Kitört a lázadás a Mercedesnél: fellázadtak a németek a gyártás Magyarországra telepítése ellen
A Mercedes-Benz Group munkavállalói képviselői egyértelművé tették, hogy nem fogadják el a németországi gyárbezárásokat. A vállalat vezetőségével a költségekről és a munkaidőről folytatott konfliktusuk a közelgő bértárgyalások előtt egyre élesebbé válik.
A tiltakozás azt követően erősödött fel, hogy az autógyártó úgy döntött, leállítja a további beruházásokat németországi üzemeiben, mivel a munkaerőköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások holtpontra jutottak. Michael Schiebe termelési igazgató arra figyelmeztetett, hogy a jövőbeli modellek gyártását külföldi üzemekhez rendelhetik, és amennyiben nem születik megállapodás, a vállalatnak akár gyárbezárásokat is mérlegelnie kell.
Kiakadt a szakszervezet a Mercedes vezetésére
"Határozottan elutasítjuk a gyárbezárásokat, és tudjuk, hogyan védjük meg magunkat" – jelentette ki pénteki közleményében Ergun Lümali, a Mercedes központi üzemi tanácsának elnöke és a felügyelőbizottság alelnöke. Lümali azt is bírálta, hogy
a vállalat vezetése a németországi innovációs beruházások helyett azzal fenyegetőzik, hogy a termelést a Mercedes magyarországi gyárába helyezi át.
A konfliktus akkor éleződik ki, amikor a Mercedesnek jelentős eredményromlással kell szembenéznie. A korábban rendkívül jövedelmező kínai üzletág teljesítményét a luxusautók iránti kereslet gyengülése és a helyi versenytársak megerősödése rontja, miközben az amerikai vámok és az árverseny is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatra.
Romló profitvárakozások
A Mercedes nemrég csökkentette profitvárakozásait, és immár arra számít, hogy személyautó-üzletágának korrigált árbevétel-arányos nyereséghányada idén mindössze 2–3 százalék lesz. Ez messze elmarad attól a kétszámjegyű nyereséghányadtól, amelyet a vezetőség Ola Källenius vezérigazgató luxusautókra építő stratégiájának részeként korábban célul tűzött ki.
A vita középpontjában a Németországban alkalmazott 35 órás munkahét áll.
A Mercedes azt szeretné elérni, hogy alkalmazottai hosszabb munkaidőben dolgozzanak, miközben havi alapbérük változatlan maradna. A vállalat azzal érvel, hogy németországi üzemeiben a munkaerőköltségek túlságosan magasak a kelet-európai és az amerikai gyárakhoz képest. Az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel hónapok óta folytatott tárgyalások egyelőre nem vezettek kompromisszumhoz.
„Elfogadhatatlan, hogy az igazgatóság le akarja állítani a további beruházásokat a németországi üzemekben, miközben hosszabb munkaidőt és a juttatások csökkentését követeli” – mondta Barbara Resch, az IG Metall baden-württembergi vezetője, aki egyben a Mercedes felügyelőbizottságának is tagja.
A munkavállalói képviselőknek jelentős beleszólásuk van az ilyen döntésekbe a német együttdöntési rendszernek köszönhetően. A Mercedes 20 tagú felügyelőbizottságában a helyek felét a munkavállalók képviselői töltik be. A testület felügyeli a vállalat vezetésének munkáját, és jóváhagyja a fontos vállalati döntéseket. A Mercedes és üzemi tanácsa tavaly abban is megállapodott, hogy meghosszabbítják a ZuSi 2035 néven ismert foglalkoztatásbiztonsági egyezményt.
A megállapodás a hatálya alá tartozó németországi munkavállalók esetében főszabály szerint 2034 végéig kizárja a kényszerű elbocsátásokat.
Az egyezmény egy szélesebb intézkedéscsomag része volt, amelynek célja a személyi jellegű költségek csökkentése és a működési rugalmasság növelése.
- A szakszervezet Németország fém- és elektrotechnikai iparában 5 százalékos béremelést követel.
- A vállalat vezetése azonban a gazdasági visszaesésre hivatkozva túlzottnak minősítette ezt az igényt.
A Mercedes emellett azt is kilátásba helyezte, hogy a költségcsökkentési program részeként felülvizsgálhatja a dolgozóknak járó bónuszokat és egyéb juttatásokat.