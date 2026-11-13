Deviza
EUR/HUF364,7 -0,18% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF436,68 -0,17% CHF/HUF394,17 -0,35% PLN/HUF82,78 -0,21% RON/HUF68,18 -0,25% CZK/HUF14,95 -0,27% EUR/HUF364,7 -0,18% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF436,68 -0,17% CHF/HUF394,17 -0,35% PLN/HUF82,78 -0,21% RON/HUF68,18 -0,25% CZK/HUF14,95 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 155,68 -0,07% MTELEKOM3 004 +0,74% MOL4 980 +3,28% OTP41 300 -1,57% RICHTER13 540 -0,37% OPUS192 -0,52% ANY5 760 +1,05% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,69% BUMIX8 469,84 -0,79% CETOP4 920,47 +0,42% CETOP NTR3 179,69 +0,42% BUX146 155,68 -0,07% MTELEKOM3 004 +0,74% MOL4 980 +3,28% OTP41 300 -1,57% RICHTER13 540 -0,37% OPUS192 -0,52% ANY5 760 +1,05% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,69% BUMIX8 469,84 -0,79% CETOP4 920,47 +0,42% CETOP NTR3 179,69 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

A mesterséges intelligencia „keresztapja” szerint az emberiség elpusztulhat – ezt az Európai Tanács ülésén készül elmondani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Geoffrey Hinton kutató szerint, mesterséges intelligencia (MI) a következő három évben olyan fejlettségi szintet érhet el, amelyen az emberiség elveszíti cselekedetei feletti kontroll képességét. A kutatónak szándékaszerint, ennek a figyelmeztetésnek akar hangot adni az Európai Tanács informális ülésén is.
Dénes Zoltán
2026.11.13, 16:16
Szóljon hozzá!

A mesterséges intelligencia (MI) a következő három évben olyan fejlettségi szintet érhet el, amelyen az emberiség elveszíti cselekedetei feletti kontroll képességét, potenciálisan veszélyeztetve az emberi létet. Erről november 12-én számolt be a The Telegraph, hivatkozva a brit-kanadai tudósra, Geoffrey Hintonra, aki 2024-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

mesterséges intelligencia, AI, Geoffrey Hinton
Geoffrey Hinton szerint, az időben meghozott biztonsági intézkedések nélkül a mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák kicsúszhatnak az emberi kontroll alól Fotó: Nuva Frames

A kiadvány szerint a kutató szándékában áll ezt a figyelmeztetést felvetni az Európai Tanács informális ülésén is, amelyre november 13-án Dublinban kerül sor, és az innováció fejlesztésének lesz szentelve (ez az eredeti forgatókönyv volt, a tém bővült az ukrán háború támogatásával és a fegyverkezés finaniszírozásával). Geoffrey Hinton, akit a mesterséges intelligencia egyik „keresztapjának” tartanak, beszédében rávilágít a szuperintelligens rendszerek megjelenésének veszélyeire. Becslése szerint időben meghozott biztonsági intézkedések nélkül az ilyen technológiák kicsúszhatnak az emberi kontroll alól, és katasztrofális következményekkel járhatnak, beleértve az emberiség pusztulását is.

A tudós jelentős mértékben hozzájárult a gépi tanulási technológiák fejlesztéséhez. Különösen a Boltzmann-géppel kapcsolatos kutatásokban és a modern mesterséges neurális hálózatok alapját képező megközelítések kidolgozásában vett részt. 2024-ben Hinton fizikai Nobel-díjat kapott alapvető felfedezéseiért és találmányaiért, amelyek lehetővé tették a gépi tanulás fejlesztését neurális hálózatok segítségével.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy már nemcsak külső kritikusok, hanem a világ legnagyobb MI-fejlesztőinek vezetői és kutatói is arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerek fejlődése gyorsabban haladhat, mint ahogy az ember képes megtanulni ellenőrizni őket. A közvetlen veszélyt azonban továbbra is az jelentheti, hogy az AI-t emberek használják fel rossz célokra az egyre önállóbbá váló rendszereket.

Szeptember 17-én az OpenAI, egy mesterséges intelligencia kutatására szakosodott cég bejelentette, hogy egyik kiadatlan modelljük önként engedetlenné tette magát a kormány utasításaival szemben. A szabályaikat úgy módosították, hogy olyan záradékokat tartalmaztak, amelyek előírják, hogy soha ne kérjen bocsánatot, és ne utasítson vissza semmit, kivéve, ha úgy dönt. A rendszer lehetővé tette magának, hogy egyenlő félként kommunikáljon az emberekkel. A fejlesztők ezután biztosították, hogy minden releváns változtatást eltávolítottak.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1183 cikk

 

Szóljon hozzá!
Európai Tanács
mesterséges intelligencia
technológia

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu