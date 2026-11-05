Újabb brutális lépésre kényszerül a Magyarországon is jelenlévő autóipari multi: úgy megütötte a kínai piac összeomlása, hogy megint több száz embert kell elküldenie

A Bosch, német multi további 750 munkahely megszüntetését tervezi a németországi Abstattban működő Mobility üzletágában – erősítette meg a vállalat a Handelsblattnak. A leépítés 2029 végéig zajlik majd, lehetőség szerint szociálisan elfogadható módon. A háttérben elsősorban az autóipar nehéz helyzete és a kínai versenytársak növekvő nyomása áll.

Újabb leépítés a német multinál/Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Ázsiai gyártók vs európai multik

A korszerű, integrált fékrendszerek piacán egyre erősebb az árverseny, miközben az ázsiai gyártók olcsóbb megoldásokkal jelennek meg Európában. Különösen fontosak az úgynevezett Brake-by-Wire rendszerek, amelyeknél a fék és a kormányzás működtetésében nincs hagyományos mechanikus kapcsolat.

A kínai autógyártók ezeket a technológiákat már a német ügyfelek előtt bevezették. A Bosch ráadásul a rendszereket részben kínai ügyfeleivel közösen, helyi fejlesztőközpontjában dolgozta ki. Emiatt bizonyos, ügyfélközeli fejlesztési feladatok Abstattból Kínába kerültek.

„Ahhoz, hogy Abstatt hosszú távon is megőrizhesse szerepét, hozzá kell igazítanunk a struktúránkat és a költségeinket az új helyzethez”

– mondta Mohammed Abraham, a terület pénzügyi vezetője. A telephely ugyanakkor továbbra is fontos fejlesztési központ marad.

Abstatt nem klasszikus gyártóüzem

Elsősorban fejlesztéssel, szoftverekkel és mérnöki szolgáltatásokkal foglalkoznak itt. A mostani leépítés a Vehicle Motion üzletágat érinti, amely fékrendszerek mellett járműmozgást irányító szoftvereket, utasvédelmi rendszereket és érzékelőket fejleszt. A telephelyen mintegy 5300 ember dolgozik.

A Bosch korábban már jelentős létszámcsökkentéseket jelentett be. A mostani 750 állással együtt a vállalat a mobilitási üzletágban 1650 további munkahelyet szüntet meg a 2024 óta bejelentett, belföldi 22 ezres leépítésen felül. A vállalat célja, hogy évente 2,5 milliárd eurót takarítson meg.

A költségcsökkentési nyomás az egész autóipari beszállítói szektort érinti. A Bosch versenytársa, a Schaeffler például 3460 európai munkahely megszüntetését jelentette be, ebből 2660-at Németországban. A Bosch a leépítések szociális kezelésére csoportszinten több mint 4 milliárd eurót különít el.