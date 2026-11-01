Elon Musk újabb nagy dobásra készül: egyetlen betűvel forgathatja fel a tőzsdét

Elon Musk különösen vonzódik az X betűhöz. A Tesla egyik első modellje a Model X volt. A Space Exploration Technologies SpaceX néven ismert. A Twittert pedig X-re keresztelte át, miután 2022-ben felvásárolta a közösségi médiaplatformot. Még a fiát is X Æ A-Xii névre keresztelte, és az interneten gyakran csak „kis X”-ként emlegeti.

Elon Musk: az X még szabad ticker New Yorkban / Fotó: Win McNamee

Most, amikor a világ leggazdagabb embere két tőzsdén jegyzett vállalatának egyesítését vizsgálja, a piacon egy különleges lehetőség kínálkozik: jelenleg egyetlen részvény sem forog X tőzsdei azonosító alatt. A jelölés azután vált szabaddá, hogy a United States Steel-t tavaly felvásárolták.

Musk újabb nagy dobásra készül - jöhet az X

Egyelőre nem tudni, hogy Musk megpróbálja-e megszerezni ezt a tőzsdei azonosítót, ahogyan az sem biztos, hogy a Tesla és a SpaceX egyesülése egyáltalán megvalósul. A befektetők és az elemzők azonban már felfigyeltek a különösen szerencsés időzítésre.

A fúzió megvalósulásáig még hosszú út vezet, de ha létrejön, senkit sem lephet meg, ha az X ismét megjelenik a tőzsdei árfolyamkijelzőkön

– mondta Dave Mazza, a Roundhill Investments vezérigazgatója. „Ez tökéletesen illene Musk márkaépítési szokásaihoz - tette hozzá.”

Musk a Tesla és a SpaceX vezérigazgatói posztját is betölti. A milliárdos a közelmúltban bejelentette, hogy a két vállalat különbizottságai tárgyalásokat folytatnak egy esetleges egyesülésről, miután a befektetők és az elemzők hónapok óta találgattak egy ilyen tranzakció lehetőségéről. Egyelőre azonban az ügylet lehetséges feltételei, szerkezete és időzítése még a találgatások birodalmába tartozik.

Musk nyilvánosan még nem jelezte, hogy szeretné megszerezni az X tőzsdei azonosítót. Arról azonban közismert, hogy bizonyos számoknak és szimbólumoknak az átlagosnál nagyobb jelentőséget tulajdonít.

Internetes megnyilvánulásaiban rendszeresen visszatér

a 420-as és a 69-es szám,

gyakran használja a kaki-emojit, és

természetesen az X betűt is.

A tőzsde és a betűk

Az X-hez fűződő kapcsolata egészen a dotkomkorszakig nyúlik vissza. Musk akkoriban alapította meg az X.com nevű digitális pénzügyi vállalatot, amely később a ma PayPal Holdings néven ismert társaság részévé vált.