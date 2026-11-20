Ursula von der Leyenék visszavonultak: a Mol rossz oldalra került, bezzeg az OMV örülhet – hatalmas pénzcsapot nyit ki az új zöldszabályozás
Két óriási győzelmet is arattak a nagy olajvállalatok egymás után csütörtökön az Európai Unióban, a hatásokat pénteken már mérlegelik. A részvényárakban egyelőre ne keressük, a hírek zuhanás közben érték őket, mert az olajárak visszavonulása kedvezőtlenül érinti a szektor vállalatait, és a részvénypiacokon amúgy is borús a hangulat. Mindenesetre egyes nagyvállalatok az egyik változással olyan kedvező helyzetbe kerülnek, ahova a régiónkból a Mol és az Orlen aligha tudja egyhamar követni őket, az osztrák OMV azonban csak egy tyúklépésre van tőle.
A két csütörtöki megegyezés jelentős visszavonulást jelent a fosszilisenergia-vállalatok szigorú uniós szabályozásában.
A nagy olajvállalatok első nagy csütörtöki sikere az volt, hogy hajnalban megállapodás született arról, hogy az EU két évvel elhalasztja a fosszilisenergia-vállalatokra vonatkozó metánkibocsátási szabályok alkalmazását.
Környezetbarát kategóriába kerül az olaj, de nem mindenkié – az összeg felfoghatatlan
Csütörtökön késő este aztán az uniós tagállamok és az Európai Parlament képviselői megállapodásra jutottak a fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) módosításáról is. A változtatások megkönnyítik, hogy a környezetbarát tevékenységekre elkülönített magánbefektetésekből új fosszilisenergia-projektek is finanszírozáshoz jussanak – jelenti a Politico. Ezzel a világ legnagyobb olajvállalatai közül több is környezetbarát befektetésként népszerűsítheti magát az EU-ban.
A bökkenő csak az, hogy nem mindenki. Az eredmény lehetővé teheti, hogy olyan nagy olaj- és gázipari vállalatok, mint a francia TotalEnergies és a spanyol Repsol, a 2025-ös beruházási kiadásaik alapján jogosulttá váljanak olyan finanszírozásra, amelyhez enélkül nem jutottak volna hozzá.
A Reuters jelentése szerint a változtatások mintegy 7500 milliárd euró (8230 milliárd dollár) értékű európai pénzt érinthetnek, és illeszkednek az EU azon szélesebb körű törekvéseihez, hogy a vállalatok adminisztratív terheinek csökkentésével javítsa az unió versenyképességét. Hatalmas, szinte felfoghatatlan összegről, forintban 2,8 billiárdról lehet szó (sőt, az LSEG Lipper frissebb adatai szerint a jelenlegi fenntarthatósági kategóriákba sorolt alapok összesített vagyona 2026 harmadik negyedévében már megközelítette a 9900 milliárd eurót).
Mi is történt?
Lesz greenwashing, vagy nem lesz greenwashing? Ursula von der Leyenék visszavonultak
Az Európai Bizottság tavaly novemberben döntött az SFDR átalakításáról – magyarázza a Politico –, azzal a céllal hogy megakadályozza a ténylegesen nem zöld beruházások "zöldre festését" (greenwashing), irányba állítva a befektetőket a fenntartható tevékenység támogatása felé. A Bizottság három új kategória bevezetését javasolta a zöld befektetési alapok számára:
- ESG-alap,
- Átmeneti
- és Fenntartható kategória. Ezekre fokozatosan egyre szigorúbb fenntarthatósági követelmények vonatkoznának.
Az eredeti döntés kapcsán az uniós tagállamok és az Európai Parlament között vita alakult ki arról, hogy a fosszilis energiával foglalkozó vállalatok bekerülhessenek-e az új „átmeneti” kategóriába, ahova már áramolhatnak a zöld pénzek. A bizottság a teljes kizárásukat javasolta, a lap megfogalmazásában azonban "a tagállamok" azt szorgalmazták, hogy a környezetbarátabb működésre törekvő olajvállalatok is helyet kaphassanak benne. Végül közülük volt, aki sikerre jutott.
A Politico által megismert csütörtöki végleges megállapodás értelmében az EU úgy döntött, hogy a vállalatoknak a kedvező kategóriába kerüléshez a beruházási kiadásaik egyötödét kell környezetbarát tevékenységekre fordítaniuk (habár ennek az aránynak az idő előrehaladtával majd „érdemben” növekednie kell, és növekedést évente megvizsgálják). A 20 százalékos küszöböt magát csak öt év múlva vizsgálnák felül.
Ezerrel ment a lobbizás, lett is eredménye, de nem a Mol számára
Innen tehát azon múlik, a sokkal nagyobb mennyiségű finanszírozáshoz hozzájut-e egy olajvállalat, hogy elérte-e a 20 százalékot. Ebben viszont hatalmas különbségek vannak, és például a Mol nem a jó oldalra sorolódik. A francia TotalEnergies – a legnagyobb uniós olajvállalat – igen. Az Európai Parlament dokumentumai szerint a francia olajipari óriás 2025 eleje és 2026 júniusa között három alkalommal találkozott a parlamenti tárgyalásokat vezető holland EP-képviselővel, Gerben-Jan Gerbrandyval – emlékeztet a Politico.
Aleksandra Palinska, a fenntartható finanszírozással foglalkozó Eurosif szakmai szervezet ügyvezető igazgatója szerint a társjogalkotók által az átmeneti kategóriára elfogadott feltételek
nem tesznek különbséget az üzleti modelljüket valóban átalakító vállalatok és azok között, amelyek csupán elszigetelt zöldberuházásokat hajtanak végre – idézi a brüsszeli lap a kritikát.
A válalati források szerint a TotalEnergies, a Repsol és a szintén hatalmas portugál Galp Energia máris teljesítik a 20 százalékos elvárást. Az osztrák OMV, a Mol egyik nagy régiós versenytársa 2025-ös 18,5 százalékával már nagyon közel jár hozzá, a Mol 12,5 százaléka azonban mélyen alatta van, és még ennél is lejjebb a lengyel Orlen és az olasz Eni.
A Mol esetében nem nehezedik a helyzete, hanem a versenytársai jutnak könnyebben finanszírozáshoz. Különösen érzékeny kérdés lehet ez, amikor a magyar óriás a szerb NIS megszerzésére készül, bár ehhez nem feltétlenül lenne külső finanszírozásra szüksége.
Megkérdeztük a Molt, milyen mértékben ítélik meg kedvezőtlennek a szektortársakat előnybe hozó változást, milyen csatornákon keresztül érkezhetnek esetleg negatív hatások, és mikor érhetik el a 20 százalékos küszöbértéket. Egyelőre nem kaptunk választ.