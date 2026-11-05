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Újabb brutális lépésre kényszerül a Magyarországon is jelenlévő autóipari multi: úgy megütötte a kínai piac összeomlása, hogy megint több száz embert kell elküldenie

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Újabb 750 munkahely szűnik meg egy németországi fejlesztési központban, ahol a Mobility üzletág több fontos technológiáján dolgoznak. A Magyarországon is népszerű német multi a leépítést az autóipar nehéz helyzetével, a kínai versenytársak térnyerésével és az egyre erősebb árversennyel indokolja.
VG
2026.11.05, 06:20
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A Bosch, német multi további 750 munkahely megszüntetését tervezi a németországi Abstattban működő Mobility üzletágában – erősítette meg a vállalat a Handelsblattnak. A leépítés 2029 végéig zajlik majd, lehetőség szerint szociálisan elfogadható módon. A háttérben elsősorban az autóipar nehéz helyzete és a kínai versenytársak növekvő nyomása áll.

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Újabb leépítés a német multinál/Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Ázsiai gyártók vs európai multik 

A korszerű, integrált fékrendszerek piacán egyre erősebb az árverseny, miközben az ázsiai gyártók olcsóbb megoldásokkal jelennek meg Európában. Különösen fontosak az úgynevezett Brake-by-Wire rendszerek, amelyeknél a fék és a kormányzás működtetésében nincs hagyományos mechanikus kapcsolat.

A kínai autógyártók ezeket a technológiákat már a német ügyfelek előtt bevezették. A Bosch ráadásul a rendszereket részben kínai ügyfeleivel közösen, helyi fejlesztőközpontjában dolgozta ki. Emiatt bizonyos, ügyfélközeli fejlesztési feladatok Abstattból Kínába kerültek.

„Ahhoz, hogy Abstatt hosszú távon is megőrizhesse szerepét, hozzá kell igazítanunk a struktúránkat és a költségeinket az új helyzethez” 

– mondta Mohammed Abraham, a terület pénzügyi vezetője. A telephely ugyanakkor továbbra is fontos fejlesztési központ marad.

Abstatt nem klasszikus gyártóüzem

Elsősorban fejlesztéssel, szoftverekkel és mérnöki szolgáltatásokkal foglalkoznak itt. A mostani leépítés a Vehicle Motion üzletágat érinti, amely fékrendszerek mellett járműmozgást irányító szoftvereket, utasvédelmi rendszereket és érzékelőket fejleszt. A telephelyen mintegy 5300 ember dolgozik.

A Bosch korábban már jelentős létszámcsökkentéseket jelentett be. A mostani 750 állással együtt a vállalat a mobilitási üzletágban 1650 további munkahelyet szüntet meg a 2024 óta bejelentett, belföldi 22 ezres leépítésen felül. A vállalat célja, hogy évente 2,5 milliárd eurót takarítson meg.

A költségcsökkentési nyomás az egész autóipari beszállítói szektort érinti. A Bosch versenytársa, a Schaeffler például 3460 európai munkahely megszüntetését jelentette be, ebből 2660-at Németországban. A Bosch a leépítések szociális kezelésére csoportszinten több mint 4 milliárd eurót különít el.

Közben a Bosch teljes Mobility üzletágát önálló GmbH-ba szervezik ki, a félvezetőüzletág pedig szintén különválik. Christian Fischer vezérigazgató új, decentralizált struktúrát épít, és a következő évben nyolc, jövő szempontjából kiemelt üzleti területre kívánja összpontosítani a 140 éves vállalatot.

A mostani leépítések ezért nem csupán a sürgős költségcsökkentést szolgálják: a Bosch jövőbeli stratégiájának előkészítését is jelentik.

Nem Abstatt az egyetlen telephely

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, szeptember végén is 900 munkahely kerül veszélybe a vállalat németországi működésében, akkor Nürnbergben. A Bosch szerint a belső égésű motorokhoz gyártott alkatrészek iránti kereslet csökkenése és a hidrogénes üzemanyagcellák vártnál gyengébb piaci teljesítménye miatt túl sok dolgozó maradt az üzemben. 

A leépítés a vállalat korábban bejelentett, csoportszinten 22 ezer fős létszámcsökkentésén felül értendő, amelynek jelentős része a Mobility üzletágat érinti.

A nürnbergi telephelyen elsősorban belső égésű motorokhoz, illetve üzemanyagcellákhoz gyártanak alkatrészeket. Az autóipar gyors átalakulása azonban mindkét területet nehéz helyzetbe hozta. 

  • Az elektromos mobilitás térnyerésével a belső égésű motorok jelentősége folyamatosan csökken, 
  • miközben a hidrogénhajtáshoz használt üzemanyagcellák eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött várakozásokat.

A Bosch közleménye szerint emiatt Nürnbergben többletmunkaerő alakult ki, amely hosszú távon gazdaságilag nem fenntartható.

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