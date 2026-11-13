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A Microsoft leállása miatt faxon és telefonon kereskedtek a pénzpiaci szereplők

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A tőkepiaci kereskedők kénytelenek voltak telefonon és WhatsAppon keresztül üzletelni, sőt még a faxkészülékeiket is újra üzembe helyezték, miután a Microsoft globális szoftverleállása megbénította a kommunikációt, és súlyos fennakadásokat okozott az e-mail-szolgáltatásokban.
Dénes Zoltán
2026.11.13, 15:18
Frissítve: 2026.11.13, 15:41
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A világ nagybankjai, köztük a Deutsche Bank, csak akadozva fértek hozzá elektronikus levelezésükhöz, a japán pénzügyi vállalatok pedig faxon bonyolították le kereskedési ügyleteiket. Szingapúrban a kereskedők arról számoltak be, hogy egyes bankok nem tudták véglegesíteni a finanszírozási megállapodásokat, miközben az Euronext és a Nasdaq is jelezte, hogy problémák vannak az e-mail-rendszereikkel - számolt be a Bloomberg hírügynökség. A Microsoft termékeinek leállása miatt a Malajziában üzleti úton tartózkodó Kenneth Goh nem jutott hozzá azokhoz a friss piaci információkhoz, amelyekre a magánügyfeleinek nyújtott befektetési tanácsaihoz lett volna szüksége.

Microsoft leállás, kereskedés, fax, telefon
A Microsoft pénteki helyzetjelentésében közölte, hogy előrelépést ért el szolgáltatásainak helyreállításában Fotó: Michael Nagle

„Rendkívül bosszantó a helyzet” – mondta Goh, az UOB Kay Hian brókercég privát vagyonkezelési igazgatója, aki az akadozó telefonkapcsolatokra volt kénytelen támaszkodni az ügyfeleivel folytatott kommunikációban. „Ha a leállás meghaladja a 24 órát, akkor már kritikus helyzetbe kerülünk” – tette hozzá.

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Hasonló nehézségekről számoltak be világszerte, miközben a Microsoft szolgáltatásainak leállása már a második napjába lépett. A vállalat az Outlook, a Teams és a Copilot működésének helyreállításán dolgozott. A problémák akadályozták a kereskedési részlegek munkáját, sőt a Cartier luxusmárkát is birtokló Richemont vállalatcsoport kénytelen volt rövid időre elhalasztani pénzügyi eredményeinek közzétételét.

A Microsoft pénteki helyzetjelentésében közölte, hogy előrelépést ért el szolgáltatásainak helyreállításában, különösen Ázsiában, és jelenleg azon dolgozik, hogy a javulás más régiókra is kiterjedjen. A globális pénzpiacokon eközben viszonylagos nyugalom uralkodott: az S&P 500 index határidős jegyzései alig változtak. A Microsoft részvényei ugyanakkor 1,6 százalékkal gyengültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A világ legnagyobb bankjainál is fennakadások voltak

A globális bankrendszer számos szereplőjénél jelentkeztek működési zavarok. A Barclaysnál és a Deutsche Banknál az elektronikus levelezés csak részlegesen működött: egyes alkalmazottak hozzáfértek e-mailjeikhez, mások viszont nem – közölték az ügyet ismerő források. Egyes vállalatok odáig jutottak, hogy sajtóközleményeiket is WhatsAppon keresztül küldték el, miután az e-mailes kommunikáció megbízhatatlanná vált.

Azoknak az ügyfeleknek, akik e-mailben szeretnének kapcsolatba lépni az ING-vel, azt javasoljuk, hogy használjanak alternatív kommunikációs csatornákat

 – közölte a holland ING Groep szóvivője. Hozzátette, hogy az ügyfeleket érintő hatások egyelőre korlátozottak.

Alvaro Herrador, a spanyol Renta 4 bank származtatott termékekért felelős vezetője elmondta, hogy már reggel aggodalmak merültek fel a leállás kereskedésre gyakorolt hatása miatt. Az ügyfelek ugyanis gyakran e-mailben kérnek árajánlatokat vagy adnak megbízásokat, például az energiapiaci származtatott termékek esetében. „Az e-mail az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyik legfontosabb csatornája. Ma telefonra vagy más üzenetküldő alkalmazásokra kell támaszkodnunk, de ezekkel sokkal nehezebb megszervezni a munkát” – mondta Herrador.

Újra előkerültek a faxkészülékek

Ryutaro Kimura, a BNP Paribas Asset Management tokiói vezető kötvénystratégája szerint maga a kereskedés nagyrészt zavartalanul folytatódott, ugyanakkor az ügyletek visszaigazolásai feltorlódtak, ami komoly elszámolási problémákat okozott a háttérfolyamatokat végző részlegeknél. „A kereskedési részlegek továbbra is kötöttek üzleteket, telefonon és faxon keresztül” – tette hozzá. A CMC Markets kereskedői szintén kénytelenek voltak visszatérni a hagyományos módszerekhez, miután a Microsoft rendszerei elérhetetlenné váltak.

„Mindenki visszatért a telefonhoz, a WhatsApp-csoportjaink pedig a szokásosnál is sokkal aktívabbak voltak” – mondta Eugene Koh, a CMC Markets szingapúri értékesítési kereskedője. „Ami normális esetben egyetlen másodpercet vesz igénybe e-mailben, ahhoz most telefonhívásra és több perc egyeztetésre lehet szükség” – magyarázta. Andy Kent, a londoni Kyte Broking brókere szerint a leállás elsősorban nem az üzletkötéseket, hanem azok feldolgozását akadályozta. „Ez hatással lesz a piaci likviditásra, mivel az intézményi szereplők kevésbé lesznek hajlandók kereskedni addig, amíg az automatikus ügyletfeldolgozási rendszerek újra működésbe nem lépnek” – mondta Kent.

Újabb csapás a pénzpiaci szereplőkre

A kereskedők szerint a kommunikációs rendszerek összeomlása újabb jelentős fejfájást okozott a hét végére, amely már így is rendkívül mozgalmas volt a pénzpiacokon. A befektetőknek ugyanis egyszerre kellett megküzdeniük az Nvidia vezetőjének, Jensen Huangnak az eltávolítása által kiváltott piaci bizonytalansággal és a vártnál magasabb inflációs adatok következményeivel.

„Az Outlook olyan, mint a modern pénzügyi világ vakbele: senki sem foglalkozik vele különösebben, de amikor meghibásodik, az rettenetes fájdalmat okoz” – fogalmazott Calvin Yeoh, a Blue Edge Advisors portfóliómenedzsere.

A Reuters beszámolója szeirnt, Ausztráliától Japánon át az Egyesült Államokig számos kormányzati szervet érintett, késedelmeket okozott a kereskedelmi cégeknél, akadályozta egyes vállalatokat a bevételeik közzétételében, és arra késztette a légitársaságokat, hogy figyelmeztessék az utasokat a kommunikációs késésekre.

Az európai tőzsdeüzemeltető, az Euronext e-mail-szolgáltatás zavarairól számolt be, a brit Aviva biztosító biztonsági mentéseket aktivált a gyorsjelentési hívásához, a dán hajózási óriás, a Maersk pedig késleltetett frissítésekre figyelmeztette az ügyfeleket. Az amerikai mesterséges intelligenciaóriások, az OpenAI és az Anthropic szintén problémákkal küzdöttek a Microsoft csatlakozóival, míg az indiai légitársaság, az IndiGo, új lapot nyit megAz Akasa Air és az Air India közölte, hogy az e-mailes támogatási szolgáltatásaikat is érintette a probléma.

A kiesés a tajvani értékpapír-társaságok, életbiztosítók és befektetési társaságok alapkezelését is megzavarta. Az egyik vállalat odáig ment, hogy lemondott egy kötvény-visszavásárlási tranzakciót – mondta egy, a helyzetet ismerő forrás a Reutersnek. Egy másik tajvani pénzügyi vállalat faxon keresztül erősítette meg a tranzakciókat – mondta egy második forrás.

Az Egyesült Államokban az elektromos teherautókat gyártó Workhorse Group, új lapot nyit megcsütörtökön november 16-ra halasztotta az eredmények közzétételét, míg a svájci Richemont, új lapot nyit megrövid időre elhalasztotta az első féléves eredményeinek pénteki bejelentését. Ausztráliában, ahol a kémügynökség és a szövetségi rendőrség is a leállás áldozatai között volt , Tony Burke kiberbiztonsági miniszter azt nyilatkozta, hogy a Microsoft nem gyanakszik kibertámadásra. „A hatás, amellyel szembesülnek... nagyban az e-mail rendszereket érinti” – tette hozzá a miniszter.

Mit lehet tudni a Microsoft-leállásról?

  • Csütörtökön kezdődött és a mai napig tart a Microsoft szoftvercég szolgáltatásainak széles körű leállása. A hatások Magyarországon is láthatók.
  • Világszerte emberek milliói nem férnek hozzá Outlook e-mailjeikhez vagy Teams-értekezleteikhez. A kimaradások más Microsoft-programokat is érintenek, beleértve a Wordöt, az Excelt és a PowerPointot.
  • A BBC szerint a problémák például a japán kormányt, az ausztrál hírszerző szolgálatokat és rendőrséget, a Fülöp-szigeteki Legfelsőbb Bíróságot és az indiai légitársaságokat is érintették.
  • A Microsoft arról számolt be, hogy a szolgáltatások részlegesen elkezdtek helyreállni.
  • A Microsoft szerint a problémákat nem kibertámadás okozza.
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