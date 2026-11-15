Rákkockázat: ez a magyar vizeket is érinti – aggasztó felfedezést tettek a mikroműanyagokról
A The Washington Post 2026. november 15-én megjelent, a mikroműanyagok és a vastagbélrák kapcsolatát bemutató cikke egy új, október végén publikált kínai kutatás eredményeit ismerteti. Eszerint újabb aggasztó eredményekkel bővült a mikroműanyagok egészségügyi hatásait vizsgáló kutatások sora. A Molecular Cancer tudományos folyóiratban október 29-én megjelent tanulmány szerint a polisztirolból származó nanoműanyagok olyan biológiai folyamatokat indíthatnak el a bélrendszerben, amelyek elősegítik a vastagbéldaganatok fejlődését.
A kínai kutatók egérkísérletekben azt tapasztalták, hogy a tartós nanoműanyag-terhelés megváltoztatja a bélflóra összetételét, károsítja a bélhámsejtek felszíni struktúráit, és befolyásolja a daganatok elleni immunválaszt. A vizsgált műanyagrészecskék hatására visszaszorult egy kedvező hatású bélbaktérium, és csökkent az általa termelt propionsav mennyisége is.
A változások a kísérleti állatokban elősegítették a daganatos folyamatok súlyosbodását. A kutatók daganatos betegek szöveteiben és vérében is azonosítottak különböző műanyagrészecskéket. Mindez azonban még nem bizonyítja, hogy a mikroműanyagok embereknél vastagbélrákot okoznak. Az eredmények egy lehetséges biológiai magyarázatot szolgáltatnak, amelyet további humán vizsgálatokkal kell igazolni.
Magyarországon is mindenütt jelen vannak a mikroműanyagok
A kérdés hazai jelentőségét növeli, hogy a magyar felszíni vizekben végzett mérések szinte kivétel nélkül kimutatták az apró műanyagrészecskék jelenlétét. Mikróműanyagok a Dunában is vannak. A Duna budapesti szakaszát vizsgáló, 2026-ban publikált tudományos kutatás átlagosan köbméterenként 142 mikroműanyag-részecskét mutatott ki. A leggyakoribb anyagok a polisztirol, a polietilén és a polipropilén voltak. A polisztirol jelenléte azért is érdekes, mert a vastagbélrákkal kapcsolatos új kísérletek éppen az ebből az anyagból származó nanorészecskékre koncentráltak.
A Bodrogban 2024-ben, Olaszliszkánál köbméterenként 214,8 mikroműanyag-részecskét mértek. A szennyeződések mintegy 80 százaléka polietilénből, további 10 százaléka polipropilénből állt. A Balaton szennyezettsége is felmerült, miután kimutatták a mikorműanyagokat, de az fontos, hogy jóval kisebb koncentrációban. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek a felmérése szerint a tó vizében átlagosan 21, a Kis-Balatonban pedig 7–8 műanyagrészecske fordult elő köbméterenként.
A Tiszán végzett kutatások ráadásul azt is megmutatták, hogy a szennyezettség időben és térben jelentősen ingadozhat. A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kutatócsoport 2024-ben publikált tanulmánya szerint a mikroműanyagok koncentrációja a folyó különböző szakaszain és eltérő vízjárási körülmények között is változott. Mindez arra figyelmeztet, hogy egyetlen mintavétel nem feltétlenül mutatja meg egy folyó tartós szennyezettségi állapotát.
Évente több ezer milliárd műanyagrészecske kerülhet a magyar szennyvíziszapba
A mikroműanyagok terjedésének egyik legfontosabb útvonala a kommunális szennyvíz. A Világgazdaság már korábban beszámolt arról, hogy a RISK-MP kutatási projekt keretében a hazai szennyvíztisztító telepek működését is megvizsgálták. A mérések szerint a tisztítás során a beérkező műanyagrészecskék túlnyomó részét eltávolítják a vízből, ám ezek jelentős hányada a szennyvíziszapba kerül.
13 ezermilliárd
ennyi mikroműanyag-részecskét becsültek a Magyarországon évente keletkező mintegy 170 ezer tonna szennyvíziszapban a kutatás alapján.
A projekt becslése szerint a szennyvíziszap évente mintegy 1320 tonna mikroműanyagot tartalmazhat. Ez nem a természetes vizekbe közvetlenül kijutó mennyiség, hanem a szennyvíziszaphoz kapcsolódó becsült terhelés. A probléma mezőgazdasági szempontból is jelentős. Amennyiben a megfelelő kezelésen átesett szennyvíziszapot mezőgazdasági területeken hasznosítják, azzal műanyagrészecskék is bekerülhetnek a talajba. Innen további környezeti útvonalakon terjedhetnek, miközben a növényekbe és az élelmiszerláncba való bekerülésük mértékét továbbra is kutatják.
Az emberi daganatok több mint felében is találtak műanyagot
A legújabb eredményeket egy másik, a Nature Health folyóiratban 2026 májusában megjelent tanulmány is kiegészíti. A kutatók 188 emberi béldaganatos szövetmintát vizsgáltak meg, és 106-ban, vagyis 56,4 százalékukban találtak mikroműanyagokat. A leggyakrabban előforduló műanyag a polietilén-tereftalát, közismert rövidítéssel a PET volt.
A műanyagrészecskéket tartalmazó daganatokban gyulladásos elváltozásokat is azonosítottak, az érintett betegek pedig súlyosabb emésztőrendszeri panaszokról számoltak be.
A kutatás a daganatok kiújulásával is lehetséges összefüggést jelzett, de az adatok nem igazoltak egyértelmű oksági kapcsolatot.
Magyarország egyébként is igen rossz helyzetben van a vastagbélrák szempontjából. A Világgazdaság korábbi összeállítása már rámutatott, hogy hazánk a vastagbélrák miatti halálozás nemzetközi összehasonlításában a legrosszabbul teljesítő országok közé tartozik. Az Egészségügyi Világszervezet 2026 februárjában közzétett adatai szerint a vastag- és végbélrák világszerte a harmadik leggyakoribb daganatos betegség, ugyanakkor a daganatos halálozás második leggyakoribb oka. A nemzetközi kutatások szerint az 50 év alatti felnőttek egyes csoportjaiban is növekszik a megbetegedések gyakorisága. Ennek lehetséges környezeti és életmódbeli okait jelenleg is vizsgálják.
A csapvíz is veszélyes lehet?
A felszíni vizekben mért mikroműanyag-koncentrációkból nem lehet közvetlenül következtetni a magyarországi csapvíz műanyagtartalmára. Az ivóvíz ugyanis különböző vízbázisokból származik, és mielőtt a fogyasztókhoz kerül, szükség szerint vízkezelési folyamatokon is áthalad.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2025 novemberében közzétett értékelése szerint
Magyarország településeinek 99,8 százalékán biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz.
Ez az értékelés azonban nem jelent országos mikroműanyag-mentességi igazolást, mivel a mikroműanyagokra vonatkozó, egységes és teljes körű ivóvíz-monitoring adatai nem állnak rendelkezésre.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság októberben frissített tájékoztatása szerint az élelmiszerekben és ivóvízben előforduló mikro- és nanoműanyagok emberi egészségügyi kockázatának számszerű meghatározásához még nem elegendők a bizonyítékok. Az átfogó tudományos értékelés lezárását 2027 végére tervezik.
Fontos, hogy a legújabb kutatások tehát nem azt bizonyítják, hogy a magyar folyókban kimutatott mikroműanyagok rákot okoznak, hanem azt, hogy egy mindenütt jelen lévő környezeti szennyezőanyag egészségügyi következményei jóval összetettebbek lehetnek a korábban feltételezettnél.