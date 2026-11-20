Két óriási győzelmet is arattak a nagy olajvállalatok egymás után csütörtökön az Európai Unióban, a hatásokat pénteken már mérlegelik. A részvényárakban egyelőre ne keressük, a hírek zuhanás közben érték őket, mert az olajárak visszavonulása kedvezőtlenül érinti a szektor vállalatait, és a részvénypiacokon amúgy is borús a hangulat. Mindenesetre egyes nagyvállalatok az egyik változással olyan kedvező helyzetbe kerülnek, ahova a régiónkból a Mol és az Orlen aligha tudja egyhamar követni őket, az osztrák OMV azonban csak egy tyúklépésre van tőle.

A TotalEnergies hozzájut a tengernyi pénzhez, a Mol nem Fotó: Hans Lucas via AFP

A két csütörtöki megegyezés jelentős visszavonulást jelent a fosszilisenergia-vállalatok szigorú uniós szabályozásában.

A nagy olajvállalatok első nagy csütörtöki sikere az volt, hogy hajnalban megállapodás született arról, hogy az EU két évvel elhalasztja a fosszilisenergia-vállalatokra vonatkozó metánkibocsátási szabályok alkalmazását.

Környezetbarát kategóriába kerül az olaj, de nem mindenkié – az összeg felfoghatatlan

Csütörtökön késő este aztán az uniós tagállamok és az Európai Parlament képviselői megállapodásra jutottak a fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) módosításáról is. A változtatások megkönnyítik, hogy a környezetbarát tevékenységekre elkülönített magánbefektetésekből új fosszilisenergia-projektek is finanszírozáshoz jussanak – jelenti a Politico. Ezzel a világ legnagyobb olajvállalatai közül több is környezetbarát befektetésként népszerűsítheti magát az EU-ban.

A bökkenő csak az, hogy nem mindenki. Az eredmény lehetővé teheti, hogy olyan nagy olaj- és gázipari vállalatok, mint a francia TotalEnergies és a spanyol Repsol, a 2025-ös beruházási kiadásaik alapján jogosulttá váljanak olyan finanszírozásra, amelyhez enélkül nem jutottak volna hozzá.

A Reuters jelentése szerint a változtatások mintegy 7500 milliárd euró (8230 milliárd dollár) értékű európai pénzt érinthetnek, és illeszkednek az EU azon szélesebb körű törekvéseihez, hogy a vállalatok adminisztratív terheinek csökkentésével javítsa az unió versenyképességét. Hatalmas, szinte felfoghatatlan összegről, forintban 2,8 billiárdról lehet szó (sőt, az LSEG Lipper frissebb adatai szerint a jelenlegi fenntarthatósági kategóriákba sorolt alapok összesített vagyona 2026 harmadik negyedévében már megközelítette a 9900 milliárd eurót).