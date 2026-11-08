Új ország kapcsolt rá az európai hálózatra, már ők is befolyásolhatják a magyar áramárat

Bővült vasárnap az európai villamosenergia-hálózat, európai uniós tagjelölt kapcsolódott rá.

Moldova az új vezetékkel kikerülte az oroszok lakta Fotó: NurPhoto via AFP

A Moldovai Köztársaság vasárnap felavatta a 400 kilovoltos Vulcănești–Chișinău nagyfeszültségű távvezetéket, amely közvetlenül összekapcsolja az országot az európai villamosenergia-hálózattal – jelentette a román Hotnews. A vasárnapi ünnepségen részt vett Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa, Maia Sandu moldovai államfő és Dorin Junghietu energiaügyi miniszter is – számolt be róla a Ziarul de Gardă.

A vezeték megépítéséig a Moldovai Köztársaság szinte teljes egészében a Dnyeszter Menti Köztársaság területén található cuciurgani hőerőmű (MGRES) energetikai csomópontján keresztül történő villamosenergia-szállítástól függött.

Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Romániából és az európai piacról közvetlenül Chișinăuba (Kisinyovba) szállítsanak villamos energiát, teljesen elkerülve az oroszok, moldovaiak és ukránok lakta Dnyeszter menti régiót – emeli ki a Hotnews.

A Vulcănești–Chișinău nagyfeszültségű légvezeték az elmúlt évtizedek legjelentősebb beruházása Moldova villamosenergia-átviteli infrastruktúrájába – közölte a kisinyovi energiaügyi minisztérium.

Moldova ezzel kikerülte a szakadár régiót

Üzembe helyezése után a vezeték az ország villamosenergia-fogyasztásának több mint 50 százalékát lesz képes továbbítani, és lehetővé teszi az energia importját Romániából és az európai piacról anélkül, hogy az áramnak át kellene haladnia a Dnyeszter menti régióban található MGRES energetikai csomópontján.

Az új vezeték 158 kilométer hosszú, és újabb útvonalat teremt a Romániából érkező villamos energia szállítására az ország középső részébe, a cuciurgani csomópont elkerülésével. A vezeték alternatívát jelent a Vulcănești–Moldgres–Chișinău összeköttetéssel szemben, amely korábban az egyetlen olyan útvonal volt, amelyen keresztül Moldova villamos energiát importált.

A munkálatok 2024 áprilisában kezdődtek, az üzembe helyezést azonban többször elhalasztották. A vezeték építése 2025 novemberében fejeződött be, míg a vulcănești alállomás 2026 júniusára készült el.