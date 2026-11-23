Az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről tárgyal hétfőn Pozsonyban Magyar Péter és a visegrádi négyek többi miniszterelnöke - ezúttal az osztrák kancellár is csatlakozik hozzájuk. A találkozó különösen érzékeny időpontban történik: az EU-ban egyre élesebb vita bontakozik ki arról, hogy mennyi pénzt kell Ukrajnának biztosítani, és ki viselje ennek terheit. A kérdés már a következő hétéves uniós büdzsé elfogadását is veszélyeztetheti.

Magyar Péter és Friedrich Merz - itt az idő, hogy a Visegrádi országok válaszoljanak a német kancellár ultimátumára / Fotó: AFP

A pozsonyi várban Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar miniszterelnök ül tárgyalóasztalhoz. A kibővített V4+ formátumban Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz az egyeztetésen. A hivatalos napirend középpontjában a gazdasági együttműködés és az új uniós költségvetés áll. A tárgyalás jelentőségét növeli, hogy november 26–27-én rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, ahol ugyancsak a következő hétéves pénzügyi keretről egyeztetnek az állam- és kormányfők. A visegrádi országoknak közös érdekük lenne, hogy az új költségvetésben megmaradjanak a felzárkóztatási támogatások, amelyekből infrastruktúrát, gazdaságfejlesztési beruházásokat és számos regionális programot finanszíroznak. A vita azonban meglehetősen erős az ukránoknak folyósítandó hitelek-támogatások kérdésében, ami ellehetetlenítheti a V4-ek közös álláspontjának kialakítását.

Merz ultimátumot adott: Ukrajna nélkül nincs megállapodás

A költségvetési vitát Friedrich Merz német kancellár november eleji fellépése élezte ki. A német kormányfő António Costának, az Európai Tanács elnökének címzett levelében egyértelművé tette, hogy Németország az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi segítségről szóló megállapodást a következő uniós költségvetés elfogadásának előfeltételeként kezeli. Merz azt szeretné elérni, hogy valamennyi tagállam vállaljon részt Ukrajna jövő évi finanszírozásában. A tét hatalmas:

Ukrajna 2027-es finanszírozási hiányát mintegy 70 milliárd euróra becsülik.

Ebből az Európai Unió várhatóan 45 milliárd eurót biztosítana.

A német kancellár lényegében azt üzente a többi tagállamnak, hogy amíg nem születik megállapodás Ukrajna további finanszírozásáról, addig Berlin nem kíván továbblépni a nagyobb pénzügyi jelentőségű uniós döntésekben. Ez azért különösen komoly nyomásgyakorlási eszköz, mert a következő többéves pénzügyi keret elfogadásához egyhangú döntés szükséges.

Németország az EU legnagyobb nettó befizetőjeként meghatározó szereplője a költségvetési alkudozásnak.

Fico zsarolást emleget, és vétóval fenyeget

Merz fellépése azonnal ellenállást váltott ki a régióban. Robert Fico szlovák miniszterelnök november 10-én, Andrej Babiš cseh kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján kifejezetten élesen bírálta a német kancellárt. A szlovák kormányfő a következő uniós költségvetés és az ukrán támogatások összekapcsolását egyenesen zsarolásnak nevezte. Fico kijelentette: Szlovákia szuverén ország, amelynek ugyanúgy joga van vétózni, mint Németországnak.