Hollywood retteghet: háromperces, mikrodráma sorozatok tarolják le a világot, már a Netflix babérjaira törnek
Bogdan Nesvit szerint a küldetése egyszerű: lényegében a XXI. század Disney-jét építik fel. Nesvit a My Drama nevű mikrosorozat-alkalmazás társalapítója, amely a történetmesélés legújabb, könnyen fogyasztható formájára épül. A kifejezetten mobileszközökre készített, rövid epizódokból álló mikrodráma sorozatok idén már több milliárd megtekintést generáltak. Gyakran romantikus történetekre épülnek, az epizódok pedig rendszerint izgalmas fordulattal érnek véget, hogy a nézők ne tudják abbahagyni a sorozatot.
A műfaj akkor robbant be, amikor a hagyományos média iránti érdeklődés csökken, a YouTube pedig már több megtekintési órát tudhat magáénak, mint az egyes streamingszolgáltatók. A Media Partners Asia piackutató cég szerint a mikrodrámák amerikai piacának bevétele 2026-ban elérheti a másfél milliárd dollárt. Kínában, ahol a formátum eredetileg népszerűvé vált, a mikrodrámák bevétele már 2024-ben meghaladta a mozik jegybevételét.
A Netflixet és a Disney-t már megelőzték
Megvan benne a lehetőség, hogy a szórakoztatóipar meghatározó részévé váljon, és lényegében a Netflixhez mérhető méretű, elsősorban mobiltelefonokra épülő streamingszolgáltatássá fejlődjön
A letöltések és az alkalmazásokban eltöltött idő alapján jelenleg olyan technológiai vállalatok és startupok uralják a piacot, mint a My Drama. A Sensor Tower adatai szerint 2026 eddigi legnépszerűbb mikrodráma-alkalmazása a TikTokhoz tartozó PineDrama, amelyet szeptember végéig 13,2 millió alkalommal töltöttek le az Egyesült Államokban.
A DramaBox és a ReelShort az amerikai felhasználók átlagos mobilos használati idejét tekintve a harmadik negyedévben már olyan szórakoztatóipari óriásokat is megelőzött, mint a Netflix és a Disney. A mikrodrámák térhódítását látva a hagyományos médiavállalatok, a hollywoodi stúdióvezetők és a színészek is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a műfaj iránt.
Hollywood egyik óriása már beszállt az üzletbe
A Fox Entertainment az egyik első hollywoodi vállalatként fektetett be a mikrodrámák piacán. A stúdió 2025 októberében tulajdonrészt szerzett a My Drama mögött álló Holywater Tech vállalatban. A Fox vállalta, hogy két év alatt legalább kétszáz, álló formátumú videós produkciót készít, amelyek a Holywater alkalmazásában lesznek elérhetők. A vállalat szerint egyes produkciók több tízmillió megtekintést értek el.
Nesvit a CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy az ilyen együttműködések azért előnyösek a stúdiók számára, mert biztosítják a rövid videók közzétételéhez és a közönség eléréséhez szükséges infrastruktúrát. A Holywater emellett abban is tanácsot ad, hogy milyen tartalmak teljesítenek a legjobban a rövid, mobiltelefonokra optimalizált formátumban.
Amikor körülbelül két évvel ezelőtt tárgyalni kezdtünk a hollywoodi stúdiókkal, az egyik legizgalmasabb felismerésünk az volt, hogy mindannyian rendkívül éhesek a fogyasztói adatokra. Pontosan látni akarják, hogyan reagálnak az emberek a tartalom minden egyes másodpercére
– fogalmazott Nesvit.
A vállalat mindenről visszajelzést adhat a stúdióknak, kezdve az egyes kameraállások hosszától egészen addig, hogy milyen színű ruhát viseljen egy szereplő. A cél, hogy a YouTube-ról, a TikTokról és az Instagramról saját platformjukra tereljék a közönséget, miközben kihasználják a hagyományos médiával való együttműködés lehetőségeit. A Holywater bevételeinek mintegy 80 százaléka jelenleg az előfizetésekből származik, a fennmaradó részt a hirdetések biztosítják. A vállalat a márkák tartalmakba történő integrálásának lehetőségét is vizsgálja. Az alapítók szerint a cég már nyereséges.
Anatolij Kaszjanov társalapító szerint
a videók előállítása rendkívül költséghatékony: egy átlagosan hetvenperces teljes sorozat elkészítése 150–200 ezer dollárba kerül.
A stúdiókkal kötött megállapodások ráadásul az ügyfélszerzés költségeit is csökkentik, hiszen természetes módon vonzzák az adott műsorokat és történeteket már ismerő közönséget.
Paris Hilton és a hollywoodi sztárok is ráugrottak az új őrületre
A Fox az együttműködésben látta a piacra lépés lehetőségét, több tapasztalt hollywoodi vezető azonban úgy gondolja, hogy külső partnerek nélkül, saját mikrodráma-platform létrehozásával is sikeres lehet.
Jana Winograde, Susan Rovner és Lloyd Braun, akik korábban az NBCUniversal, a Showtime, a Warner Bros. Discovery és az ABC vezető pozícióiban dolgoztak, közösen alapították meg az aTwist nevű startupot.
A szeptemberben hivatalosan elindított vállalkozás november végére már több tízmillió megtekintést ért el a TikTokon, az Instagramon és a YouTube-on,
ahol saját alkalmazása mellett szintén elérhetők a tartalmai. Susan Rovner szerint a hollywoodi szakemberek egyik legnagyobb erőssége, hogy pontosan tudják, mitől működik egy jó történet.
A Warner Bros. Television korábbi elnöke 22 évet töltött a vállalatnál, ez idő alatt több mint 18 sorozatuk lépte át a száz-epizódos határt. Rovner szerint számos versenytársuknál rendkívül alacsony a tartalmak végignézési aránya, miközben nagyon magas a felhasználók lemorzsolódása. Képesek bevonzani a közönséget, de megtartani már kevésbé.
A Sensor Tower adatai szerint
a legtöbbször letöltött mikrodráma-alkalmazások átlagos lemorzsolódási aránya 2026-ban megközelíti a 60 százalékot. Az idei év egyes negyedéveiben nagyjából ugyanannyi felhasználót veszítettek el ezek a szolgáltatások, mint amennyit megszereztek.
Októberben mutatták be a Mario Lopez főszereplésével készült Honey, I Think Our House Is Haunted (Drágám, azt hiszem, kísértet jár a házunkban), valamint a Paris Hilton szereplésével forgatott Unboxing the Killer Doll (A gyilkos baba kicsomagolása) című produkciót is.
A Netflix, a Disney és az Amazon sem akar lemaradni
A közösségi média és a YouTube jelentette konkurenciával már korábban is szembesülő nagy streamingszolgáltatók most azt vizsgálják, hogyan építhetnék be a mikrodrámákat meglévő alkalmazásaikba.
- Az NBCUniversal tulajdonában lévő Peacock nyáron saját, álló formátumú videócsatornát indított az alkalmazásán belül, amely eredeti, nem fikciós műsorokat és hagyományosabb mikrodrámákat egyaránt kínál.
- A Disney+, a Paramount+ és a Netflix idén szintén elindította saját, álló formátumú videócsatornáját. Ezek azonban egyelőre elsősorban a hagyományos tartalmak felfedezését segítik, és még nem kínálnak kifejezetten ebbe a formátumba készített eredeti sorozatokat.
- Mike Hopkins, a Prime Video és az Amazon MGM Studios vezetője októberben a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az Amazon is érdeklődik saját mikrodrámák gyártása iránt.
Ömlik a pénz a mikrodráma üzletágba, de van egy óriási bökkenő
A beruházási hullám ellenére Hollywood továbbra is azzal a problémával küzd, hogyan lehet a nézettséget tényleges nyereséggé alakítani, különösen a rövidebb tartalmak esetében. A Media Partners Asia kutatása szerint
az amerikai piac egyik vezető mikrodráma-alkalmazása, a ReelShort 2025-ben 785 millió dolláros bevétel mellett is 12 millió dolláros nettó veszteséget termelt.
A kaliforniai Crazy Maple Studio által 2022-ben alapított alkalmazás a vállalat LinkedIn-profilja szerint jelenleg havonta mintegy 65 millió felhasználót ér el. A magas marketing- és tartalomgyártási költségek azonban jelentősen rontották a vállalat eredményességét. A Media Partners Asia arra számít, hogy a ReelShort idén először válhat nyereségessé, becsléseik szerint mintegy 40 millió dolláros nettó profitot érhet el. A piackutató vállalat szerint a legnagyobb kiadást az új felhasználók megszerzése jelenti.
A ReelShort becslések szerint 2025-ben bevételeinek 55 százalékát fordította marketingre.
A tartalomgyártás szintén jelentős kiadással jár, különösen azért, mert a mikrodráma-alkalmazásoknak folyamatosan hatalmas mennyiségű új produkcióval kell előállniuk.