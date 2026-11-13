A Microsoft leállása miatt faxon és telefonon kereskedtek a pénzpiaci szereplők

A világ nagybankjai, köztük a Deutsche Bank, csak akadozva fértek hozzá elektronikus levelezésükhöz, a japán pénzügyi vállalatok pedig faxon bonyolították le kereskedési ügyleteiket. Szingapúrban a kereskedők arról számoltak be, hogy egyes bankok nem tudták véglegesíteni a finanszírozási megállapodásokat, miközben az Euronext és a Nasdaq is jelezte, hogy problémák vannak az e-mail-rendszereikkel - számolt be a Bloomberg hírügynökség. A Microsoft termékeinek leállása miatt a Malajziában üzleti úton tartózkodó Kenneth Goh nem jutott hozzá azokhoz a friss piaci információkhoz, amelyekre a magánügyfeleinek nyújtott befektetési tanácsaihoz lett volna szüksége.

A Microsoft pénteki helyzetjelentésében közölte, hogy előrelépést ért el szolgáltatásainak helyreállításában Fotó: Michael Nagle

„Rendkívül bosszantó a helyzet” – mondta Goh, az UOB Kay Hian brókercég privát vagyonkezelési igazgatója, aki az akadozó telefonkapcsolatokra volt kénytelen támaszkodni az ügyfeleivel folytatott kommunikációban. „Ha a leállás meghaladja a 24 órát, akkor már kritikus helyzetbe kerülünk” – tette hozzá.

A Microsoft versenyt fut az idővel: történetének egyik leghosszabb Outlook-leállását próbálja elhárítani

Hasonló nehézségekről számoltak be világszerte, miközben a Microsoft szolgáltatásainak leállása már a második napjába lépett. A vállalat az Outlook, a Teams és a Copilot működésének helyreállításán dolgozott. A problémák akadályozták a kereskedési részlegek munkáját, sőt a Cartier luxusmárkát is birtokló Richemont vállalatcsoport kénytelen volt rövid időre elhalasztani pénzügyi eredményeinek közzétételét.

A Microsoft pénteki helyzetjelentésében közölte, hogy előrelépést ért el szolgáltatásainak helyreállításában, különösen Ázsiában, és jelenleg azon dolgozik, hogy a javulás más régiókra is kiterjedjen. A globális pénzpiacokon eközben viszonylagos nyugalom uralkodott: az S&P 500 index határidős jegyzései alig változtak. A Microsoft részvényei ugyanakkor 1,6 százalékkal gyengültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A világ legnagyobb bankjainál is fennakadások voltak

A globális bankrendszer számos szereplőjénél jelentkeztek működési zavarok. A Barclaysnál és a Deutsche Banknál az elektronikus levelezés csak részlegesen működött: egyes alkalmazottak hozzáfértek e-mailjeikhez, mások viszont nem – közölték az ügyet ismerő források. Egyes vállalatok odáig jutottak, hogy sajtóközleményeiket is WhatsAppon keresztül küldték el, miután az e-mailes kommunikáció megbízhatatlanná vált.

Azoknak az ügyfeleknek, akik e-mailben szeretnének kapcsolatba lépni az ING-vel, azt javasoljuk, hogy használjanak alternatív kommunikációs csatornákat

– közölte a holland ING Groep szóvivője. Hozzátette, hogy az ügyfeleket érintő hatások egyelőre korlátozottak.