Putyin újabb frontot nyitott a Nyugattal szemben: a vagyon és a gyermekelhelyezés is a célkeresztbe került – Magyarország sem kivétel
Moszkva a barátságtalan országok listáját külpolitikai intézkedésnek szánta, azonban az elmúlt időszakban a besorolás fontos szerepet kap az orosz joggyakorlatban. A Euronews információi szerint hatással van a gyermekelhelyezési ügyekre, a gépjárművek nyilvántartásba vételére és a banki ügyintézésre is.
A felsorolásban szerepel az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán, Dél-Korea, Svájc, Ukrajna, Ausztrália, Új-Zéland, valamint az Európai Unió valamennyi tagállama. Ezek az országok különböző intézkedéseket hajtottak végre Oroszország ellen a háború kitörése óta.
Moszkva szigorított
Az orosz kormány ősszel csaknem a kétszeresére emelte a barátságtalan országokból származó szeszes italok importvámját. A korábbi 20 százalékos vámtételt 35 százalékra növelte. Az intézkedés elsősorban az európai és észak-amerikai gyártókat érinti. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt is közölte, hogy a külföldi vállalatok oroszországi eszközeinek ideiglenes állami kezelésbe vétele közvetlenül összefügg azzal, hogy az érintett társaságok székhelye hol található.
Az intézkedés többek között a Nestlé, az Auchan, a Metro és a Japan Tobacco International (JTI) oroszországi érdekeltségeit is érintette.
Az orosz legfelsőbb bíróság egy gyermekelhelyezési jogvitában is hivatkozott a „barátságtalan” besorolásra. A testület a hatályos nemzetközi egyezmények ellenére úgy ítélte meg, hogy egy kislány Franciaországba történő visszavitele ellentétes lehet a gyermek érdekeivel, mivel az uniós tagállam szerepel a listán. Az orosz Alekszej Jermakov 2025 márciusában az ukrán édesanya, Anna Tiskova beleegyezésével kéthetes nyaralásra vitte közös lányukat Törökországba és Szlovákiába, áprilisban azonban Oroszországba utazott vele. A gyermek azóta orosz állampolgárságot szerzett.
Még több érdekes eset
Egy orosz törvényjavaslat azt is lehetővé tenné, hogy a barátságtalan országokból ellopott vagy jogellenesen kivitt gépjárműveket Oroszországban forgalomba helyezzék. Számos politikus szerint az intézkedés a nyugati országokkal folytatott együttműködés megszakadása miatt kialakult joghézagokat orvosolná, ám bírálói arra figyelmeztetnek, hogy a változtatás gyengítené az érintett országokban élő tulajdonosok jogainak védelmét.
Előfordult már olyan eset is, amelyben az orosz legfelsőbb bíróság arra kötelezte a belügyminisztériumot, hogy vegyen nyilvántartásba egy olyan gépjárművet, amely Kanada kérelmére szerepelt a lopott gépjárművek nemzetközi nyilvántartásában.
A bíróság indokolása szerint önmagában az a körülmény, hogy egy autó bekerült az említett adatbázisba, nem elegendő ok a forgalomba helyezés megtagadására.
A helyzet komolyságát jó példázza, hogy Vlagyimir Putyin elnök nemrégiben egy olyan rendeletet írt alá, amelynek értelmében automatikusan barátságtalan országból származó személynek minősül mindenki, aki nem tudja igazolni orosz vagy valamely baráti állam állampolgárságát, illetve nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel. Egy további rendelet pedig lehetővé teszi az orosz adósok számára, hogy visszatartsák a barátságtalan országokban található hitelezőik kifizetéseit.
Problémát okoz, hogy a nemzetközi jogi alapelvek szerint a bíróságoknak a jogvitákat a felek állampolgárságától és politikai megítélésétől függetlenül kell elbírálniuk. Oroszország azonban a külpolitikai szempontokat egyre inkább a belföldi jogalkalmazásban is érvényesíti, ami ellentétes lehet az általa is ratifikált nemzetközi egyezményekkel. Ezek közé tartozik például az 1980-as Hágai Egyezmény, amely a jogellenesen külföldre vitt vagy ott visszatartott gyermekek visszavitelét szabályozza.