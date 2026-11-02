Kiadta a vezényszót Európa pénzügyi óriása: irány Magyarország, kellenek az állampapírjai – a Tisza-kormány és az euró bevezetése hozta meg a kedvét

A brazil államkötvények árfolyamának zuhanását követően a Union Investment folytatja az értékpapírok vásárlását. Christian Kopf, a társaság kötvényalap-kezelési üzletágának vezetője lehetőséget lát a magyar piacban is. Míg Brazíliában a kötvényárfolyamok közelmúltbeli zuhanása kínált kedvező lehetőséget a frankfurti alapkezelő társaságnak, addig Magyarország esetében az eurózónához történő közeledés számít. A pénzügyi szakember erről egy tőkepiaci vacsora alkalmával beszélt.

Brazília mellett Magyarországban is potenciál rejlik a Union Investment szerint / Fotó: Union Investment

A Union Invesetment brazil üzlete

A brazil államkötvények piacán az elnökválasztás második fordulóját követően jelentős eladási hullám söpört végig. A hét elején a tízéves lejáratú állampapírok hozama átmenetileg a 15 százalékot is meghaladta.

Véleményünk szerint a brazil államkötvények közelmúltbeli eladási hulláma túlzott mértékű volt. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy javítsuk pozíciónkat

− nyilatkozta Christian Kopf az Institutional Money című szaklapnak.

A szakértő a brazil államkötvénypiac jövőjét illetően is derűlátó. Véleménye szerint a helyi devizában denominált brazil államkötvények jelenleg rendkívül vonzó hozamokat kínálnak és arra számít, hogy a magas hozamszint már nem marad fenn sokáig.

A brazil választásokat Luiz Inácio Lula da Silva nyerte Flávio Bolsonaróval szemben. Előbbi jelölt több mint 64,2 millió, utóbbi pedig közel 59,8 millió szavazatot kapott. Ennek eredményeképpen ismét baloldali kormánya lesz a dél-amerikai országnak.

A magyar lehetőség

Christian Kopf a magyar államkötvényekben is jelentős potenciált lát. Véleménye szerint a tavaszi politikai fordulatot követően Magyar Péter kormánya javíthatja hazánk kapcsolatait az Európai Unióval. A folyamatban kulcsszerepet játszhatnak a jelenleg visszatartott uniós források.

A magyarországi kormányváltással a korábban visszatartott uniós források ismét megérkezhetnek az országba. Ez erősítené a forintot, és további mozgásteret teremtene a kamatcsökkentésekhez

− fogalmazott a szakértő.

A további kamatcsökkentések lehetősége az árfolyam szempontjából is vonzóvá teszi a magyar államkötvényeket. A piaci hozamok csökkenése ugyanis a már forgalomban lévő, fix kamatozású kötvények árfolyamának emelkedését eredményezi. Ennek következtében tovább szűkülhet a magyar és a német államkötvények közötti hozamkülönbség.