetési alkudozásnak.
Fico zsarolást emleget, és vétóval fenyeget
Merz fellépése azonnal ellenállást váltott ki a régióban. Robert Fico szlovák miniszterelnök november 10-én, Andrej Babiš cseh kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján kifejezetten élesen bírálta a német kancellárt. A szlovák kormányfő a következő uniós költségvetés és az ukrán támogatások összekapcsolását egyenesen zsarolásnak nevezte. Fico kijelentette: Szlovákia szuverén ország, amelynek ugyanúgy joga van vétózni, mint Németországnak.
Babiš szintén bírálta a német kezdeményezést. A cseh miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő uniós büdzsé tervezetében már eleve jelentős, mintegy 100 milliárd eurós keret szerepel Ukrajna támogatására.
Merz bizonyos értelemben öngyilkos taktikát folytat, ugyanis
a költségvetés megvétózása nemcsak az egyes tagállamoknak járó támogatásokat, hanem az abban szereplő ukrán forrásokat is veszélyeztetné.
Ez klasszikus "chicken game" játék, arról szól, hogy ki rántja félre először a kormányt két egymással szembe száguldó autóban.
Újabb 45 milliárd eurót kér Brüsszel Ukrajnának
A konfliktus középpontjában egy újabb, 45 milliárd eurós ukrán hitel áll. Az Európai Bizottság november 18-i javaslata szerint a támogatás 2027-ben segítené Ukrajna állami működésének és védelmi képességeinek finanszírozását. A tervezett összegből
- 25 milliárd eurót katonai célokra,
- 20 milliárdot pedig a költségvetés támogatásra fordítanának.
Az új kölcsönt az EU a tőkepiacokról felvett hitelből finanszírozná, amely mögött uniós költségvetési garancia állna. A konstrukció szerint Ukrajnának a tőketartozást akkor kellene visszafizetnie, amikor Oroszországtól háborús jóvátételt kap - márpedig ennek nagyon-nagyon alacsony a valószínűsége, von der Leyen maga se hiszi el, hogy megvalósul.
Ez a 45 milliárd euró a már korábban elfogadott, 90 milliárd eurós ukrán hitelen felül érkezne.
Utóbbiról még 2025 decemberében állapodtak meg az uniós vezetők. Magyarország, Szlovákia és Csehország akkor mentességet kapott a pénzügyi kötelezettségvállalás alól, miközben lehetővé tette, hogy a többi 24 tagállam megvalósítsa a konstrukciót. A mostani vitában Merz éppen azt szeretné elérni, hogy ezúttal ne maradjanak ki országok az újabb finanszírozásból.
Magyar Péter ugyanakkor egyelőre nem vállalt kötelezettséget az új 45 milliárd eurós hitelben való magyar részvételre. A magyar miniszterelnök november 10-én Berlinben, Merz társaságában arról beszélt, hogy nem tartja szerencsésnek az ukrán támogatás és az uniós költségvetés összekapcsolását. Magyar az ország magas költségvetési hiányával indokolta, hogy Magyarország jelenleg nem tud újabb közös európai hitelfelvétel mellett elköteleződni.
Magyar Péter számára különösen nagy a tét
Magyarország helyzetét tovább bonyolítja, hogy a kormány közel áll a korábban befagyasztott uniós pénzek jelentős részének megszerzéséhez. A Magyar Péter vezette kabinet egyik legfontosabb gazdaságpolitikai vállalása az volt, hogy teljesíti az Európai Bizottság jogállamisági és korrupcióellenes feltételeit, és hozzáférhetővé teszi a korábban visszatartott támogatásokat.
- A kormány és Brüsszel májusban egy 16,4 milliárd eurós forráscsomag felszabadításának menetrendjéről állapodott meg.
- Ebből mintegy 10 milliárd euró az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódik, amelynek kifizetési határideje az év végén lejár.
November 20-án pedig fontos fejlemény történt:
az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint Magyarország a 127 előírt mérföldkőből és célból 126-ot teljesített.
A bizottsági értékelés egyetlen fennmaradó problémát azonosított; ez egy adózási szabályokkal kapcsolatos független felülvizsgálathoz kötődik. Végleges döntés azonban még nem született meg az uniós pénzek folyósításáról. Az időzítés márpedig különösen fontos: a helyreállítási források kifizetését november végéig engedélyezni kell ahhoz, hogy az összegek az év végéig megérkezhessenek.
Magyar Péter így két tűz közé került: meg kellene őriznie Magyarország mozgásterét az új ukrán hitel ügyében, miközben biztosítania kell a hazai gazdaság számára fontos uniós támogatások kifizetését.
Ez Brüsszel számára jelentős nyomásgyakorlási lehetőséget teremt. Hivatalosan persze az EU nem kötheti a befagyasztott uniós pénzek kifizetését ahhoz, hogy Magyarország támogassa az újabb ukrán hitelt, hiszen az Európai Bizottság szerint a pénzek felszabadításához szükséges jogállamisági feltételek túlnyomó része már teljesült. Ráadásul jogilag két külön eljárásról van szó. Ettől függetlenül azonban a politikai nyomásgyakorlás az uniós támogatások kérdésének felhasználásával finoman szólva sem idegen a brüsszeli vezetéstől.
Ausztria más szemmel nézi az uniós pénzeket
A pozsonyi találkozó egyik pikantériája, hogy a négy visegrádi miniszterelnök mellett Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz az egyeztetésen.
Ausztria nettó befizetője az Európai Uniónak, így költségvetési érdekei jelentősen eltérnek a jelentős kohéziós támogatásokra támaszkodó közép-európai országokétól.
A nettó befizető államok jellemzően a kiadások szigorúbb ellenőrzését, a költségvetés hatékonyságát és az új stratégiai prioritások finanszírozását hangsúlyozzák. A visegrádi országok számára viszont a felzárkóztatási és agrártámogatások megőrzése különösen fontos. Ez az érdekellentét már az ukrán hitel körüli vita nélkül is nehézzé tenné a következő hétéves büdzsé elfogadását.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Európai Uniónak egyszerre kellene finanszíroznia
- a versenyképesség javítását,
- a védelmi beruházásokat,
- Ukrajna támogatását és
- a hagyományos felzárkóztatási programokat.
Napokon belül újabb összecsapás jöhet Brüsszelben
A pozsonyi egyeztetés közvetlen előzménye a november 26–27-re tervezett rendkívüli uniós csúcstalálkozónak. A tagállamok vezetőinek ott már az egész közösséget érintő költségvetési kompromisszumokról kell tárgyalniuk.
- Az egyik oldalon Németország és az Ukrajna további finanszírozását szorgalmazó tagállamok állnak, amelyek szerint az ország támogatása közös európai biztonsági érdek.
- A másik oldalon azok a kormányok, amelyek nem kívánnak újabb pénzügyi kötelezettséget vállalni, vagy ellenzik a különböző uniós költségvetési döntések összekapcsolását.
A visegrádi országok között is jelentős különbségek vannak:
- Donald Tusk lengyel miniszterelnök Ukrajna támogatásának egyik határozott szorgalmazója,
- Fico és Babiš viszont jóval elutasítóbb az új közös hitelfelvétellel szemben.