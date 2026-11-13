Kitört a lázadás a Mercedesnél: fellázadtak a németek a gyártás Magyarországra telepítése ellen

A Mercedes-Benz Group munkavállalói képviselői egyértelművé tették, hogy nem fogadják el a németországi gyárbezárásokat. A vállalat vezetőségével a költségekről és a munkaidőről folytatott konfliktusuk a közelgő bértárgyalások előtt egyre élesebbé válik.

Kiakadt a szakszervezet a Mercedes vezetésére / Fotó: Krisztian Bocsi

A tiltakozás azt követően erősödött fel, hogy az autógyártó úgy döntött, leállítja a további beruházásokat németországi üzemeiben, mivel a munkaerőköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások holtpontra jutottak. Michael Schiebe termelési igazgató arra figyelmeztetett, hogy a jövőbeli modellek gyártását külföldi üzemekhez rendelhetik, és amennyiben nem születik megállapodás, a vállalatnak akár gyárbezárásokat is mérlegelnie kell.

Kiakadt a szakszervezet a Mercedes vezetésére

"Határozottan elutasítjuk a gyárbezárásokat, és tudjuk, hogyan védjük meg magunkat" – jelentette ki pénteki közleményében Ergun Lümali, a Mercedes központi üzemi tanácsának elnöke és a felügyelőbizottság alelnöke. Lümali azt is bírálta, hogy

a vállalat vezetése a németországi innovációs beruházások helyett azzal fenyegetőzik, hogy a termelést a Mercedes magyarországi gyárába helyezi át.

A konfliktus akkor éleződik ki, amikor a Mercedesnek jelentős eredményromlással kell szembenéznie. A korábban rendkívül jövedelmező kínai üzletág teljesítményét a luxusautók iránti kereslet gyengülése és a helyi versenytársak megerősödése rontja, miközben az amerikai vámok és az árverseny is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatra.

Romló profitvárakozások

A Mercedes nemrég csökkentette profitvárakozásait, és immár arra számít, hogy személyautó-üzletágának korrigált árbevétel-arányos nyereséghányada idén mindössze 2–3 százalék lesz. Ez messze elmarad attól a kétszámjegyű nyereséghányadtól, amelyet a vezetőség Ola Källenius vezérigazgató luxusautókra építő stratégiájának részeként korábban célul tűzött ki.

A vita középpontjában a Németországban alkalmazott 35 órás munkahét áll.

A Mercedes azt szeretné elérni, hogy alkalmazottai hosszabb munkaidőben dolgozzanak, miközben havi alapbérük változatlan maradna. A vállalat azzal érvel, hogy németországi üzemeiben a munkaerőköltségek túlságosan magasak a kelet-európai és az amerikai gyárakhoz képest. Az üzemi tanáccsal és az IG Metall szakszervezettel hónapok óta folytatott tárgyalások egyelőre nem vezettek kompromisszumhoz.