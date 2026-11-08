Új, rendkívül sokoldalú kísérleti szupergépet mutatott be a NASA, mellyel alapjaiban gyorsítaná fel a következő generációs repüléstechnológiák fejlesztését. Az X-70 Fractal különlegessége, hogy repülés közben, valós körülmények között lehet vele új irányítási rendszereket és technológiai megoldásokat tesztelni. A bemutató azért is érdekes, mert továbbra sem tudni, van-e köze ahhoz a korábban felvillantott repülőgéphez, amelyről azt feltételezték, hogy a legendás Blackbird utódja lehet.

Lehullt a lepel a NASA új szupergépéről: bemutatták a repülő laboratóriumot, mellyel egészen új technológiákat tesztelhetnek – ilyen még nem nagyon volt / Fotó: NASA (AI által készített látványterv)

Hivatalosan is bemutatta legújabb kísérleti repülőgépét a NASA. Az X-70 Fractal névre keresztelt szupergép november 4-én, a floridai Kennedy Űrközpontban megrendezett UP.Summit eseményen leplezték le. A repülőgép a NASA tájékoztatása szerint olyan, rendkívül rugalmasan alakítható kutatási platform lesz, amellyel a mérnökök gyorsabban vizsgálhatják az új repüléstechnológiák működését.

Az X-70 legnagyobb különlegessége nem a sebessége vagy a mérete, hanem az, hogy egyfajta repülő laboratóriumként és kísérleti irányítórendszerként működhet.

A személyzettel repülő gépet fejlett, gyorsan átalakítható repülésvezérlő technológiával szerelik fel, amelynek segítségével a NASA olyan manőverezési lehetőségeket is vizsgálhat, amelyeket személyzettel végzett repüléseken korábban még nem demonstráltak. Ez azért lehet fontos, mert a fejlesztőknek nem kizárólag földi szimulációkra kell támaszkodniuk: a különböző irányítási megoldásokat tényleges repülés közben, változó körülmények között próbálhatják ki. Elsődleges feladata a saját fedélzetén elhelyezett kísérleti rendszerek tesztelése lesz.

Egy könnyen átalakítható repülő laboratórium

A Fractal tervezésénél különösen nagy hangsúlyt kapott a modularitás. Ez azt jelenti, hogy a kutatók viszonylag gyorsan cserélhetik a különböző kísérleti berendezéseket, így a repülőgépnek nem kell egyetlen kutatási feladatra korlátozódnia. A fedélzeten és a külső rögzítési pontokon összesen akár 907 kilogrammnyi kísérleti berendezést is elhelyezhetnek.

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint az X-70 egy olyan személyzettel működő, nagy teljesítményű platform, amely lehetővé teszi a fejlett repülésvezérlési, manőverezési és más technológiák valós körülmények közötti kipróbálását.