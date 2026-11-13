Összeomlott a Microsoft péntek reggel, Magyarország sem úszta meg: a legfontosabb szolgáltatások váltak elérhetetlenné – leállt az Outlook, a Teams és a Copilot
Hatalmas informatikai üzemzavar bénította meg a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának szolgáltatásait, világszerte fennakadásokat okozva a munkahelyeken, iskolákban és intézményekben. A Microsoft több népszerű alkalmazása, köztük az Outlook, a Teams és a Copilot is elérhetetlenné vált.
A Microsoft több mint kilenc órával az üzemzavar kezdete után is küzdött legfontosabb szoftverei működésének helyreállításával. A fennakadás miatt a felhasználók egy része nem tudta használni az e-mail- és csevegőszolgáltatásokat. A technológiai óriás az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb szolgáltatáskiesésével nézett szembe.
Több százezer felhasználónál váltak elérhetetlenné a Microsoft szolgáltatásai
Csütörtökön, az amerikai munkanap jelentős részében számos felhasználó számára elérhetetlen volt az Outlook, a Teams és a Copilot mesterségesintelligencia-szolgáltatás. A Microsoft termékei világszerte a vállalatok, kormányzati szervek és oktatási intézmények legszélesebb körben használt szoftverei közé tartoznak.
A Downdetector hibabejelentéseket gyűjtő oldalán mintegy 200 ezer felhasználói bejelentés érkezett a Microsoft különböző szolgáltatásainak problémáiról. A globális informatikai káosz Magyarországot sem kerülte el. A Downdetector adatai szerint hazánkból is folyamatosan érkeznek hibabejelentések, miközben világszerte 74 országban tapasztaltak fennakadásokat a Microsoft szolgáltatásaiban.
Ezzel a mostani leállás a vállalat legsúlyosabb üzemzavarai közé került.
A korábbi fennakadások ritkán tartottak néhány óránál tovább.
Órák óta küzdenek a hibával, de még mindig nincs megoldás
A vállalat az X közösségi platformon közölte, hogy vizsgálja azokat a bejelentéseket, amelyek szerint az amerikai kontinensen a felhasználók többféle csatlakozási módon keresztül sem tudnak hozzáférni az Exchange Online-postafiókjaikhoz.
A Microsoft szolgáltatásainak állapotát bemutató oldalán közzétett folyamatos tájékoztatásból kiderült, hogy a szakemberek nehézségekbe ütköztek a meghibásodott rendszerek helyreállítása és a felhasználói adatforgalom érintett szerverekről történő átirányítása során.
Kezdetben még a probléma azonosítása és a lehetséges megoldások tesztelése is gondot okozott.
A vállalat később arról számolt be, hogy az érintett infrastruktúra újraindítására tett erőfeszítések már biztató eredményeket mutatnak. Bár az új hibabejelentések száma csökkent, a szolgáltatások működését ekkor még nem sikerült teljesen helyreállítani.
Iskolák, kórházak és vállalatok is bajba kerültek
Az üzemzavar következményei messze túlmutattak a magánfelhasználók kellemetlenségein. A teherautókat és buszokat gyártó Workhorse Group például bejelentette, hogy a Microsoft szolgáltatásainak leállása miatt a csütörtökre tervezett gyorsjelentését hétfőre halasztja. Iskolai körzetek, egyetemek és kórházak is figyelmeztették az érintetteket, hogy a kommunikációs lehetőségeik korlátozottá válhatnak. A Microsoft egy korábbi tájékoztatásában elismerte, hogy az addigi beavatkozások nem hozták meg a várt eredményt.
Továbbra is minden rendelkezésre álló lehetőséget megvizsgálunk a szolgáltatások helyreállítása érdekében, mivel az eddig megtett lépések nem eredményezték a várt javulást
– közölte a vállalat.
A vizsgálat során arra jutottak, hogy az érintett szervereken egy alapvető rendszerfolyamat túlterhelődik. Emiatt a szerverek nem válaszolnak a kérésekre, ami tovább csökkenti a rendelkezésre álló kapacitást.
Egyre több Microsoft-szolgáltatást érintett a leállás
A nap folyamán folyamatosan bővült azoknak a termékeknek a listája, amelyekhez a felhasználók esetleg nem tudtak hozzáférni. A fennakadás a technológiai szakemberek által használt szolgáltatásokat is érintette, köztük
- kiberbiztonsági szoftvereket,
- fájlmegosztó rendszereket és
- rendszergazdai eszközöket.
A Microsoft ezeket a termékeket a munkahelyeken alapvetőnek számító Worddel és Excellel együtt, Microsoft 365 (M365) márkanév alatt kínálja.
A vállalat csütörtökön egy másik X-bejegyzésében arra is figyelmeztetett, hogy a problémák a világ bármely régiójában jelentkezhetnek. A fennakadások Japánt is elérték. Masanao Ozaki, a japán kormány kabinetfőtitkár-helyettese egy rendszeres sajtótájékoztatón közölte, hogy a japán kormány közös informatikai platformjának működésében is zavarok léptek fel.