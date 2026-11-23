Merz megdöbbent az orosz űrfegyvertervekről szóló értesülésen, Mark Rutte a NATO világűrre is kiterjedő védelmi felkészüléséről beszélt
Friedrich Merz német kancellár hétfőn a berlini kancellári hivatalban fogadta Mark Ruttét, aki a NATO Parlamenti Közgyűlésének éves ülésszakára érkezett a német fővárosba. Miközben Berlinben Ukrajna támogatásáról és a háború lezárásáról beszéltek, az Észak-atlanti Tanács Lengyelország kérésére a pénteki légtérsértés ügyét tárgyalta. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a lengyel küldöttség a keleti szárny légvédelmére is javaslatokat vitt az ülésre.
Merz a finn határtól a Fekete-tengerig erősítené a védelmet
Az orosz légtérsértés veszélyes és elfogadhatatlan volt – mondta Mark Rutte, aki szerint a hatóságok még vizsgálják a történtek részleteit. A főtitkár közölte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki államfővel is egyeztetett. Az 5. cikk alkalmazására vonatkozó kérdésre a NATO védelmi intézkedéseinek folyamatos felülvizsgálatáról beszélt, konkrét helyzetet, amikor azt éltebe léptetnék nem nevezett meg.
A szövetség hivatalos értelmezése szerint a kollektív védelemről szóló 5. cikk fegyveres támadás esetén alkalmazható. A NATO esetről esetre értékeli, hogy egy incidens eléri-e ezt a küszöböt.
Friedrich Merz ezzel kapcsoaltban felszólította Moszkvát, hogy azonnal hagyjon fel a provokációkkal. A kancellár szerint a drónok elleni védekezés a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb feladata lesz. A november 26–27-i brüsszeli uniós csúcson is szóba kerül a határvédelem, amely szerinte Lengyelországtól a mintegy 1300 kilométeres finn–orosz határig és a Fekete-tenger partvidékéig közös feladat. Az állítólagos orosz űrfegyvertervekről szóló sajtóértesüléseket Merz megdöbbentőnek nevezte. Rutte erre a NATO világűrre is kiterjedő védelmi felkészüléséről beszélt. Német sajtóinformációk szerint, Oroszország egy nukleáris robbanófejet hordozó műholdat készül felbocsátani az űrbe az év végéig – ez egy német hírszerzési értékelésből derül ki. A német hadsereg és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (NDR), az NDR és a Sueddeutsche Zeitung jelentése szerint Moszkva már decemberben tervezi felbocsátani a Szputnyik-S műholdat. A Szputnyik-S űrhajót már évek óta teljesen összeszerelik és tárolják a moszkvai régióban – teszik hozzá.
A tengeri incidensek már a kereskedelmi hajózást is érintik
Merz a Fekete-tenger kapcsán Bulgáriát és Romániát is megemlítette. A VG korábban arról számolt be, hogy november 14-én három kereskedelmi hajót találtak el drónok a Duna fekete-tengeri kijáratánál, a Szulinai-csatorna közelében. A román védelmi minisztérium szerint két hajót román felségvízen ért találat. A Finn-öbölben szombaton egy Kalinyingrádba tartó orosz teherhajót ért támadás, Finnország pedig átmenetileg korlátozta a hajózást és a légi közlekedést az öböl keleti részén. Friedrich Merz méltatta Helsinki higgadt fellépését, és a szabad hajózás megőrzését nevezte elsődlegesnek.
A berlini sajtótájékoztatón a líbiai partoknál történt támadás és az a moszkvai vád is szóba került, hogy Észtország átengedte légterét ukrán támadásokhoz. Rutte a hibrid fenyegetésekről és a NATO válaszlehetőségeiről beszélt. Azt mondta, a szövetség egyes lépései nem kerülnek nyilvánosságra, és a válasz formája is eltérhet az incidens jellegétől. Szerinte minden ilyen európai incidensre Ukrajna támogatásának növelése a legjobb válasz.
Merz Abu-Dzabit is említette, Rutte szerint az ukrán NATO-tagságról a 32 szövetséges dönt
Merz szerint Európa kész tárgyalni Oroszországgal. A német kancellár tanácsadói szintű egyeztetést vázolt fel Ukrajna, Oroszország, az európai partnerek és az Egyesült Államok részvételével. Abu-Dzabit lehetséges helyszínként említette, Moszkva részvételéről pedig úgy fogalmazott, hogy bízik az orosz fél csatlakozásában. A Világgazdaság beszámolója szerint a múlt csütörtöki berlini találkozón már 44 delegáció vett részt, és az európai vezetők akkor is azt szorgalmazták, hogy Európa kapjon helyet az ukrajnai béketárgyalásokon.
Rutte szerint a tényleges béketárgyalások még nem kezdődtek el. Emmanuel Macron felvetésére reagálva közölte, hogy Ukrajna NATO-tagsága ismét szóba kerülhet, a csatlakozásról azonban kizárólag a 32 tagállam dönthet. A főtitkár szerint továbbra is érvényes a szövetség régóta képviselt álláspontja Ukrajna későbbi tagságáról. Egyúttal elutasította, hogy Moszkva beleszólást kapjon a NATO katonai jelenlétébe, vagy a szövetséget az 1997-es határai mögé kényszerítsék.
A kancellár a tárgyalási készség mellett a Kijevnek tett katonai vállalásokat is megerősítette. Az ankarai csúcsnyilatkozat szerint a szövetségesek 2026-ra 70 milliárd euró értékű katonai felszerelést, segítséget és kiképzést vállaltak Ukrajnának, 2027-re pedig legalább ugyanekkora támogatási szint fenntartását ígérték.