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Kitört a lázadás a Mercedesnél: fellázadtak a németek a gyártás Magyarországra telepítése ellen

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Fellázadtak a német szakszervezetek a gyárbezárások és a termelés áthelyezése miatt. A Mercedes dolgozóinak képviselői azt kifogásolják, hogy a vezetés a kecskeméti gyárba vinné a termelés egy részét.
Dózsa György
2026.11.13, 14:07
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A Mercedes-Benz Group munkavállalói képviselői egyértelművé tették, hogy nem fogadják el a németországi gyárbezárásokat. A vállalat vezetőségével a költségekről és a munkaidőről folytatott konfliktusuk a közelgő bértárgyalások előtt egyre élesebbé válik.

Mercedes
Kiakadt a szakszervezet a Mercedes vezetésére / Fotó: Krisztian Bocsi

A tiltakozás azt követően erősödött fel, hogy az autógyártó úgy döntött, leállítja a további beruházásokat németországi üzemeiben, mivel a munkaerőköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások holtpontra jutottak. Michael Schiebe termelési igazgató arra figyelmeztetett, hogy a jövőbeli modellek gyártását külföldi üzemekhez rendelhetik, és amennyiben nem születik megállapodás, a vállalatnak akár gyárbezárásokat is mérlegelnie kell.

Kiakadt a szakszervezet a Mercedes vezetésére 

"Határozottan elutasítjuk a gyárbezárásokat, és tudjuk, hogyan védjük meg magunkat" – jelentette ki pénteki közleményében Ergun Lümali, a Mercedes központi üzemi tanácsának elnöke és a felügyelőbizottság alelnöke. Lümali azt is bírálta, hogy 

a vállalat vezetése a németországi innovációs beruházások helyett azzal fenyegetőzik, hogy a termelést a Mercedes magyarországi gyárába helyezi át.

A konfliktus akkor éleződik ki, amikor a Mercedesnek jelentős eredményromlással kell szembenéznie. A korábban rendkívül jövedelmező kínai üzletág teljesítményét a luxusautók iránti kereslet gyengülése és a helyi versenytársak megerősödése rontja, miközben az amerikai vámok és az árverseny is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatra.

Romló profitvárakozások

A Mercedes nemrég csökkentette profitvárakozásait, és immár arra számít, hogy személyautó-üzletágának korrigált árbevétel-arányos nyereséghányada idén mindössze 2–3 százalék lesz. Ez messze elmarad attól a kétszámjegyű nyereséghányadtól, amelyet a vezetőség Ola Källenius vezérigazgató luxusautókra építő stratégiájának részeként korábban célul tűzött ki.

A vita középpontjában a Németországban alkalmazott 35 órás munkahét áll.

A Mercedes azt szeretné elérni, hogy alkalmazottai hosszabb munkaidőben dolgozzanak, miközben havi alapbérük változatlan maradna. A vállalat azzal érvel, hogy németországi üzemeiben a munkaerőköltségek túlságosan magasak a kelet-európai és az amerikai gyárakhoz képest. Az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel hónapok óta folytatott tárgyalások egyelőre nem vezettek kompromisszumhoz.

„Elfogadhatatlan, hogy az igazgatóság le akarja állítani a további beruházásokat a németországi üzemekben, miközben hosszabb munkaidőt és a juttatások csökkentését követeli” – mondta Barbara Resch, az IG Metall baden-württembergi vezetője, aki egyben a Mercedes felügyelőbizottságának is tagja.

A munkavállalói képviselőknek jelentős beleszólásuk van az ilyen döntésekbe a német együttdöntési rendszernek köszönhetően. A Mercedes 20 tagú felügyelőbizottságában a helyek felét a munkavállalók képviselői töltik be. A testület felügyeli a vállalat vezetésének munkáját, és jóváhagyja a fontos vállalati döntéseket. A Mercedes és üzemi tanácsa tavaly abban is megállapodott, hogy meghosszabbítják a ZuSi 2035 néven ismert foglalkoztatásbiztonsági egyezményt.

A megállapodás a hatálya alá tartozó németországi munkavállalók esetében főszabály szerint 2034 végéig kizárja a kényszerű elbocsátásokat. 

Az egyezmény egy szélesebb intézkedéscsomag része volt, amelynek célja a személyi jellegű költségek csökkentése és a működési rugalmasság növelése. 

  • A szakszervezet Németország fém- és elektrotechnikai iparában 5 százalékos béremelést követel. 
  • A vállalat vezetése azonban a gazdasági visszaesésre hivatkozva túlzottnak minősítette ezt az igényt.

A Mercedes emellett azt is kilátásba helyezte, hogy a költségcsökkentési program részeként felülvizsgálhatja a dolgozóknak járó bónuszokat és egyéb juttatásokat.

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