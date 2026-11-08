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Lehullt a lepel a NASA új szupergépéről: bemutatták a repülő laboratóriumot, mellyel egészen új technológiákat tesztelhetnek – ilyen még nem nagyon volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A NASA felfedte legújabb kísérleti repülőgépét: az X-70 Fractal egy különleges repülő laboratórium, melynek segítségével menet közben, valós körülmények között tesztelhetnek új repüléstechnológiákat. Az X-70 Fractal bemutatása önmagában is jelentős bejelentés, ám nem oszlatta el a korábbi találgatásokat, amelyek szerint a NASA egy másik, egyelőre titokban tartott repülőgép fejlesztésén is dolgozhat, méghozzá a legendás Blackbird felderítőgép utódján.
Gergely Máté
2026.11.08, 06:10
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Új, rendkívül sokoldalú kísérleti szupergépet mutatott be a NASA, mellyel alapjaiban gyorsítaná fel a következő generációs repüléstechnológiák fejlesztését. Az X-70 Fractal különlegessége, hogy repülés közben, valós körülmények között lehet vele új irányítási rendszereket és technológiai megoldásokat tesztelni. A bemutató azért is érdekes, mert továbbra sem tudni, van-e köze ahhoz a korábban felvillantott repülőgéphez, amelyről azt feltételezték, hogy a legendás Blackbird utódja lehet.

Lehullt a lepel a NASA új szupergépéről: bemutatták a repülő laboratóriumot, mellyel egészen új technológiákat tesztelhetnek – ilyen még nem nagyon volt
Lehullt a lepel a NASA új szupergépéről: bemutatták a repülő laboratóriumot, mellyel egészen új technológiákat tesztelhetnek – ilyen még nem nagyon volt / Fotó: NASA (AI által készített látványterv)

Hivatalosan is bemutatta legújabb kísérleti repülőgépét a NASA. Az X-70 Fractal névre keresztelt szupergép november 4-én, a floridai Kennedy Űrközpontban megrendezett UP.Summit eseményen leplezték le. A repülőgép a NASA tájékoztatása szerint olyan, rendkívül rugalmasan alakítható kutatási platform lesz, amellyel a mérnökök gyorsabban vizsgálhatják az új repüléstechnológiák működését.

Az X-70 legnagyobb különlegessége nem a sebessége vagy a mérete, hanem az, hogy egyfajta repülő laboratóriumként és kísérleti irányítórendszerként működhet. 

A személyzettel repülő gépet fejlett, gyorsan átalakítható repülésvezérlő technológiával szerelik fel, amelynek segítségével a NASA olyan manőverezési lehetőségeket is vizsgálhat, amelyeket személyzettel végzett repüléseken korábban még nem demonstráltak. Ez azért lehet fontos, mert a fejlesztőknek nem kizárólag földi szimulációkra kell támaszkodniuk: a különböző irányítási megoldásokat tényleges repülés közben, változó körülmények között próbálhatják ki. Elsődleges feladata a saját fedélzetén elhelyezett kísérleti rendszerek tesztelése lesz.

Egy könnyen átalakítható repülő laboratórium

A Fractal tervezésénél különösen nagy hangsúlyt kapott a modularitás. Ez azt jelenti, hogy a kutatók viszonylag gyorsan cserélhetik a különböző kísérleti berendezéseket, így a repülőgépnek nem kell egyetlen kutatási feladatra korlátozódnia. A fedélzeten és a külső rögzítési pontokon összesen akár 907 kilogrammnyi kísérleti berendezést is elhelyezhetnek.

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint az X-70 egy olyan személyzettel működő, nagy teljesítményű platform, amely lehetővé teszi a fejlett repülésvezérlési, manőverezési és más technológiák valós körülmények közötti kipróbálását.

A moduláris kialakításnak köszönhetően a mérnökök gyorsan válthatnak egyik kísérletről a másikra, így a fejlesztési folyamat is felgyorsulhat. A NASA a gép legfontosabb műszaki adatait is nyilvánosságra hozta:

  • Felszállótömeg: körülbelül 4,5 tonna.
  • Utazósebesség: Mach 0,75, vagyis a hangsebesség 75 százaléka.
  • Maximális repülési magasság: 13,7 kilométer.
  • Hatótávolság: több mint 2778 kilométer.
  • Kísérleti hasznos teher: legfeljebb 907 kilogramm.

Ezek alapján az X-70 nem rekordsebességre tervezett repülőgép, hanem egy olyan kutatási eszköz, mely a repülésvezérlés és más fejlett rendszerek vizsgálatára alkalmas. Isaacman elmondása szerint az X-70 első, NASA által végrehajtott repülésére a következő két évben kerülhet sor. A Fractal egyébként jól illeszkedik az amerikai kísérleti repülőgépek közé: a NASA felidézte az 1947-ben hangsebességet áttörő Bell X–1-est, a hiperszonikus sebességre képes X–15-öst és a jelenleg is fejlesztett X–59-est, amelynek célja a hangsebesség feletti repüléssel járó zajhatás csökkentése.

Hol van a titokzatos Blackbird-utód, amelyről korábban beszélt a NASA vezetője?

Az X-70 bemutatása azért is figyelemre méltó, mert Jared Isaacman néhány héttel korábban egy egészen más jellegű, titokzatos repülőgép miatt került a figyelem középpontjába. A Világgazdaság is megírta, hogy a NASA vezetője egy előadásán az SR–71 Blackbird legendás amerikai felderítőgépre emlékeztető sziluettet mutatott be. Amikor megkérdezték tőle, valóban egy Blackbird szerepelt-e a képen, Isaacman sokatmondóan visszakérdezett: „Biztos benne, hogy az egy Blackbird?”

Természetesen erre sokan felkapták a fejüket, mert az ügynökség vezetője ekkor arról beszélt, hogy a NASA ismét extrém magasságok és sebességek meghódítására készül. 

Felmerült, hogy egy új generációs, akár hiperszonikus felderítőgép fejlesztése állhat a háttérben. 

A találgatások között a Lockheed Martin korábban bemutatott SR–72-es koncepciója is előkerült, amely a hangsebesség legalább ötszörösével repülhetne. Csakhogy a most bemutatott X-70 Fractal paraméterei egyáltalán nem illenek egy ilyen géphez. Míg az eredeti SR–71 Blackbird a hangsebesség háromszorosával és 25 kilométer feletti magasságban is képes volt repülni, addig az X-70 legfeljebb Mach 0,75-ös utazósebességre és 13,7 kilométeres magasságra tervezett kutatórepülőgép. Ez tehát nem az a hiperszonikus szupergép, amelynek lehetőségét a korábbi bemutató felvetette.

NASA press conference on Artemis lunar program
Jared Isaacman idén nem csak egy titkos NASA-szupergépről beszélt, az X-70 Fractal mellett más is lehet fejlesztés alatt / Fotó: AFP

Félreértették Isaacman korábbi bemutatóját, vagy még titkosabb projekt készül?

A NASA új bejelentése két lehetséges értelmezést hagy nyitva: az egyik, hogy a szeptemberben bemutatott titokzatos sziluett valójában csak egy koncepciót vagy a kísérleti repülőgépek jövőjét szemléltető illusztrációt ábrázolt, és az X-70 is ennek az új fejlesztési iránynak a része; a másik lehetőség, hogy az X-70 csak egyike a NASA új kísérleti programjainak, miközben egy nagyobb sebességű, akár a Blackbird örökségét továbbvivő repülőgép fejlesztése még nem került nyilvánosságra.

Utóbbi azonban egyelőre kizárólag feltételezés, de egyáltalán nem alaptalan. Bár a NASA nem erősítette meg, hogy titokban egy új Blackbird-utódon dolgozna, ahogyan azt sem, hogy a szeptemberben bemutatott sziluett kapcsolatban állna az X-70-essel, ugyanakkor Isaacman a mostani bejelentésben is hangsúlyozta, hogy 

a Fractal csupán egy része a NASA repüléstechnikai kutatásában kezdődő új korszaknak.

Ez pedig azt jelenti, hogy a következő időszakban további kísérleti repülőgépek is megjelenhetnek az amerikai űrügynökség programjaiban. A NASA tehát bemutatta az X-70 Fractalt, de a legizgalmasabb kérdés továbbra is megválaszolatlan: valóban félreértették Isaacman korábbi utalását, vagy az amerikaiak még mindig rejtegetnek egy olyan szupergépet, amely méltó utódja lehet a legendás Blackbirdnek?

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