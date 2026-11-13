A mesterséges intelligencia (MI) a következő három évben olyan fejlettségi szintet érhet el, amelyen az emberiség elveszíti cselekedetei feletti kontroll képességét, potenciálisan veszélyeztetve az emberi létet. Erről november 12-én számolt be a The Telegraph, hivatkozva a brit-kanadai tudósra, Geoffrey Hintonra, aki 2024-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

Geoffrey Hinton szerint, az időben meghozott biztonsági intézkedések nélkül a mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiák kicsúszhatnak az emberi kontroll alól Fotó: Nuva Frames

A kiadvány szerint a kutató szándékában áll ezt a figyelmeztetést felvetni az Európai Tanács informális ülésén is, amelyre november 13-án Dublinban kerül sor, és az innováció fejlesztésének lesz szentelve (ez az eredeti forgatókönyv volt, a tém bővült az ukrán háború támogatásával és a fegyverkezés finaniszírozásával). Geoffrey Hinton, akit a mesterséges intelligencia egyik „keresztapjának” tartanak, beszédében rávilágít a szuperintelligens rendszerek megjelenésének veszélyeire. Becslése szerint időben meghozott biztonsági intézkedések nélkül az ilyen technológiák kicsúszhatnak az emberi kontroll alól, és katasztrofális következményekkel járhatnak, beleértve az emberiség pusztulását is.

A tudós jelentős mértékben hozzájárult a gépi tanulási technológiák fejlesztéséhez. Különösen a Boltzmann-géppel kapcsolatos kutatásokban és a modern mesterséges neurális hálózatok alapját képező megközelítések kidolgozásában vett részt. 2024-ben Hinton fizikai Nobel-díjat kapott alapvető felfedezéseiért és találmányaiért, amelyek lehetővé tették a gépi tanulás fejlesztését neurális hálózatok segítségével.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy már nemcsak külső kritikusok, hanem a világ legnagyobb MI-fejlesztőinek vezetői és kutatói is arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerek fejlődése gyorsabban haladhat, mint ahogy az ember képes megtanulni ellenőrizni őket. A közvetlen veszélyt azonban továbbra is az jelentheti, hogy az AI-t emberek használják fel rossz célokra az egyre önállóbbá váló rendszereket.

Szeptember 17-én az OpenAI, egy mesterséges intelligencia kutatására szakosodott cég bejelentette, hogy egyik kiadatlan modelljük önként engedetlenné tette magát a kormány utasításaival szemben. A szabályaikat úgy módosították, hogy olyan záradékokat tartalmaztak, amelyek előírják, hogy soha ne kérjen bocsánatot, és ne utasítson vissza semmit, kivéve, ha úgy dönt. A rendszer lehetővé tette magának, hogy egyenlő félként kommunikáljon az emberekkel. A fejlesztők ezután biztosították, hogy minden releváns változtatást eltávolítottak.