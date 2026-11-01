Elon Musk újabb nagy dobásra készül: egyetlen betűvel forgathatja fel a tőzsdét
Elon Musk különösen vonzódik az X betűhöz. A Tesla egyik első modellje a Model X volt. A Space Exploration Technologies SpaceX néven ismert. A Twittert pedig X-re keresztelte át, miután 2022-ben felvásárolta a közösségi médiaplatformot. Még a fiát is X Æ A-Xii névre keresztelte, és az interneten gyakran csak „kis X”-ként emlegeti.
Most, amikor a világ leggazdagabb embere két tőzsdén jegyzett vállalatának egyesítését vizsgálja, a piacon egy különleges lehetőség kínálkozik: jelenleg egyetlen részvény sem forog X tőzsdei azonosító alatt. A jelölés azután vált szabaddá, hogy a United States Steel-t tavaly felvásárolták.
Musk újabb nagy dobásra készül - jöhet az X
Egyelőre nem tudni, hogy Musk megpróbálja-e megszerezni ezt a tőzsdei azonosítót, ahogyan az sem biztos, hogy a Tesla és a SpaceX egyesülése egyáltalán megvalósul. A befektetők és az elemzők azonban már felfigyeltek a különösen szerencsés időzítésre.
A fúzió megvalósulásáig még hosszú út vezet, de ha létrejön, senkit sem lephet meg, ha az X ismét megjelenik a tőzsdei árfolyamkijelzőkön
– mondta Dave Mazza, a Roundhill Investments vezérigazgatója. „Ez tökéletesen illene Musk márkaépítési szokásaihoz - tette hozzá.”
Musk a Tesla és a SpaceX vezérigazgatói posztját is betölti. A milliárdos a közelmúltban bejelentette, hogy a két vállalat különbizottságai tárgyalásokat folytatnak egy esetleges egyesülésről, miután a befektetők és az elemzők hónapok óta találgattak egy ilyen tranzakció lehetőségéről. Egyelőre azonban az ügylet lehetséges feltételei, szerkezete és időzítése még a találgatások birodalmába tartozik.
Musk nyilvánosan még nem jelezte, hogy szeretné megszerezni az X tőzsdei azonosítót. Arról azonban közismert, hogy bizonyos számoknak és szimbólumoknak az átlagosnál nagyobb jelentőséget tulajdonít.
Internetes megnyilvánulásaiban rendszeresen visszatér
- a 420-as és a 69-es szám,
- gyakran használja a kaki-emojit, és
- természetesen az X betűt is.
A tőzsde és a betűk
Az X-hez fűződő kapcsolata egészen a dotkomkorszakig nyúlik vissza. Musk akkoriban alapította meg az X.com nevű digitális pénzügyi vállalatot, amely később a ma PayPal Holdings néven ismert társaság részévé vált.
Az egyetlen karakterből álló tőzsdei azonosítók ritkák. Az angol ábécé 26 betűjéből jelenleg mindössze öt – az I, a K, az N, az X és az Y – használható szabadon amerikai részvények tőzsdei jelöléseként.
Nem lenne példa nélküli, ha egy tőzsdei azonosító új tulajdonoshoz kerülne. A SpaceX által jelenleg használt SPCX jelölés például áprilisig a Tuttle Capital Management egyik, a Nasdaqon jegyzett SPAC-alapjához tartozott.
A befektetők szerint Musknak jó oka lehet arra, hogy egy esetleges Tesla–SpaceX-konglomerátumot ne csak tőzsdei azonosítójában, hanem nevében is újragondoljon. Mindkét vállalat rendkívül ismert márkanévvel rendelkezik, Musk céljainak sokrétűsége azonban – a chatbotoktól az önvezető autókon át az orbitális adatközpontokig – már túlmutat azon, amit a jelenlegi elnevezések kifejeznek.
A Tesláról az embereknek továbbra is az autók, a SpaceX-ről pedig a rakéták jutnak eszükbe
– mondta Haris Khurshid, a Karobaar Capital befektetési igazgatója. „Egyik név sem igazán ragadja meg azokat az ambíciókat, amelyeket Musk egyetlen vállalatban szeretne egyesíteni.” Ha a fúzió megvalósul, és Musk úgy dönt, hogy átnevezi az újonnan létrejövő vállalatot, már körvonalazódik egy tipp arra, milyen nevet választana. „Valószínűleg az X lesz a befutó” – mondta Max Gokhman, a Franklin Templeton Investment Solutions alelnöke. „Ez lenne a lehető leginkább Muskra jellemző húzás.”