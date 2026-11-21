A svájci Julien Thöni elnökletével zajló konferencia november 21-én, helyi idő szerint hajnali négy óra után ért véget. Az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény 128 részes állama hétfő óta tárgyalt Genfben. Az egyeztetést eredetileg péntek este zárták volna le, de a küldöttségek csak szombat hajnalra jutottak kompromisszumra. A következő két év célja a szabályok kidolgozása, a kötelező erejű nemzetközi szerződés elfogadásáról később születhet döntés.

Az ENSZ a Hagyományos Fegyverekről Szóló Egyezmény (CCW) keretében tárgyalt a halálos autonóm fegyverrendszerekről (LAWS), amelyeket gyakran „gyilkos robotoknak” is neveznek Fotó: AFP

Washington, Moszkva és Izrael ellenezte a kötelező szabályokat

A Reuters szerint az Egyesült Államok, Oroszország és Izrael ellenezte a jogilag kötelező szabályozást. Az orosz küldöttség pénteken többször is kifogásokat és módosításokat terjesztett elő. A genfi fórum konszenzussal hozza meg döntéseit, így a mintegy száz ország által támogatott kötelező szabályozáshoz az ellenzők hozzájárulására is szükség lett volna - közölte a Reuters.

A köznyelvben „gyilkos robotoknak” nevezett autonóm fegyverrendszerek emberi beavatkozás nélkül is képesek célpontot kiválasztani és megtámadni. A tárgyalások egyik központi kérdése, hogy mekkora emberi ellenőrzést kell megkövetelni a bevetésüknél, és hogyan állapítható meg a felelősség, ha egy ilyen támadás sérti a nemzetközi humanitárius jogot.

António Guterres ENSZ-főtitkár és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke már korábban egyértelmű korlátozásokat sürgetett. A kormányzati szakértők szeptemberben elfogadott jelentése a készülő szabályok lehetséges elemei közé sorolta, hogy az erő alkalmazásáért továbbra is emberek viseljék a felelősséget, és a fegyverek használata megfeleljen a nemzetközi jognak. A genfi döntés után ezekről a kérdésekről folytatódhat az egyeztetés 2028-ig.