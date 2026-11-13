Összeomlott a Microsoft péntek reggel, Magyarország sem úszta meg: a legfontosabb szolgáltatások váltak elérhetetlenné – leállt az Outlook, a Teams és a Copilot

Hatalmas informatikai üzemzavar bénította meg a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának szolgáltatásait, világszerte fennakadásokat okozva a munkahelyeken, iskolákban és intézményekben. A Microsoft több népszerű alkalmazása, köztük az Outlook, a Teams és a Copilot is elérhetetlenné vált.

Globális informatikai káoszt okozott a Microsoft szervereinek meghibásodása / Fotó: NurPhoto via AFP

A Microsoft több mint kilenc órával az üzemzavar kezdete után is küzdött legfontosabb szoftverei működésének helyreállításával. A fennakadás miatt a felhasználók egy része nem tudta használni az e-mail- és csevegőszolgáltatásokat. A technológiai óriás az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb szolgáltatáskiesésével nézett szembe.

Több százezer felhasználónál váltak elérhetetlenné a Microsoft szolgáltatásai

Csütörtökön, az amerikai munkanap jelentős részében számos felhasználó számára elérhetetlen volt az Outlook, a Teams és a Copilot mesterségesintelligencia-szolgáltatás. A Microsoft termékei világszerte a vállalatok, kormányzati szervek és oktatási intézmények legszélesebb körben használt szoftverei közé tartoznak.

A Downdetector hibabejelentéseket gyűjtő oldalán mintegy 200 ezer felhasználói bejelentés érkezett a Microsoft különböző szolgáltatásainak problémáiról. A globális informatikai káosz Magyarországot sem kerülte el. A Downdetector adatai szerint hazánkból is folyamatosan érkeznek hibabejelentések, miközben világszerte 74 országban tapasztaltak fennakadásokat a Microsoft szolgáltatásaiban.

Ezzel a mostani leállás a vállalat legsúlyosabb üzemzavarai közé került.

A korábbi fennakadások ritkán tartottak néhány óránál tovább.

Órák óta küzdenek a hibával, de még mindig nincs megoldás

A vállalat az X közösségi platformon közölte, hogy vizsgálja azokat a bejelentéseket, amelyek szerint az amerikai kontinensen a felhasználók többféle csatlakozási módon keresztül sem tudnak hozzáférni az Exchange Online-postafiókjaikhoz.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

A Microsoft szolgáltatásainak állapotát bemutató oldalán közzétett folyamatos tájékoztatásból kiderült, hogy a szakemberek nehézségekbe ütköztek a meghibásodott rendszerek helyreállítása és a felhasználói adatforgalom érintett szerverekről történő átirányítása során.

Kezdetben még a probléma azonosítása és a lehetséges megoldások tesztelése is gondot okozott.

A vállalat később arról számolt be, hogy az érintett infrastruktúra újraindítására tett erőfeszítések már biztató eredményeket mutatnak. Bár az új hibabejelentések száma csökkent, a szolgáltatások működését ekkor még nem sikerült teljesen helyreállítani.