Aggasztót mondott a nagybank, és ezúttal nem a Nyugatról – a forint külön kategóriába került
Másképp ítéli meg a feltörekvő gazdaságok és devizáik kilátásait az amerikai félidős választás után a JPMorgan Chase & Co., és ez a forintot is érintené, még akkor is, ha a nagybank nem emelné ki külön a magyar fizetőeszközt.
Az Európai Unió egészét érintő gazdasági aggodalmak már ismertek, a feltörekvő piacokról azonban mostanában inkább jókat hallottunk, így újdonság, amit az amerikai nagybank friss jegyzete felvet.
A JPMorgan Chase & Co. óvatosabbá vált a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban – idézi a közgazdászokat a Bloomberg. Magyarországot és az Európa Unió keleti tagállamait bizonyos vonatkozásokban ki szokta emelni a közgondolkodás, a fejlett országokhoz csapva őket. A pénzügyi befektetők szemében azonban továbbra is feltörekvők (ami a "fejlődő" kedvesebb megfogalmazása", ezért ha ebben az országcsoportban nagy piaci mozgás indul, az a zlotyt, a forintot és a többieket is gyakran magával rántja.
De mi változott meg a számukra, amikor nem is náluk volt választás, hanem Amerikában?
A JPMorgan nem is nagy bajt, hanem elboruló klímát jelez, amikor elemzői a korábbi felülsúlyozásról piaci súlyozásra módosította a feltörekvő devizák besorolását. Azaz, eddig ők voltak a jobbak, de már nem. Az eladásukhoz már ez is elég annak, akik a befolyásos bank tanácsait követik. A közgazdászok
a globális konjunkturális kilátásokkal kapcsolatos növekvő bizonytalanságra
hivatkoznak. Az okok:
- A világszerte zajló monetáris szigorítás rontja a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat, miközben az amerikai félidős választások kérdéseket vetettek fel a mesterséges intelligenciához kapcsolódó gazdasági és tőzsdei ciklus kilátásaival kapcsolatban – idézi a hírügynökség a bank stratégáinak írását.
- A szakemberek ugyanakkor úgy látják, hogy ezeknek a fejleményeknek „csekély közvetlen tovagyűrűző hatásuk” lehet a feltörekvő piaci devizákra, ezért továbbra is kedvezően ítélik meg
- Magyarország,
- Törökország,
- Kolumbia,
- Paraguay
- és Kína fizetőeszközét.
„Bár a globális konjunkturális környezet romlása általában kedvezőtlen a feltörekvő piaci devizák számára, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyengélkedése mérsékelheti az Egyesült Államok gazdasági és pénzpiaci kivételességét, és nyomást gyakorolhat a dollárra” – fogalmaztak.
Magyarország sem ússza meg, amit senki más, de van egy pajzsunk
Nem a JPMorgan írta, hanem ismert háttér, hogy a forintot az idén az új kormánynak az az ígérete erősítette az idén, még a többi régiós devizával szemben is, hogy Magyarország éveken belül. bevezetheti az eurót. Amíg a piacok elhiszik, hogy tényleg ebbe az irányba halad a kormány, az pajzsot tart a forint elé.
A többi feltörekvőt is újtó nemzetközi viharok hatását azonban a forint és a magyar állampapírok és részvények sem úszhatják meg. Ezt idén már többször is megtapasztalhattuk, ezúttal is. Az amerikai választási eredmények csütörtöki érkezte előtt a forint 322-nél is erősebb volt a dollár ellenében, a hetet azonban már 326-nál is gyengébben zárta, és valamelyest gyengült az euróval szemben is.
Ebből már látható, hogy nem mindenkor, mindenki választja le a feltörekvő devizák trendjéről. Enek megfelelően nehezen megjósolható, hogy a JPMorgan ajánlása a forint árfolyama számára mit jelenthet hétfőn. Különösen, mert a piacok pénteki zárása után az S&P negatívra rontotta Lengyelország hitelminősítésénéek kilátását. Vagyis nem egyszerűen egy feltörekvő gazdaságban keletkeztett baj, hanem a régiónk vezető gazdaságában.
Ami a dollárt magát illeti a félidős választás után, köszöni szépen, jól van, és ez már önmagában rossz üzenet a feltörekvő piaci devizák számára.
Ahol a dollár a király, a forint nem kerül trónra
A dollár úgy került ki a politikai felfordulásból, hogy egyes devizapiaci stratégák szerint továbbra is nagyrészt változatlanul fennállnak azok a tényezők, amelyek a múlt hónapban 17 havi csúcsra hajtották az amerikai fizetőeszközt – írja egy másik cikkében a Bloomberg.
A Bloomberg Dollar Spot Index szerdán kezdetben csökkent, miközben a kereskedők azt mérlegelték, milyen következményekkel járhat a gazdaságpolitikai döntéshozatal megbénulása, miután a Demokrata Párt megszerezte az ellenőrzést az amerikai Kongresszus felett. Az index azonban utána két napig emelkedett. Először csütörtökön pattant vissza, amikor a globális részvénypiacok zuhanása közepette a befektetők biztonságos menedékként dollárt vásároltak, majd pénteken tovább erősödött, miután a vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatok jelentek meg.
A Bank of America Corp., a Standard Chartered és az árfolyamkockázatok fedezésével kapcsolatos tanácsadást nyújtó Chatham Financial szerint mindez lényegében arra vezethető vissza, hogy a világ első számú tartalékvalutája továbbra is legalább két meghatározó tényezőből meríthet támogatást:
- az amerikai gazdaság ellenálló képességéből
- és a Federal Reserve következő egy évben várható kamatemeléseiből. A pénteki foglalkoztatási jelentés mindkét támogató tényezőt megerősítette.
És bár egyre bizonytalanabbá válik az amerikai technológiai óriásvállalatok részvényei iránti külföldi kereslet, egyes kereskedők továbbra is úgy vélik, hogy a dollár kiemelkedik a többi vezető deviza közül.
Továbbra is úgy gondolom, hogy a dollár az úr
– mondta Thomas Kikis, a Standard Chartered amerikai és összamerikai piaci üzletágának vezetője.
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