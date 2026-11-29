Bogdan Nesvit szerint a küldetése egyszerű: lényegében a XXI. század Disney-jét építik fel. Nesvit a My Drama nevű mikrosorozat-alkalmazás társalapítója, amely a történetmesélés legújabb, könnyen fogyasztható formájára épül. A kifejezetten mobileszközökre készített, rövid epizódokból álló mikrodráma sorozatok idén már több milliárd megtekintést generáltak. Gyakran romantikus történetekre épülnek, az epizódok pedig rendszerint izgalmas fordulattal érnek véget, hogy a nézők ne tudják abbahagyni a sorozatot.

Mikrodráma sorozat forgatás Los Angelesben - a nézettség már megvan, a nyereség még nincs / Fotó: Mike Blake

A műfaj akkor robbant be, amikor a hagyományos média iránti érdeklődés csökken, a YouTube pedig már több megtekintési órát tudhat magáénak, mint az egyes streamingszolgáltatók. A Media Partners Asia piackutató cég szerint a mikrodrámák amerikai piacának bevétele 2026-ban elérheti a másfél milliárd dollárt. Kínában, ahol a formátum eredetileg népszerűvé vált, a mikrodrámák bevétele már 2024-ben meghaladta a mozik jegybevételét.

A Netflixet és a Disney-t már megelőzték

Megvan benne a lehetőség, hogy a szórakoztatóipar meghatározó részévé váljon, és lényegében a Netflixhez mérhető méretű, elsősorban mobiltelefonokra épülő streamingszolgáltatássá fejlődjön

– mondta Nesvit.

A letöltések és az alkalmazásokban eltöltött idő alapján jelenleg olyan technológiai vállalatok és startupok uralják a piacot, mint a My Drama. A Sensor Tower adatai szerint 2026 eddigi legnépszerűbb mikrodráma-alkalmazása a TikTokhoz tartozó PineDrama, amelyet szeptember végéig 13,2 millió alkalommal töltöttek le az Egyesült Államokban.

A DramaBox és a ReelShort az amerikai felhasználók átlagos mobilos használati idejét tekintve a harmadik negyedévben már olyan szórakoztatóipari óriásokat is megelőzött, mint a Netflix és a Disney. A mikrodrámák térhódítását látva a hagyományos médiavállalatok, a hollywoodi stúdióvezetők és a színészek is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a műfaj iránt.

Hollywood egyik óriása már beszállt az üzletbe

A Fox Entertainment az egyik első hollywoodi vállalatként fektetett be a mikrodrámák piacán. A stúdió 2025 októberében tulajdonrészt szerzett a My Drama mögött álló Holywater Tech vállalatban. A Fox vállalta, hogy két év alatt legalább kétszáz, álló formátumú videós produkciót készít, amelyek a Holywater alkalmazásában lesznek elérhetők. A vállalat szerint egyes produkciók több tízmillió megtekintést értek el.