A hét elején a meggyengült hatalmú Friedrich Merz kancellár Németországa és a távozófélben lévő Emmanuel Macron elnök Franciaországa megegyezett: a franciáknak el kellett fogadnia a belső égésű motorral szerelt járművekre vonatkozó további könnyítéseket, amelyeket Németország követel.

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Az autógyártóknak 2035-ig 90 százalékkal kell csökkenteniük a szén-dioxid-kibocsátást, de a fennmaradó 10 százalékot nem kell kompenzálniuk, ellentétben az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ezt az engedményt a felek az úgynevezett „megújuló” üzemanyagok, köztük a bioüzemanyagok növekvő felhasználásával indokolták.

A megállapodás megerősíti, hogy az európaiak feladják azt a célkitűzést, amely szerint 2035-től kizárólag elektromos hajtású új autókat lehetne forgalomba hozni.

Cserébe Németország elfogadja a nagyobb szigort abban a mechanizmusban, ami arra kötelezi az állami támogatásban részesülő vállalatokat, hogy Európában vagy bizonyos partnerországokban gyártott alkatrészeket használjanak fel. Az alkatrészek 70 százalékának és az akkumulátorok tartalma 10 százalékának meg kell felelnie az „európai preferencia” követelményeinek.

Mekkora az arány? A nagy német autógyártók globális értékesítésében továbbra is a belső égésű motoros (beleértve a hibrid) járművek dominálnak: a Volkswagen-csoportnál ez az arány 87,5 százalék (12,5 százalékos tisztán elektromos részesedés mellett), az Audinál 85–88 százalék (miközben a győri motorgyárban is 83 százalék a hagyományos motorok aránya), a Mercedesnél megközelítőleg 87 százalék ilyen technológia (13–16,8 százalékos villanyautó-részarány és egynegyedes tölthető flotta mellett), de még az átállásban legelőrébb járó BMW-csoportnál is a kiszállítások 80–81,6 százaléka tartalmaz belső égésű motort a 18,4–20 százalékos tisztán elektromos aránnyal szemben.

Az európai autóipar csak és kizárólag akkor fordul erre az útra, ha a megegyezést az EU szintjére emelik.

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„Nem azt akarjuk, hogy Németország egyszerűen Ázsiából származó alkatrészeket szereljen össze, hanem azt, hogy a nélkülözhetetlen alkatrészeket itt fejlesszék és gyártsák” – hangsúlyozta Lars Klingbeil német pénzügyminiszter a megállapodással kapcsolatban, de a Tagesschau cikke szerint a szövetségi közlekedési miniszter ennél is szigorúbb. Steffen Bilger a belső égésű motorokra vonatkozó tilalom enyhítéséért cserébe elkötelezettséget vár az autógyártóktól Németország, mint gyártási helyszín mellett. „Az elvárásom egyértelmű: Németországnak továbbra is a fejlesztés és a gyártás otthonának kell maradnia” – nyilatkozta a CDU politikusa a Neue Osnabrücker Zeitungnak.