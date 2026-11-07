Aggasztót mondott a nagybank, és ezúttal nem a Nyugatról – a forint külön kategóriába került

Másképp ítéli meg a feltörekvő gazdaságok és devizáik kilátásait az amerikai félidős választás után a JPMorgan Chase & Co., és ez a forintot is érintené, még akkor is, ha a nagybank nem emelné ki külön a magyar fizetőeszközt.

Magyarország is górcső alá kerültr, amikor a nagybank borúsabb ajánlást adott ki a feltörekvő piacokról Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió egészét érintő gazdasági aggodalmak már ismertek, a feltörekvő piacokról azonban mostanában inkább jókat hallottunk, így újdonság, amit az amerikai nagybank friss jegyzete felvet.

A JPMorgan Chase & Co. óvatosabbá vált a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban – idézi a közgazdászokat a Bloomberg. Magyarországot és az Európa Unió keleti tagállamait bizonyos vonatkozásokban ki szokta emelni a közgondolkodás, a fejlett országokhoz csapva őket. A pénzügyi befektetők szemében azonban továbbra is feltörekvők (ami a "fejlődő" kedvesebb megfogalmazása", ezért ha ebben az országcsoportban nagy piaci mozgás indul, az a zlotyt, a forintot és a többieket is gyakran magával rántja.

De mi változott meg a számukra, amikor nem is náluk volt választás, hanem Amerikában?

A JPMorgan nem is nagy bajt, hanem elboruló klímát jelez, amikor elemzői a korábbi felülsúlyozásról piaci súlyozásra módosította a feltörekvő devizák besorolását. Azaz, eddig ők voltak a jobbak, de már nem. Az eladásukhoz már ez is elég annak, akik a befolyásos bank tanácsait követik. A közgazdászok

a globális konjunkturális kilátásokkal kapcsolatos növekvő bizonytalanságra

hivatkoznak. Az okok:

A világszerte zajló monetáris szigorítás rontja a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat, miközben az amerikai félidős választások kérdéseket vetettek fel a mesterséges intelligenciához kapcsolódó gazdasági és tőzsdei ciklus kilátásaival kapcsolatban – idézi a hírügynökség a bank stratégáinak írását. A szakemberek ugyanakkor úgy látják, hogy ezeknek a fejleményeknek „csekély közvetlen tovagyűrűző hatásuk” lehet a feltörekvő piaci devizákra, ezért továbbra is kedvezően ítélik meg

Magyarország,

Törökország,

Kolumbia,

Paraguay

és Kína fizetőeszközét.

„Bár a globális konjunkturális környezet romlása általában kedvezőtlen a feltörekvő piaci devizák számára, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyengélkedése mérsékelheti az Egyesült Államok gazdasági és pénzpiaci kivételességét, és nyomást gyakorolhat a dollárra” – fogalmaztak.