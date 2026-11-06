Megrohamozták a Microsoft építkezését: elszabadultak az indulatok a mesterséges intelligencia miatt – a rendőrség is közbelépett

Tüntetők hatoltak be pénteken a Microsoft egyik épülő adatközpontjának területére Amszterdam külvárosában. Az aktivisták átmásztak a kerítéseken, elfoglalták az építési terület egy részét, és többen egy darura is felkapaszkodtak, ahol a mesterséges intelligenciát elutasító transzparenseket helyeztek el. A demonstráció során füstjelző fáklyákat is meggyújtottak – számolt be a Business Insider.

A tüntetők megrohamozták a Microsoft építkezését / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tiltakozást a holland Geef Tegengas aktivistacsoport szervezte, amely szerint több százan vettek részt az építkezés akadályozásában. A Reuters helyszíni tudósítója mintegy száz, az építési területre bejutó demonstrálóról számolt be. A megmozdulás végül rendőri beavatkozáshoz vezetett. A holland sajtó beszámolói szerint rohamrendőröket vezényeltek a helyszínre, és több tüntetőt őrizetbe vettek.

A Microsoft hatalmas beruházása került célkeresztbe

A tiltakozók elsősorban az adatközpontok rendkívül magas energia- és vízigényét kifogásolják. Állításuk szerint az amszterdami létesítmény annyi villamos energiát használhat majd fel, mint a holland főváros valamennyi háztartása együttvéve.

A beruházás három, egyenként 85 méter magas épületből állna. Az aktivisták szerint az adatközpontok terjeszkedése nemcsak a környezetet terheli, hanem a lakásépítésektől és más gazdasági tevékenységektől is elvonhatja a rendelkezésre álló erőforrásokat. Roos Molenaar, a Geef Tegengas szóvivője élesen bírálta a beruházást. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Amszterdam erőforrásait a mesterséges intelligenciával előállított, alacsony minőségű tartalmak kiszolgálására használják fel, miközben a technológiai vállalatok tovább növelik vagyonukat. A tiltakozók szerint az adatközpontok elsősorban a nagy technológiai cégek gazdasági érdekeit szolgálják, miközben a környezeti terheket a helyi lakosság viseli.

A tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak / Fotó: ANP via AFP

Európa-szerte egyre nagyobb az ellenállás

Az amszterdami esemény nem elszigetelt eset. November 6-án és 7-én összesen 16 országban terveztek tiltakozó akciókat az adatközpontok terjeszkedése ellen. A demonstrációk mögött álló szervezetek azt követelik, hogy a kormányok szigorúbb szabályokat vezessenek be a nagy energiaigényű beruházások engedélyezésére.

A technológiai vállalatok ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az új adatközpontok nélkülözhetetlenek a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és a felhőalapú szolgáltatások működtetéséhez.

A Microsoft a holland sajtónak jelezte, hogy tiszteletben tartja a békés véleménynyilvánítás jogát, ugyanakkor elutasítja a jogellenes, illetve az emberek biztonságát veszélyeztető cselekményeket. A konfliktus egy szélesebb gazdasági problémára is rávilágít: miközben a világ legnagyobb technológiai vállalatai hatalmas összegeket fordítanak a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúrára, az energiaellátás, a vízfelhasználás és a helyi lakosság ellenállása egyre komolyabb akadályt jelenthet a beruházások előtt.