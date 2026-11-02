Kiadta a vezényszót Európa pénzügyi óriása: irány Magyarország, kellenek az állampapírjai – a Tisza-kormány és az euró bevezetése hozta meg a kedvét
A brazil államkötvények árfolyamának zuhanását követően a Union Investment folytatja az értékpapírok vásárlását. Christian Kopf, a társaság kötvényalap-kezelési üzletágának vezetője lehetőséget lát a magyar piacban is. Míg Brazíliában a kötvényárfolyamok közelmúltbeli zuhanása kínált kedvező lehetőséget a frankfurti alapkezelő társaságnak, addig Magyarország esetében az eurózónához történő közeledés számít. A pénzügyi szakember erről egy tőkepiaci vacsora alkalmával beszélt.
A Union Invesetment brazil üzlete
A brazil államkötvények piacán az elnökválasztás második fordulóját követően jelentős eladási hullám söpört végig. A hét elején a tízéves lejáratú állampapírok hozama átmenetileg a 15 százalékot is meghaladta.
Véleményünk szerint a brazil államkötvények közelmúltbeli eladási hulláma túlzott mértékű volt. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy javítsuk pozíciónkat
− nyilatkozta Christian Kopf az Institutional Money című szaklapnak.
A szakértő a brazil államkötvénypiac jövőjét illetően is derűlátó. Véleménye szerint a helyi devizában denominált brazil államkötvények jelenleg rendkívül vonzó hozamokat kínálnak és arra számít, hogy a magas hozamszint már nem marad fenn sokáig.
A brazil választásokat Luiz Inácio Lula da Silva nyerte Flávio Bolsonaróval szemben. Előbbi jelölt több mint 64,2 millió, utóbbi pedig közel 59,8 millió szavazatot kapott. Ennek eredményeképpen ismét baloldali kormánya lesz a dél-amerikai országnak.
A magyar lehetőség
Christian Kopf a magyar államkötvényekben is jelentős potenciált lát. Véleménye szerint a tavaszi politikai fordulatot követően Magyar Péter kormánya javíthatja hazánk kapcsolatait az Európai Unióval. A folyamatban kulcsszerepet játszhatnak a jelenleg visszatartott uniós források.
A magyarországi kormányváltással a korábban visszatartott uniós források ismét megérkezhetnek az országba. Ez erősítené a forintot, és további mozgásteret teremtene a kamatcsökkentésekhez
− fogalmazott a szakértő.
A további kamatcsökkentések lehetősége az árfolyam szempontjából is vonzóvá teszi a magyar államkötvényeket. A piaci hozamok csökkenése ugyanis a már forgalomban lévő, fix kamatozású kötvények árfolyamának emelkedését eredményezi. Ennek következtében tovább szűkülhet a magyar és a német államkötvények közötti hozamkülönbség.
A kötvények esetleges árfolyam-emelkedése mellett a Union Investment a magyar fizetőeszköz erősödésére is számít. Christian Kopf elmondta, hogy forintban denominált magyar államkötvények esetében a lehetséges devizaárfolyam-nyereség és a csökkenő kamatokból eredő kötvényárfolyam-nyereség vonzó kombináció. Hozzátette azt is, hogy a kormány európai uniós politikája kedvező kilátásokat teremthet, illetve rámutatott, hogy az euró esetleges 2031-es bevezetése érdekes felzárkózási perspektívát jelent Magyarország számára.
A német befektetőknek is ajánlják a magyar állampapírokat
A német Welt hírportál, a Union Investmenthez hasonlóan arra hívta fel a figyelmet, hogy a piac még nem árazta be teljes mértékben annak lehetőségé, hogy Magyarország valóban tartós költségvetési reformpályára áll, és a következő években reális közelségbe kerülhet az euró bevezetése. Amennyiben ez bekövetkezik a magyar állampapírok jelentős mértékben felértékelődhetnek.
A Tisza-kormány radikális konszolidációt hirdetett és célként tűzte ki a jelenleg mintegy 7,5 százalékos költségvetési hiány mérséklését, valamint az euró bevezetéséhez tartozó feltételek teljesítését. A piacok a fiskális fegyelemre általában pozitívan reagálnak, mivel így csökkenthetők az állam finanszírozásával kapcsolatos kockázatok, ez pedig alacsonyabb kötvényhozamokban testesülhet meg. A folyamat első jelei már láthatók a német lap szerint.
A választások óta ugyanis a tízéves magyar állampapírok hozama körülbelül 6,5 százalékról 5,5 százalékra esett.
Ez önmagában is jelentős mozgás, különösen azért, mert ugyanezen időszakban több európai országban emelkedtek a hosszú lejáratú állampapírok hozamai.
A magyar és a német tízéves állampapírok közötti hozamkülönbség ugyan jelentősen szűkült, de még mindig meghaladja a két százalékpontot, ráadásul a hazai papírok kockázati felára továbbra is magasabb, mint az euróövezeti tagok által kibocsátottaké.
A befektetők előtt két fő lehetőség áll. Az egyik a forintban denominált magyar államkötvény, ami alatt az elsődlegesen az intézményi piacra szánt, de magánszemélyek által is megvásárolható Magyar Államkötvényt (MÁK) értik. Ezek jelenleg körülbelül 5,5 százalékos hozamot kínálnak tízéves futamidőn, ami több mint két százalékponttal haladja meg a német állampapírok hozamát. A magasabb kamat azonban árfolyamkockázattal jár: ha a forint jelentősen gyengülne, az elviheti a kamattöbbletből származó nyereséget. A másik lehetőség az euróban kibocsátott magyar államkötvény. Ezek valamivel alacsonyabb, mintegy 4,85 százalékos hozamot biztosítanak, ugyanakkor megszüntetik a devizakockázatot.
A német lap ugyanakkor hangsúlyozza a kockázatokat is. A befektetési stratégia sikere ugyanis a Tisza-kormány sok esetben népszerűtlen reformjaitól, valamint az euró bevezetésétől függ.
- Ha a fiskális fegyelem meggyengülne,
- a hiánycsökkentési célok csúsznának
- vagy a piacok elveszítenék bizalmukat,
a mostani optimizmus gyorsan eltűnhetne, a hozamok újra emelkedhetnének, ami pedig veszteséget okozna a kötvénytulajdonosoknak.
A Union Investment Németország egyik legnagyobb vagyonkezelő és befektetésialap-kezelő társasága, amelyet 1956-ban alapítottak, székhelye pedig Frankfurt am Mainban található. A vállalat a német DZ Bank pénzügyi csoportjához tartozik, amely a német szövetkezeti bankhálózat egyik központi szereplője. Magánszemélyek és intézményi befektetők, köztük bankok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok és vállalatok vagyonát kezeli. Tevékenysége többek között részvény-, kötvény-, ingatlan- és egyéb befektetési alapokra terjed ki. A társaság által kezelt vagyon 2026. júniusának végén elérte az 569,3 milliárd eurót, ami történelmi csúcsot jelentett. A Union Investment több mint hatmillió lakossági ügyféllel rendelkezik, és mintegy 4400 munkavállalót foglalkoztat. A társaság a német intézményi vagyonkezelési piac egyik legjelentősebb szereplője.