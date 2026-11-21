Az Európai Unió hulladékszállítási rendelete 2024 májusában lépett hatályba, a műanyaghulladékra vonatkozó exporttilalmat pedig 2026. november 21-től kell alkalmazni. A szigorítás a tiszta, nem veszélyes, újrafeldolgozásra szánt műanyaghulladékra is kiterjed. Az Európai Bizottság szerint az intézkedés célja, hogy az EU nagyobb felelősséget vállaljon a területén keletkező hulladék kezeléséért, és csökkentse a nem megfelelő feldolgozásból eredő szennyezést a fogadó országokban.

Az uniós szigorítás a tiszta, nem veszélyes, újrafeldolgozásra szánt műanyaghulladékra is kiterjed Fotó: Németh András Péter

Malajziát, Indonéziát és Vietnamot is érinti a tilalom

Az Európai Bizottság adatai szerint az EU-ban évente mintegy 40 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, amelyből 1–1,5 millió tonnát szállítanak az unión kívülre. A 2025-ös kivitel nagyjából fele OECD-n kívüli országokba ment. Malajzia 276 ezer, Indonézia 215 ezer, Vietnam pedig 137 ezer tonnát fogadott. A legnagyobb célpiac Törökország volt 510 ezer tonnával, és az Egyesült Királyságba is 108 ezer tonna jutott. Az utóbbi két ország OECD-tag, így oda továbbra is lehet műanyaghulladékot exportálni az előzetes bejelentési és engedélyezési szabályok betartásával.

Az érintett országok legkorábban 2029. május 21-én kérhetik, hogy ismét fogadhassanak uniós műanyaghulladékot. Ehhez igazolniuk kell, hogy teljesítik a rendelet hulladékgazdálkodási követelményeit, és az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia a kérelmüket. Az unión kívüli kivitelre 2027. május 21-től további feltétel vonatkozik: független auditnak kell igazolnia, hogy a fogadó létesítmény környezetvédelmi szempontból megfelelően kezeli a hulladékot.

Felértékelődhet az európai újrahasznosítás

A kieső ázsiai célpiacok miatt az exportőröknek más feldolgozókat kell keresniük. Ez növelheti az európai újrahasznosító kapacitások jelentőségét, miközben az OECD-országokba irányuló kivitel is folytatódhat. A Bizottság 2025 decemberében intézkedéseket ismertetett az újrahasznosított műanyagok uniós piacának fejlesztésére és a feldolgozóipari beruházások ösztönzésére. A kiviteli tilalom illeszkedik ahhoz az uniós törekvéshez is, hogy a műanyagszennyezésről szóló globális egyezmény a gyártástól a hulladékkezelésig a műanyagok teljes életciklusára kiterjedjen.