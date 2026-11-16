A willkommenskultur vége: Afrikába küldenék a migránsokat – öt uniós ország Ruandában hozna létre kitoloncolási központot

Az Európai Unión kívül, a kelet-afrikai Ruandában hozna létre közös kitoloncolási központot öt uniós tagállam. A francia AFP hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Németország, Dánia, Ausztria, Görögország és Hollandia november 16-án, hétfőn jelentheti be hivatalosan a megállapodást. Az érintett országok képviselői Bécsben, egy nemzetközi migrációs konferenciához kapcsolódóan egyeztetnek a tervekről. Az osztrák kormány tájékoztatása szerint a hivatalos sajtótájékoztatót délután négy órára tervezik, amelyen Christian Stocker osztrák kancellár és Mette Frederiksen dán miniszterelnök is részt vesz.

Öt uniós ország, köztük Németország, Ruandában hozna létre központot a kitoloncolt migránsoknak. Kigali, az ország fővárosa, ma Afrika egyik legtisztább, legzöldebb és legalacsonyabb kibocsátású fővárosa, rászabadítanák a migráció átkát Fotó: mikecphoto

Az elképzelés lényege, hogy az Európai Unió területén való tartózkodásra már nem jogosult, elutasított menedékkérőket egy harmadik országba szállíthassák át, akkor is, ha az érintettek nem Ruandából származnak. Az érintett uniós tagországok szerint, a központ azok számára is megoldást jelenthetne, akiket valamilyen okból nem lehet visszaküldeni saját hazájukba. Ezzel egyértelműen kijelenthető az is, hogy a németországi Willkommenskultur (befogadási kultúra) korszaka politikai és jogi értelemben is gyakorlatilag lezárult, és helyét a szigorú korlátozásokra épülő „migrációs fordulat” (Migrationswende) vette át.

Először száz migránst küldenének Afrikába

A diplomáciai források szerint az öt ország egyelőre viszonylag kis létszámú kísérleti programot indítana. A ruandai központ kezdetben hozzávetőleg száz embert fogadhatna, ami azt jelentené, hogy a részt vevő államok egyenként körülbelül húsz elutasított menedékkérőt küldenének oda. A létesítmény a jelenlegi elképzelések alapján 2027-ben, akár már tavasszal vagy nyáron megnyílhatna. A további bővítésről a tapasztalatok alapján dönthetnének.

A tervek ugyanakkor nem hagyományos, zárt menekülttábor kialakításáról szólnak. A ruandai fél az AFP értesülése szerint inkább befogadóközpontként hivatkozna a létesítményre. A migránsok egy része akár tartózkodási engedélyt is kaphatna, munkát vállalhatna és hosszabb távon letelepedhetne az afrikai országban. A program működtetésében az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) is szerepet kaphat, bár az együttműködés pontos formájáról egyelőre nem született nyilvános megállapodás.