Friedrich Merz német kancellár hétfőn a berlini kancellári hivatalban fogadta Mark Ruttét, aki a NATO Parlamenti Közgyűlésének éves ülésszakára érkezett a német fővárosba. Miközben Berlinben Ukrajna támogatásáról és a háború lezárásáról beszéltek, az Észak-atlanti Tanács Lengyelország kérésére a pénteki légtérsértés ügyét tárgyalta. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a lengyel küldöttség a keleti szárny légvédelmére is javaslatokat vitt az ülésre.

Mark Rutte NATO-főtitkár és Friedrich Merz német kancellár berlini sajtótájékoztatóján a lengyel légtérsértésről és Ukrajna támogatásáról is beszélt. Fotó: Erik Luntang

Merz a finn határtól a Fekete-tengerig erősítené a védelmet

Az orosz légtérsértés veszélyes és elfogadhatatlan volt – mondta Mark Rutte, aki szerint a hatóságok még vizsgálják a történtek részleteit. A főtitkár közölte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki államfővel is egyeztetett. Az 5. cikk alkalmazására vonatkozó kérdésre a NATO védelmi intézkedéseinek folyamatos felülvizsgálatáról beszélt, konkrét helyzetet, amikor azt éltebe léptetnék nem nevezett meg.

A szövetség hivatalos értelmezése szerint a kollektív védelemről szóló 5. cikk fegyveres támadás esetén alkalmazható. A NATO esetről esetre értékeli, hogy egy incidens eléri-e ezt a küszöböt.

Friedrich Merz ezzel kapcsoaltban felszólította Moszkvát, hogy azonnal hagyjon fel a provokációkkal. A kancellár szerint a drónok elleni védekezés a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb feladata lesz. A november 26–27-i brüsszeli uniós csúcson is szóba kerül a határvédelem, amely szerinte Lengyelországtól a mintegy 1300 kilométeres finn–orosz határig és a Fekete-tenger partvidékéig közös feladat. Az állítólagos orosz űrfegyvertervekről szóló sajtóértesüléseket Merz megdöbbentőnek nevezte. Rutte erre a NATO világűrre is kiterjedő védelmi felkészüléséről beszélt. Német sajtóinformációk szerint, Oroszország egy nukleáris robbanófejet hordozó műholdat készül felbocsátani az űrbe az év végéig – ez egy német hírszerzési értékelésből derül ki. A német hadsereg és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (NDR), az NDR és a Sueddeutsche Zeitung jelentése szerint Moszkva már decemberben tervezi felbocsátani a Szputnyik-S műholdat. A Szputnyik-S űrhajót már évek óta teljesen összeszerelik és tárolják a moszkvai régióban – teszik hozzá.