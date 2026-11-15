Rákkockázat: ez a magyar vizeket is érinti – aggasztó felfedezést tettek a mikroműanyagokról

A The Washington Post 2026. november 15-én megjelent, a mikroműanyagok és a vastagbélrák kapcsolatát bemutató cikke egy új, október végén publikált kínai kutatás eredményeit ismerteti. Eszerint újabb aggasztó eredményekkel bővült a mikroműanyagok egészségügyi hatásait vizsgáló kutatások sora. A Molecular Cancer tudományos folyóiratban október 29-én megjelent tanulmány szerint a polisztirolból származó nanoműanyagok olyan biológiai folyamatokat indíthatnak el a bélrendszerben, amelyek elősegítik a vastagbéldaganatok fejlődését.

A kutatók szerint a mikroműanyagok okozta változások elősegítették a daganatos folyamatok súlyosbodását Fotó: Microgen

A kínai kutatók egérkísérletekben azt tapasztalták, hogy a tartós nanoműanyag-terhelés megváltoztatja a bélflóra összetételét, károsítja a bélhámsejtek felszíni struktúráit, és befolyásolja a daganatok elleni immunválaszt. A vizsgált műanyagrészecskék hatására visszaszorult egy kedvező hatású bélbaktérium, és csökkent az általa termelt propionsav mennyisége is.

A változások a kísérleti állatokban elősegítették a daganatos folyamatok súlyosbodását. A kutatók daganatos betegek szöveteiben és vérében is azonosítottak különböző műanyagrészecskéket. Mindez azonban még nem bizonyítja, hogy a mikroműanyagok embereknél vastagbélrákot okoznak. Az eredmények egy lehetséges biológiai magyarázatot szolgáltatnak, amelyet további humán vizsgálatokkal kell igazolni.

Magyarországon is mindenütt jelen vannak a mikroműanyagok

A kérdés hazai jelentőségét növeli, hogy a magyar felszíni vizekben végzett mérések szinte kivétel nélkül kimutatták az apró műanyagrészecskék jelenlétét. Mikróműanyagok a Dunában is vannak. A Duna budapesti szakaszát vizsgáló, 2026-ban publikált tudományos kutatás átlagosan köbméterenként 142 mikroműanyag-részecskét mutatott ki. A leggyakoribb anyagok a polisztirol, a polietilén és a polipropilén voltak. A polisztirol jelenléte azért is érdekes, mert a vastagbélrákkal kapcsolatos új kísérletek éppen az ebből az anyagból származó nanorészecskékre koncentráltak.

A Bodrogban 2024-ben, Olaszliszkánál köbméterenként 214,8 mikroműanyag-részecskét mértek. A szennyeződések mintegy 80 százaléka polietilénből, további 10 százaléka polipropilénből állt. A Balaton szennyezettsége is felmerült, miután kimutatták a mikorműanyagokat, de az fontos, hogy jóval kisebb koncentrációban. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek a felmérése szerint a tó vizében átlagosan 21, a Kis-Balatonban pedig 7–8 műanyagrészecske fordult elő köbméterenként.