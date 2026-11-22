Az ENSZ klímakonferenciáján nem sikerült közös határozatot hozni. Az EU nem fogadta el a javaslatot, amely nem említette a fosszilis tüzelőanyagokat. Panama szintén megtagadta a megállapodás aláírását. Több mint két hétig tartó, pénteken befejeződő, de a hétvégébe is belenyúló tárgyalások után Murat Kurum, a COP31 török ​​elnöke a záró plenáris ülésen kijelentette, hogy a megállapodást nem hagyták jóvá.

A vita középpontjában a fosszilis tüzelőanyagok álltak, amelyek a klímaváltozás fő okai. Az SVT szerint Svédország már elhagyta a találkozót. Mattias de Frumerie, svéd főtárgyaló megerősítette a svéd televíziónak, hogy ő és Romina Pourmokhtari klíma- és környezetvédelmi miniszter elhagyták a klímakonferenciát. A klímaminiszter a svéd televíziónak azt nyilatkozta, hogy nem lehet konszenzust elérni, ha a tudományra utaló bejegyzéseket felhígítják.

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A tárgyalások utolsó napjaiban nem született kompromisszum a megállapodás létrejöttét megakadályozó főbb vitás kérdésekben. A találkozónak pénteken kellett volna véget érnie. A találkozó meghaladja a madridi találkozót, amely korábban a valaha tartott leghosszabb klímakonferencia volt. A madridi találkozó 2019-ben 44 órával hosszabbításba került.

A szombaton tárgyalt végleges dokumentum második tervezete egyáltalán nem említette a fosszíliákat, bár eredetileg szerepeltek benne. Az ügyet két évvel ezelőtt Dubajban is feljegyezték. Sajtóhírek szeritn, az EU számára lehetetlen elfogadni a kérdés figyelmen kívül hagyását.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy akadozni kezdtek a nemzetközi klímatárgyalások vasárnap, ami utat nyitott annak, hogy nem sikerült átfogó megállapodást kötni, miután egyes európai nemzetek arra figyelmeztettek, hogy a javaslat hamis megoldásokat tartalmazna a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és aláásná a küzdelmet. Wopke Hoekstra, az Európai Unió klímavédelmi biztosa a Bloomberg Newsnak a COP31 ENSZ-csúcstalálkozón Antalyában, Törökországban azt nyilatkozta, hogy „Nagyon valószínűtlen a megállapodás” . Közel két hétig tartó tanácskozások után, amelyeknek pénteken kellett volna lezárulniuk jutottak erre az eredményre.