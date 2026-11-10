Putyin újabb frontot nyitott a Nyugattal szemben: a vagyon és a gyermekelhelyezés is a célkeresztbe került – Magyarország sem kivétel

Moszkva a barátságtalan országok listáját külpolitikai intézkedésnek szánta, azonban az elmúlt időszakban a besorolás fontos szerepet kap az orosz joggyakorlatban. A Euronews információi szerint hatással van a gyermekelhelyezési ügyekre, a gépjárművek nyilvántartásba vételére és a banki ügyintézésre is.

Moszkva valóban barátságtalan néhány országgal szemben / Fotó: AFP

A felsorolásban szerepel az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Japán, Dél-Korea, Svájc, Ukrajna, Ausztrália, Új-Zéland, valamint az Európai Unió valamennyi tagállama. Ezek az országok különböző intézkedéseket hajtottak végre Oroszország ellen a háború kitörése óta.

Moszkva szigorított

Az orosz kormány ősszel csaknem a kétszeresére emelte a barátságtalan országokból származó szeszes italok importvámját. A korábbi 20 százalékos vámtételt 35 százalékra növelte. Az intézkedés elsősorban az európai és észak-amerikai gyártókat érinti. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt is közölte, hogy a külföldi vállalatok oroszországi eszközeinek ideiglenes állami kezelésbe vétele közvetlenül összefügg azzal, hogy az érintett társaságok székhelye hol található.

Az intézkedés többek között a Nestlé, az Auchan, a Metro és a Japan Tobacco International (JTI) oroszországi érdekeltségeit is érintette.

Az orosz legfelsőbb bíróság egy gyermekelhelyezési jogvitában is hivatkozott a „barátságtalan” besorolásra. A testület a hatályos nemzetközi egyezmények ellenére úgy ítélte meg, hogy egy kislány Franciaországba történő visszavitele ellentétes lehet a gyermek érdekeivel, mivel az uniós tagállam szerepel a listán. Az orosz Alekszej Jermakov 2025 márciusában az ukrán édesanya, Anna Tiskova beleegyezésével kéthetes nyaralásra vitte közös lányukat Törökországba és Szlovákiába, áprilisban azonban Oroszországba utazott vele. A gyermek azóta orosz állampolgárságot szerzett.

Még több érdekes eset

Egy orosz törvényjavaslat azt is lehetővé tenné, hogy a barátságtalan országokból ellopott vagy jogellenesen kivitt gépjárműveket Oroszországban forgalomba helyezzék. Számos politikus szerint az intézkedés a nyugati országokkal folytatott együttműködés megszakadása miatt kialakult joghézagokat orvosolná, ám bírálói arra figyelmeztetnek, hogy a változtatás gyengítené az érintett országokban élő tulajdonosok jogainak védelmét.

Előfordult már olyan eset is, amelyben az orosz legfelsőbb bíróság arra kötelezte a belügyminisztériumot, hogy vegyen nyilvántartásba egy olyan gépjárművet, amely Kanada kérelmére szerepelt a lopott gépjárművek nemzetközi nyilvántartásában.

A bíróság indokolása szerint önmagában az a körülmény, hogy egy autó bekerült az említett adatbázisba, nem elegendő ok a forgalomba helyezés megtagadására.