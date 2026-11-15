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„Biztosan lenne ennél fontosabb dolga is” – nekimentek a miniszterelnöknek a sült csirkés videója miatt

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Komoly kritikákat kapott Anthony Albanese ausztrál kormányfő, miután egy fülöp-szigeteki gyorsétteremlánc ausztráliai terjeszkedését népszerűsítő videót tett közzé. A miniszterelnök a Jollibee manilai éttermében járt az ASEAN-csúcstalálkozó idején, látogatását pedig a növekvő megélhetési költségek és a kisvállalkozások nehézségei miatt többen bírálták.
VG
2026.11.15, 21:02
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Az ausztrálok keményen nekimentek Anthony Albanese miniszterelnöknek, miután a kormányfő egy videóban szerepelt, amely egy Ausztráliába készülő fülöp-szigeteki gyorsétteremláncot népszerűsít – írja a Daily Mail.

Anthony Albanese miniszterelnök
Anthony Albanese miniszterelnök (balra)/Fotó: Huang/Menders

A miniszterelnök bejegyzése alatt negatív kommentek jelentek meg

Albanese vasárnap egy tíz másodperces videót osztott meg a manilai Jollibee éttermében tett látogatásáról, az ASEAN-csúcstalálkozó idején. A főként sült csirkéjéről és spagettijéről ismert lánc a következő öt évben 35 éttermet nyitna Új-Dél-Walesben és Victoriában. A videóban egy szmokingot viselő, hatalmas méhecske ad át Albanese-nek egy vödör csirkét.

A miniszterelnök bejegyzése alatt azonban főként negatív kommentek jelentek meg. Többen azt írták, hogy a videó mesterséges intelligencia által generáltnak tűnik, mások pedig azt kérdezték, miért reklámoz egy külföldi vállalatot, miközben az ausztrál kisvállalkozások a növekvő költségekkel küzdenek. 

„Kisvállalkozások zárnak be, te pedig lelkesen dicsekszel azzal, hogy egy multinacionális cég érkezik az országba” 

– írta egyikük. „Mióta dolga a kormánynak vállalatokat reklámozni?” – kérdezte egy másik hozzászóló, míg egy harmadik így fogalmazott: „Biztosan lenne ennél fontosabb dolga is.” Az infláció miatt is bírálták a kormányfőt: „Mikor engedhetem meg végre magamnak az alapvető élelmiszereket?”

Albanese a Jollibee vezetőjével együtt jelentette be az első két ausztrál franchise-megállapodást. A vállalat jelenleg 17 országban több mint 1600 üzletet működtet, Ausztráliában pedig az első étterem Campbelltownban, Sydney délnyugati részén nyílhat meg. A nyitás pontos időpontját még nem közölték. A miniszterelnök szerint a beruházás több száz munkahelyet teremt, és sok ausztráliai filippínónak „az otthon ízét” hozza el.

Az ASEAN-csúcson Ausztrália és a Fülöp-szigetek új védelmi megállapodást is aláírt 

A szerződés célja a katonai együttműködés felgyorsítása és az elrettentés erősítése a Kína növekvő katonai jelenléte által meghatározott térségben. A megállapodás kiterjed a tengeri együttműködés bővítésére, az információmegosztásra és a védelmi infrastruktúra fejlesztésére is.

A két ország az elmúlt években egyre szorosabban működik együtt katonai téren, többek között közös járőrözéseket és hadgyakorlatokat tartanak a stratégiai jelentőségű Dél-kínai-tengeren. Peking a vitatott tengeri terület szinte egészére igényt tart annak ellenére, hogy egy nemzetközi döntés szerint követeléseinek nincs jogalapja. 

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